Sacramento Republic, MLS'nin deneyimli orta saha oyuncusu Memo Rodriguez ile serbest oyuncu sözleşmesi imzaladı
Etkileyici bir soy ağacı
Rodriguez, alışılmadık bir anlaşma ile Sacramento'ya geldi ve Kaliforniya'nın başkentinde iki yıllık bir sözleşme imzaladı. Ayrıca sağlam bir geçmişe sahip. Houston Dynamo'da 136 kez forma giydi ve LA Galaxy ile Austin FC'de de forma giydi. Aralık ayında serbest oyuncu statüsüne geçmeden önce Sporting KC'de 51 kez forma giydi.
Diğer MLS yetenekleriyle bağlantı kurmak
Rodriguez, Republic'in bu sezon sonu transfer döneminde peşine düştüğü tek eski MLS oyuncusu değil. Cuma sabahı Kanadalı milli oyuncu Mark-Anthony Kaye ile sözleşme imzaladıklarını duyurdular. Kaye, 2019 yılında All Star seçilmiş ve aynı yıl LAFC ile Supporters' Shield'ı kazanmıştı. Orta saha oyuncusu, Kanada milli takımında 42 kez forma giymiş ve en son 2023 yılında milli takımda oynamıştı.
Hayal kırıklığı yaratan 2025 yılından sonra toparlanma
The Republic, geçen yıl USL'yi kazanma favorileri arasındaydı, ancak başarısız oldu. Batı'da ikinci sırada bitirmeleri, franchise tarihindeki x. şampiyonluğu kazanmak için iyi bir konumda olmalarını sağladı. Ancak, playoffların ilk turunda Orange County SC'ye penaltılarda yenildiler.
Uzun süredir kaptanlık yapan Rodrigo Lopez sezon sonunda emekli olurken, 10 diğer oyuncu da takımdan ayrıldı. Ayrıca, Genel Müdür Todd Dunivant'ın MLS'nin New York City FC takımının başına geçmesiyle yönetim kadrosundaki boşluğu doldurmak için de arayış içindeler.
Uzun bir sezon başlıyor
Sacramento, 7 Mart'ta FC Tulsa ile evinde oynayacağı maçla USL sezonuna başlayacak. 2027 sezonuna yetiştirilmek üzere 15.000 kişilik yeni bir stadyumun temeli atıldı.
