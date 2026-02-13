Getty Images
Çeviri:
"Saçma" - İngiltere rugby kaptanı, göçmenlikle ilgili yorumları nedeniyle eleştirilerin devam etmesi üzerine Sir Jim Ratcliffe'i eleştirdi
Ratcliffe'in tepkisi
Ratcliffe, Sky News ile yaptığı röportajda göçmenlik konusunda tamamen spontane yorumlar yaptıktan sonra oyun içinden şiddetli tepkiler aldı. INEOS'un kurucusu, Birleşik Krallık'ın "göçmenler tarafından kolonileştirildiğini" söyledi. Yorumları tiksinti uyandırdı ve İngiltere rugby takımının kaptanı Itoje de sert tepki gösterdi.
Itoje, annesinin Nijerya'daki cenazesine katılmak için Six Nations antrenman kampının başlangıcını kaçırdı.
The Guardian'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Elbette kullandığı dili onaylamıyorum.
"Ben bu ülkede Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak doğdum ve Büyük Britanya'nın göçmenler tarafından kolonileştirildiğini söylemek saçma çünkü bu gerçeklerden çok uzak. Bence bu yanlış."
Ayrıca ülkesini temsil etmekten gurur duyduğunu da belirterek, "İngiltere'ye geri dönmek harika bir şey; annemin en sevdiği şeylerden biriydi. Geleneksel bir rugby ailesinden gelmiyorum ama ailem rugby severler haline geldi. Annem, benim bu takımın temsilcisi olmamı her zaman çok sevdi" dedi.
Ratcliffe yoğun tepkiyi ateşledi
Ratcliffe'in yorumları bir tepki dalgası yarattı.
Monako'da yaşayan milyarder Manchester United'ın ortak sahibi, Sky News'e verdiği röportajda "Dokuz milyon insanın sosyal yardım aldığı ve çok sayıda göçmenin geldiği bir ekonominin olması mümkün değil. Yani, Birleşik Krallık kolonileştirildi. Bu çok pahalıya mal oluyor. Birleşik Krallık göçmenler tarafından kolonileştirildi, değil mi? Yani, Birleşik Krallık'ın nüfusu 2020'de 58 milyondu, şimdi 70 milyon. Bu 12 milyon insan demek."
Başbakan Keir Starmer, Ratcliffe'in yorumlarını "saldırgan ve yanlış" olarak nitelendirdi ve United'ın ortak sahibinden özür dilemesini istedi. Andy Burnham da Ratcliffe'in sözleri hakkında konuşarak, bunları "yanlış, aşağılayıcı ve kışkırtıcı" olarak nitelendirdi ve 73 yaşındaki Ratcliffe'den yorumlarını geri almasını istedi.
Ratcliffe'in özür dileme girişimi
Ratcliffe şu açıklamayı yaptı: "Kullandığım dilin Birleşik Krallık ve Avrupa'daki bazı kişileri rahatsız edip endişeye neden olduğu için üzgünüm, ancak ekonomik büyümeyi destekleyen kontrollü ve iyi yönetilen göç konusunu gündeme getirmek önemlidir. Yorumlarım, Antwerp'te düzenlenen Avrupa Sanayi Zirvesi'nde Birleşik Krallık'taki ekonomik büyüme, istihdam, beceriler ve imalatın önemini tartışırken Birleşik Krallık politikası hakkında sorulan soruları yanıtlarken yapıldı. Amacım, hükümetlerin uzun vadeli refahın herkes tarafından paylaşılabilmesi için beceriler, sanayi ve istihdama yatırım yapmanın yanı sıra göçü de yönetmeleri gerektiğini vurgulamaktı. Birleşik Krallık'ın karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında açık bir tartışma sürdürmemiz çok önemlidir."
Manchester United Supporters' Trust (MUST) da Ratcliffe'in sözlerine sosyal medyada tepki göstererek şu mesajı yayınladı: "Manchester United tüm taraftarlarına aittir. Hiçbir taraftar, ırkı, dini, milliyeti veya geçmişi nedeniyle kulübü takip etmekten veya desteklemekten dışlanmış hissetmemelidir. Kulübün üst düzey yöneticilerinin yorumları, kapsayıcılığı zorlaştırmak yerine kolaylaştırmalıdır. Bu siyasetle ilgili değil; Manchester United'ın yöneticilerinin, taraftarlarımızın herhangi bir kesimini marjinalleştirmek yerine, taraftarları birleştiren bir şekilde hareket etmesini sağlamakla ilgilidir."
The Athletic'e göre, Futbol Federasyonu şu anda Ratcliffe'in sözlerini inceleyerek bir kural ihlali olup olmadığını araştırıyor. FA kuralları, Manchester United'ın yöneticisi olan Ratcliffe'i de içeren "katılımcıların" oyunun çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri ve uygunsuz veya itibarını zedeleyen davranışlardan kaçınmaları gerektiğini belirtir.
Sırada ne var?
Ratcliffe olayı, United'ın Ruben Amorim'in yerine Michael Carrick'i teknik direktör olarak atadığı ve beş maçlık yenilmezlik serisiyle Premier League'de ilk dört sıraya geri döndüğü bir dönemde yaşandı. United, FA Cup'tan elenmesi nedeniyle hafta sonu maç yapmayacak ve 23 Şubat'ta Everton ile karşılaşacak.
