Ryan Reynolds ve Rob Mac, Wrexham menajeri Phil Parkinson hakkında 'çok naif' yorumlar yaptıkları için eleştirildi

Bu, 2021'de çarpıcı bir A-listesi devralmanın ardından meteorik bir yükseliş yaşayan Wrexham'ın nihai hedefi. Üç ardışık sıçrama ile National League'den Championship'e yükselen Parkinson'un takımı, play-off için mücadele ediyor.

Mac, The Athletic'e neden teknik direktör değişikliğinin hiç düşünülmediğini şöyle açıkladı: "O [Parkinson] konuşmalarımızın çok başında bana 'Kesin olarak bildiğim bir şey var, o da bir gün beni kovacağın' dedi. Ben de 'Gerçekten mi?' dedim. O da her futbol menajerinin bir gün kovulacağını bildiğini söyledi. Ben de 'Tamam, bu adil, bunun işin bir parçası olduğunu anlıyorum' dedim.

"Ancak Ryan ve ben sürekli konuşuyoruz ve Phil Parkinson'ın kovulacağı bir senaryo göremiyorum. Bu hiç mantıklı değil. O bu işin mimarı, yaratıcısı. Bizim açımızdan, bu iş onun için ömür boyu sürecek. Gitmek ve yapmak istediği başka bir iş bulmadıkça, o bizim koçumuz. O bizim menajerimiz. O bizim adamımız. Bunun aptalca ve belki de sorumsuzca geldiğini biliyorum, ama gerçek şu ki, biz böyle hissediyoruz. Ve biz her zaman duygularımızı açıkça göstermişizdir. Her zaman olabildiğince dürüst olmuşuzdur."