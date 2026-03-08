Getty
Ryan Reynolds Brezilya'da bir kulüp satın almak üzere mi?! Wrexham'ın ortak sahibi yeni satın alma iddiasına yanıt verdi
Reynolds, Wrexham, Necaxa ve Inter Bogota ile ilgilendi.
Reynolds, 2021'in başlarında Rob Mac ile birlikte Wrexham'ın devralınmasını onaylayarak spor dünyasında çarpıcı bir hamle gerçekleştirdi. O aşamada ne olacağını çok az kişi biliyordu, ancak beş rekor kıran yıl boyunca olağanüstü bir yolculuk yaşandı.
Red Dragons, National League'den Championship'e hızlı bir yükseliş yaşadı ve şimdi tüm gözler Premier League'de bir yer edinmeye odaklanmış durumda. Ödüllü "Welcome to Wrexham" belgesel dizisi, bu heyecan verici süreci kamera karşısına taşıdı.
Reynolds ve Mac, diğer spor girişimlerinde de yer alıyor. Bir yatırım grubunun parçası olarak Alpine Formula 1 takımında hisseye sahipler. Ayrıca, Liga MX takımı Necaxa ve Kolombiya takımı La Equidad (Inter Bogota olarak yeniden adlandırıldı) ile profesyonel ve finansal bağlar kurdular.
Güney Amerika pazarına bir adım atan kulüp, Brezilya'nın Santa Cruz takımında da bir hamle yapmayı planlıyor. Ancak ESPN, "kulüpten hiç kimse satış konusunda görüşülmedi" konusunda ısrarcı.
Reynolds Brezilya'da bir futbol takımı satın alacak mı?
Bu konuyu Reynolds ile doğrudan görüştüler. Reynolds, Wrexham'ın Premier Lig devi Chelsea'ye karşı dramatik bir şekilde yenildiği FA Cup beşinci turu öncesinde ESPN'ye şunları söyledi: "Hayatımın geri kalanını Brezilya'da geçirmek istiyorum, ama bir kulüp satın almak istemiyorum.
Hayır, burada zaten uğraşmam gereken çok şey var. Ve bunu yapabildiğim için çok minnettar ve şanslıyım. 50 şeyi kötü yapmak yerine, bir şeyi iyi yapmayı tercih ederim. Böylece, bir kulüp sahibi olmanın getirdiği tüm baskıdan uzak bir şekilde Brezilya'yı ziyaret edebilirim."
Reynolds & Mac, Wrexham'ın adını duyuruyor
Reynolds, şu ana kadar bu ülkede geçirdiği zamanı çok beğendiği için gelecekte Brezilya'ya daha fazla seyahat edecek. Wrexham'ın başarıları bu bölgede de duyuldu ve Red Dragons, A listesindeki eş başkanların onları küresel bir tartışma konusu haline getirmesini sağladı.
Reynolds bu konuyu yaymakla ilgili şunları ekledi: "2024 yazında Brezilya'daydım. Wrexham'ı bilen, hatta sadece bilen değil, kulübü takip eden bu kadar çok insan olduğunu görünce çok şaşırdım. Bence bunun ana nedeni, her zaman olduğu gibi, her yerde bir Wrexham olmasıdır.
Brezilya'da 'Wrexhamlar' var. Benim geldiğim yer olan Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın her yerinde ve dünyanın her yerinde 'Wrexhamlar' var. Bence insanlar bu şekilde kendilerini onunla özdeşleştiriyorlar. Futbol bir tapınak gibi. Birçok insan için bir topluluk merkezi. İnsanları bu kadar güzel bir şekilde bir araya getirirken, aynı zamanda tüm topluluğu da canlandırabilir."
Wrexham bu sezon Premier Lig'e yükselecek mi?
Reynolds, Recife'de benzer bir etki yaratma görevini üstlenmeyecek ve Santa Cruz kendi başının çaresine bakmak zorunda kalacak. Çok da uzak olmayan bir gelecekte Wrexham'a daha fazla inanç ve fon yatırımı yapılacak.
Phil Parkinson'ın takımı şu anda Championship'te ilk altı içinde yer alıyor ve play-off biletleri için yarışıyor. Dördüncü kez üst üsteyükselip Premier League'e ulaşmaları halinde, yaz transfer döneminde daha fazla para harcamak gerekecek, zira Racecourse Ground'da transfer rekorları zaten düzenli olarak kırılıyor.
