Goal.com
Canlı
Memo Rodriguez Sporting KCGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

Sacramento Republic, MLS'nin deneyimli orta saha oyuncusu Memo Rodriguez ile serbest oyuncu sözleşmesi imzaladı

USL Şampiyonası takımı Sacramento Republic, eski Houston Dynamo ve Sporting Kansas City orta saha oyuncusu Memo Rodriguez ile sözleşme imzaladı. Teksaslı orta saha oyuncusu, geçen sezon Batı Konferansı'nı ikinci sırada tamamlayan USL deviyle iki yıllık sözleşme imzalayacak. Sacramento, bu hafta başında Kanadalı Mark-Anthony Kaye ile sözleşme imzalamasının ardından yoğun bir kış dönemi geçirmeye devam ediyor.

  • Etkileyici bir soy ağacı

    Rodriguez, alışılmadık bir anlaşma ile Sacramento'ya geldi ve Kaliforniya'nın başkentinde iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Ayrıca sağlam bir geçmişe sahip. Houston Dynamo'da 136 kez forma giydi ve LA Galaxy ile Austin FC'de de forma giydi. Aralık ayında serbest oyuncu statüsüne geçmeden önce Sporting KC'de 51 kez forma giydi.

    • Reklam

  • Diğer MLS yetenekleriyle bağlantı kurmak

    Rodriguez, Republic'in bu sezon sonu transfer döneminde peşine düştüğü tek eski MLS oyuncusu değil. Cuma sabahı Kanadalı milli oyuncu Mark-Anthony Kaye ile sözleşme imzaladıklarını duyurdular. Kaye, 2019 yılında All Star seçilmiş ve aynı yıl LAFC ile Supporters' Shield'ı kazanmıştı. Orta saha oyuncusu, Kanada milli takımında 42 kez forma giymiş ve en son 2023 yılında milli takımda oynamıştı.

  • Rodrigo Lopez 1Sacramento Republic FC

    Hayal kırıklığı yaratan 2025 yılından sonra toparlanma

    The Republic, geçen yıl USL'yi kazanma favorileri arasındaydı, ancak başarısız oldu. Batı'da ikinci sırada bitirmeleri, franchise tarihindeki x. şampiyonluğu kazanmak için iyi bir konumda olmalarını sağladı. Ancak, playoffların ilk turunda Orange County SC'ye penaltılarda yenildiler.

    Uzun süredir kaptanlık yapan Rodrigo Lopez sezon sonunda emekli olurken, 10 diğer oyuncu da takımdan ayrıldı. Ayrıca, Genel Müdür Todd Dunivant'ın MLS'nin New York City FC takımının başına geçmesiyle yönetim kadrosundaki boşluğu doldurmak için de arayış içindeler.

  • Sacramento Republic Railyards StadiumManica Architecture

    Uzun bir sezon başlıyor

    Sacramento, 7 Mart'ta FC Tulsa ile evinde oynayacağı maçla USL sezonuna başlayacak. 2027 sezonuna yetiştirilmek üzere 15.000 kişilik yeni bir stadyumun temeli atıldı.

ABD 2
Sacramento Republic FC crest
Sacramento Republic FC
SAC
FC Tulsa crest
FC Tulsa
TUL
0