"Saçmalık!" - Anthony Gordon, Newcastle'da formunu yakaladıktan sonra Arsenal ve Liverpool'un transfer dedikodularına yanıt verdi

Gordon, Premier Lig lideri Arsenal'in giderek büyüyen talipler listesine dahil olduğu söylenirken, yine hayran bakışları üzerine çekiyor. Jet hızındaki kanat oyuncusunun Qarabag'a karşı attığı dört gol, onları etkileyecektir.

Ancak, bu yaz 2026 Dünya Kupası için İngiltere milli takımına tekrar seçilmeyi uman oyuncu, büyük paralı transfer haberlerine kulak asmıyor ve göz yumuyor.

Geleceği hakkında sorulduğunda şöyle dedi: "Her zamanki gibi. Hiçbir şey duymadım, belki de size (medyaya) söylemeden önce bana söylemek isterler. Transfer konusunda yeterince şey yaşadım ve bunların hepsinin saçmalık olduğunu biliyorum.

"Ben kendime ve takıma odaklanmış durumdayım, şu ana odaklanmış durumdayım. Geleceğe çok fazla odaklanırsanız, performansınız düşmeye başlar. İnanın bana, bunu (daha önce) yaptım ve şimdi yapmayacağım."