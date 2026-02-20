Getty
"Saçmalık!" - Anthony Gordon, Newcastle'da formunu yakaladıktan sonra Arsenal ve Liverpool'un transfer dedikodularına yanıt verdi
Çocukluğundan beri Liverpool taraftarı olan oyuncu, 2024'te Anfield'a transfer olamadı.
Gordon'un spekülasyonların merkezinde yer alması ilk kez olmuyor. Ocak 2023'te St James' Park'a 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) karşılığında transfer olduktan sadece 18 ay sonra, Merseyside'daki köklerine geri dönmesi gündeme gelmişti.
Everton akademisi mezunu Gordon, Liverpool taraftarı olarak büyüdü ve 11 yaşında Anfield'ın dev kulübü tarafından serbest bırakıldıktan sonra ünlü kırmızı formayı giymek istediğini hiç saklamadı.
Daha önce, 2024'te Merseyside'a transferinin başarısız olması - bu yaz, A milli takımda ilk büyük turnuvasına katılmıştı - kafasını karıştırdığını ve profesyonel futbolun stresinden uzaklaşmak istediğini itiraf etmişti.
Gordon, Daily Mail'e şunları söyledi: "Benim için zordu çünkü birincisi, Euro 2024 vardı ve bu benim için zihinsel olarak çok zordu. Oradaydım ama oynamıyordum. Sonra transfer meselesi vardı. PSR [kar ve sürdürülebilirlik kuralları] nedeniyle, transfer döneminin bir noktasında ayrılacağımı düşünüyordum. Ama bu olmadı. Başlangıçta [Liverpool'a katılma fikrini] kafamda oturtmam gerekiyordu, sonra [bu gerçekleşmeyince] tekrar kafamda oturtmak zor oldu. Ben de bir insanım. Bu gerçekten zor."
Newcastle forveti Gordon transfer söylentilerine tepki gösterdi
Gordon, Premier Lig lideri Arsenal'in giderek büyüyen talipler listesine dahil olduğu söylenirken, yine hayran bakışları üzerine çekiyor. Jet hızındaki kanat oyuncusunun Qarabag'a karşı attığı dört gol, onları etkileyecektir.
Ancak, bu yaz 2026 Dünya Kupası için İngiltere milli takımına tekrar seçilmeyi uman oyuncu, büyük paralı transfer haberlerine kulak asmıyor ve göz yumuyor.
Geleceği hakkında sorulduğunda şöyle dedi: "Her zamanki gibi. Hiçbir şey duymadım, belki de size (medyaya) söylemeden önce bana söylemek isterler. Transfer konusunda yeterince şey yaşadım ve bunların hepsinin saçmalık olduğunu biliyorum.
"Ben kendime ve takıma odaklanmış durumdayım, şu ana odaklanmış durumdayım. Geleceğe çok fazla odaklanırsanız, performansınız düşmeye başlar. İnanın bana, bunu (daha önce) yaptım ve şimdi yapmayacağım."
Gordon, Qarabag karşısında iki maç topu almalıydı.
Gordon, Eddie Howe'un takımında yer almak için şiddetli bir rekabetle karşı karşıya olduğu için Newcastle'daki performanslarına tamamen odaklanmış durumda. Qarabag'a karşı oynadığı muhteşem maçla, Avrupa kupalarında sezonun 10. golünü, toplamda ise 14. golünü attı.
Birkaç fırsatı kaçırdığı için Azerbaycan'dan iki maç topuyla ayrılabileceğine inanıyor ve Qarabag karşısında iki penaltı atması konusunda özür dilemiyor. Hat-trick'ini tamamladıktan sonra ikinci penaltıyı atmayı reddettiği için Kieran Trippier ile kısa bir tartışma yaşadı.
Gordon, golcü kimliği hakkında şunları ekledi: "Daha fazla gol atmalıydım, altı gol atmalıydım. Atmam gereken iki fırsatı kaçırdım. Bunları kolay fırsatlar olarak nitelendirmek istemiyorum ama atmam gereken fırsatlardı. Her zaman daha fazlasını arıyorum. Dört gol attım ama ben böyle biriyim, elde ettiğim sonuçtan tam olarak memnun değilim, altı gol olmalıydı, belki bir dahaki sefere."
Newcastle fikstürü 2025-26: Kupa mücadeleleri ve Man City ile düzenli karşılaşmalar
Newcastle, önümüzdeki hafta Tyneside'da Qarabag ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmayı neredeyse garantiledi ve ayrıca FA Cup beşinci turuna da yükseldi. Burada Manchester City ile karşılaşacak.
Premier Lig'de ilk yedi sırada yer almak da mümkün ve bu da gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantileyecek. Magpies, cumartesi günü Etihad Stadyumu'na konuk olacak ve bir kez daha şampiyonluk yarışındaki City ile karşılaşacak.
