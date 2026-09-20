Real Madrid efsaneleri Steve McManaman ve Claude Makelele, pazar günü Riyadh Air Metropolitano'da Atletico Madrid'e karşı oynanacak derbi öncesinde Real Madrid'in karşı karşıya olduğu taktik zorlukları değerlendirmek üzere ESPN FC'ye katıldı. Ligde lider Barcelona'nın altı puan önünde olmasıyla birlikte, iki eski yıldız da yenilginin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.

Diego Simeone'nin ev sahibi ekibi, Real Madrid'in yalnızca iki puan gerisinde yer alıyor; bu da galibiyeti iki başkent kulübü için de hayati hale getiriyor.

Galactico ikilisi, şampiyonluk ivmesini korumak için deplasmanda hemen güçlü bir mesaj veren performans sergilenmesi gerektiğinde ısrar etti.



