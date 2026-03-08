Ryan Reynolds Brezilya'da bir kulüp satın almak üzere mi?! Wrexham'ın ortak sahibi yeni satın alma iddiasına yanıt verdi

Reynolds, 2021'in başlarında Rob Mac ile birlikte Wrexham'ın devralınmasını onaylayarak spor dünyasında çarpıcı bir hamle gerçekleştirdi. O aşamada ne olacağını çok az kişi biliyordu, ancak beş rekor kıran yıl boyunca olağanüstü bir yolculuk yaşandı.

Red Dragons, National League'den Championship'e hızlı bir yükseliş yaşadı ve şimdi tüm gözler Premier League'de bir yer edinmeye odaklanmış durumda. Ödüllü "Welcome to Wrexham" belgesel dizisi, bu heyecan verici süreci kamera karşısına taşıdı.

Reynolds ve Mac, diğer spor girişimlerinde de yer alıyor. Bir yatırım grubunun parçası olarak Alpine Formula 1 takımında hisseye sahipler. Ayrıca, Liga MX takımı Necaxa ve Kolombiya takımı La Equidad (Inter Bogota olarak yeniden adlandırıldı) ile profesyonel ve finansal bağlar kurdular.

Güney Amerika pazarına bir adım atan kulüp, Brezilya'nın Santa Cruz takımında da bir hamle yapmayı planlıyor. Ancak ESPN, "kulüpten hiç kimse satış konusunda görüşülmedi" konusunda ısrarcı.