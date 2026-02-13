"Saçma" - İngiltere rugby kaptanı, göçmenlikle ilgili yorumları nedeniyle eleştirilerin devam etmesi üzerine Sir Jim Ratcliffe'i eleştirdi

Ratcliffe, Sky News ile yaptığı röportajda göçmenlik konusunda tamamen spontane yorumlar yaptıktan sonra oyun içinden şiddetli tepkiler aldı. INEOS'un kurucusu, Birleşik Krallık'ın "göçmenler tarafından kolonileştirildiğini" söyledi. Yorumları tiksinti uyandırdı ve İngiltere rugby takımının kaptanı Itoje de sert tepki gösterdi.

Itoje, annesinin Nijerya'daki cenazesine katılmak için Six Nations antrenman kampının başlangıcını kaçırdı.

The Guardian'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Elbette kullandığı dili onaylamıyorum.

"Ben bu ülkede Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak doğdum ve Büyük Britanya'nın göçmenler tarafından kolonileştirildiğini söylemek saçma çünkü bu gerçeklerden çok uzak. Bence bu yanlış."

Ayrıca ülkesini temsil etmekten gurur duyduğunu da belirterek, "İngiltere'ye geri dönmek harika bir şey; annemin en sevdiği şeylerden biriydi. Geleneksel bir rugby ailesinden gelmiyorum ama ailem rugby severler haline geldi. Annem, benim bu takımın temsilcisi olmamı her zaman çok sevdi" dedi.