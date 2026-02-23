Getty/GOAL
Çeviri:
Ryan Reynolds ve Rob Mac, Wrexham menajeri Phil Parkinson hakkında 'çok naif' yorumlar yaptıkları için eleştirildi
Parkinson, Wrexham'da 'ömür boyu iş' sözü verdi.
Bu, 2021'de çarpıcı bir A-listesi devralmanın ardından meteorik bir yükseliş yaşayan Wrexham'ın nihai hedefi. Üç ardışık sıçrama ile National League'den Championship'e yükselen Parkinson'un takımı, play-off için mücadele ediyor.
Mac, The Athletic'e neden teknik direktör değişikliğinin hiç düşünülmediğini şöyle açıkladı: "O [Parkinson] konuşmalarımızın çok başında bana 'Kesin olarak bildiğim bir şey var, o da bir gün beni kovacağın' dedi. Ben de 'Gerçekten mi?' dedim. O da her futbol menajerinin bir gün kovulacağını bildiğini söyledi. Ben de 'Tamam, bu adil, bunun işin bir parçası olduğunu anlıyorum' dedim.
"Ancak Ryan ve ben sürekli konuşuyoruz ve Phil Parkinson'ın kovulacağı bir senaryo göremiyorum. Bu hiç mantıklı değil. O bu işin mimarı, yaratıcısı. Bizim açımızdan, bu iş onun için ömür boyu sürecek. Gitmek ve yapmak istediği başka bir iş bulmadıkça, o bizim koçumuz. O bizim menajerimiz. O bizim adamımız. Bunun aptalca ve belki de sorumsuzca geldiğini biliyorum, ama gerçek şu ki, biz böyle hissediyoruz. Ve biz her zaman duygularımızı açıkça göstermişizdir. Her zaman olabildiğince dürüst olmuşuzdur."
- Getty
Wrexham, Parkinson'ı yönetici pozisyonuna getirebilir mi?
Reynolds, Wrexham yönetim kurulunun 58 yaşındaki Parkinson'ı tam olarak desteklediğini belirterek, başkan arkadaşının sözlerini yineledi. Her menajerin sonuç almak için baskı altında olduğu bir ortamda doğru yaklaşımın benimsenip benimsenmediği sorulduğunda, eski EFL oyuncusu ve şimdiki yorumcu Don Goodman, Grosvenor Casinos'a şunları söyledi: "Belki biraz naif olabilir, ama bir yanım onun futbol direktörü, yönetim kurulu üyesi veya elçi olarak mı kastettiğini merak ediyor. Hepsi 'ömür boyu iş' kapsamına girmiyor mu? Bunun belirtildiğinden emin değilim. Eğer sadece takımı yönetmekten bahsediyorsa, bu çok naif bir yorum.
“Sonuçlar olumsuz olursa ve Phil Parkinson'ın elinden gelenin en iyisini yaptığı anlaşılırsa, Parkinson'ın kendisi de görevinden alınmasını beklerdi herhalde. Ama Ryan Reynolds'ın şu anda dalganın zirvesinde olduğunu düşünüyorum.
“Phil Parkinson, Wrexham'ı play-off yarışına sokmak için inanılmaz bir iş çıkardı. Ağustos ayında, sezonun ortasında ligde orta sıralarda yer almak onların hedefi olmalıydı diye düşünürdüm. Ama ligin gidişatına bakılırsa, şu anda tam da hedeflerine ulaşmış durumdalar.
“Ryan Reynolds şu anda o kadar havada ki, coşkusu onu Phil Parkinson'ın ömür boyu iş sahibi olacağına inandırmış olabilir. Futbol böyle bir şey ki, gelecek sezon sonuçlar kötü giderse ve kendilerini küme düşme mücadelesinde bulurlarsa, Phil Parkinson'ın üst kata taşınması veya perde arkasında bir rol bulması istenirse kimse şaşırmaz, Phil Parkinson'ın kendisi bile! Sonuçta, bu sonuçlara dayalı bir iş.”
Hollywood'un ortak sahipleri yoğun yatırımlarına devam ediyor
Wrexham, Premier Lig hayallerinin peşinde koşarken büyük yatırımlar yapmaya devam etti ve rekabetin çok yoğun olduğu ve eski birinci lig takımlarının bolca bulunduğu Championship'te takdire şayan bir performans sergiledi.
Goodman, Parkinson'un şimdilik projenin bir parçası olmaya devam ettiği Wrexham'ın bugünü ve geleceği hakkında şunları ekledi: "Onları nereden getirdiğini unutmamak gerekir. National League'den Championship'te play-off kampanyasına kadar gelmek, Wrexham'daki hiç kimsenin, hatta sahiplerinin ve Phil Parkinson'un kendisinin bile en çılgın hayallerinin ötesinde bir şeydi. Bundan oldukça eminim. Onların konsolidasyonun gerçekçi olduğunu düşündüklerini tahmin ederdim.
"Geçen sezonun takımını dağıtmak zorunda kaldılar çünkü League One'dan Championship'e geçiş, kalite açısından çok büyük bir sıçrama ve bu fark, League One'da kazanarak Premier League'e yükselme konusunda sürdürülebilir başarı elde eden Ipswich tarafından ancak çok yakın zamanda düzgün bir şekilde kapatılabildi.
“Sonuçta, onların hırsları var ve şu anda zengin bir futbol kulübü olsalar da, sahiplerinin yatırımları ve belgeselin başarısı sayesinde, artık büyük balıkların değil, devasa balıkların bulunduğu bir havuzda bulunuyorlar. Şu anda Premier League ve Championship'ten bahsediyorum, çünkü Championship'te Premier League'de oynamamış sadece beş takım var ve Wrexham da onlardan biri. Championship'te 19 takım zaten Premier League'in vaat edilen topraklarına gitmiş durumda.
"Yani, büyüme açısından kolay değil - her şey sonuçlara bağlı. Parkinson, Wrexham'ı Premier Lig'e taşıyan adamsa ve sonra beklendiği gibi zorluklar yaşarlarsa, kulüp onu aşmış mı olur? Bunu zaman gösterecek.
"Ancak, bundan sonra ne olursa olsun, bir tür takdir gösterileceğini tahmin ediyorum – onun adını taşıyan bir tribün veya dışarıda bir heykel – çünkü futbol kulübü için yaptıkları gerçekten olağanüstü."
- Getty
Premier Lig'e yükselme mücadelesi: Wrexham bir kez daha yükselme yarışında
Wrexham, tüm turnuvalarda son 13 maçında sadece iki yenilgi aldı ve son maçında, aynı şekilde yükselme umudu olan Ipswich'i 5-3'lük heyecan verici bir skorla mağlup etti. Şampiyonluk tablosunda altıncı sırada yer alıyorlar, ancak 13. sıradaki Queens Park Rangers'tan sadece dört puan öndeler.
Reklam