Nicolo Campo
Çeviri:
"Sadece bir devre oynayamazsınız!": Claude Makelele ve Steve McManaman'dan Real Madrid'e sert eleştiri
Galactico ikonları Madrid derbisi için çıtayı yükseltti
Real Madrid efsaneleri Steve McManaman ve Claude Makelele, pazar günü Riyadh Air Metropolitano'da Atletico Madrid'e karşı oynanacak derbi öncesinde Real Madrid'in karşı karşıya olduğu taktik zorlukları değerlendirmek üzere ESPN FC'ye katıldı. Ligde lider Barcelona'nın altı puan önünde olmasıyla birlikte, iki eski yıldız da yenilginin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi.
Diego Simeone'nin ev sahibi ekibi, Real Madrid'in yalnızca iki puan gerisinde yer alıyor; bu da galibiyeti iki başkent kulübü için de hayati hale getiriyor.
Galactico ikilisi, şampiyonluk ivmesini korumak için deplasmanda hemen güçlü bir mesaj veren performans sergilenmesi gerektiğinde ısrar etti.
- Bernd Müller
Makelele, savunmadaki temkin yerine proaktif hücumu savundu
ESPN FC'de taktik tercihleri değerlendiren Makelele, Real Madrid'in savunmadaki çekingenliği bırakıp proaktif bir hücum düzenini benimsemesi gerektiğini sert bir dille savundu. Teknik ekibe, ilk düdükten itibaren üstünlüğünü kabul ettirebilecek hücum odaklı profillere forma vermeleri çağrısında bulundu.
Makelele, üst düzey rakiplere karşı pasif bir oyun düzenine çekilmenin gereksiz bir kırılganlık yarattığını vurguladı.
"Real Madrid 90 dakika boyunca baskın bir performans ortaya koymalı ve savunmacı değil, daha hücumcu oynamalı" diyen Makelele, "Cesur olmalı ve hücum oyuncularını sahaya sürmelisiniz" ifadelerini kullandı.
Yorumcular tehlikeli performans istikrarsızlığına dikkat çekti
McManaman ve Makelele, Real Madrid'in bu sezon inişli çıkışlı, iki farklı devre oynama eğilimi konusunda endişelerini dile getirdi. Takım, 90 dakikanın tamamında taktik kontrolü sürdürmekte defalarca zorlandı ve bunun yerine geç bireysel parıltılara bel bağladı.
Genç forvet Carlos Espi, bu sezon şimdiden uzatma dakikalarında iki galibiyet golü attı; bunlar arasında son maçta Elche karşısındaki geç kahramanlığı da yer alıyor.
McManaman, yayın sırasında, "Bu seviyede futbolun sadece bir devresini oynayamazsınız" uyarısında bulundu. "Geç anlara güvenmek, Atletico gibi bir takıma karşı tehlikelidir."
- Pressinphoto
Eski orta saha komutanı, Real Madrid'in 3-2'lik galibiyetini öngördü
Yapısal aksaklıklara dikkat çekmesine rağmen Makelele, yüksek tempolu bir mücadelede Real Madrid'in üst düzey bireysel kalitesinin belirleyici olacağına inanmayı sürdürüyor. Fransız efsane, Metropolitano'da Real Madrid'in 3-2 kazanacağı heyecan dolu bir maç öngördü.
Bir galibiyet, Barcelona ile puan farkını azaltırken ligde mücadele devam etmeden önce çok önemli bir ivme de sağlayacak.
Makelele, "Bence Real Madrid bu maçı 3-2 kazanacak" sonucuna vardı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun