Ryan Reynolds, beş yıllık sahiplik yıldönümünde Rob Mac'e gönderdiği duygusal mesajda Wrexham'ın 'kafa karıştırıcı' sorunlarına değindi.

Reynolds artık duygusal ve finansal olarak tamamen Wrexham'a yatırım yapıyor. The Athletic'e, şaşırtıcı bir spor girişiminin hayatını ele geçirmesine izin verdiğini söyledi: "Ben bir futbol hayranıyım ve Wrexham'a ömür boyu bağlıyım çünkü kaybettiğimizde teselli edilemez bir hale geliyorum.

"Daha önce hiç bu kadar kazanmaya ve kaybetmeye odaklanmamıştım. (Maçtan sonra) uyanık ve ayıkken Atlantik'i geçmek ve tüm bu kaybı sindirmek zorundayım. Bu yedi saatlik bir uçuş, ama nedense 29 saat sürüyor.

Çocuklarım bu durumdan çok rahatsız oluyor. Sokakta yürürken, (birisi) bana Deadpool hakkında soru soruyor ve genellikle (sadece) iki veya üç saniyelik bir konuşma oluyor, temelde 'Merhaba' demek gibi. Birisi Wrexham hakkında konuşursa, hemen arkanı dönüp bir sokak direğine yaslanıyorum. Çocuklarım 'Oh hayır!' diyorlar."

Mac ve Reynolds, Wrexham'da görev yaptıkları süre boyunca destek aradılar, çünkü birçok insan için çok önemli olan bu işi olabildiğince profesyonelce yapmak onlar için önemliydi.

Reynolds şunları ekledi: "Rob kadar uzun süre eğlence sektöründe hayatta kalamazsınız — ya da en azından benim kadar uzun süre — eğer insanlara kötü davranırsanız. İkimiz de fazla bir şeyi olmayan işçi sınıfı ailelerden geldiğimiz için aynı görüşteyiz. Üç ağabeyim vardı, babam (Vancouver'da) polisti ve Welcome To Wrexham'ın ilk sezonunda Rob'un nereden geldiğini gerçekten gördünüz. Bu bazen size motivasyon verebilir, ama aynı zamanda değerlerinizi de bir dereceye kadar uyumlu hale getirebilir.

"İkimizin de aynı olması gerekmeyen değerleri var. Sadece, temelde, büyürken bazen ihtiyacın olanı elde edebileceğini, ama asla istediğini elde edemeyeceğini en azından bir şekilde anlaman gerekiyordu. Wrexham'a gittiğimizde bu, neredeyse herkes için norm gibi görünüyordu. Bence herkes, Thatcherizm sonrası, endüstri sonrası (dönemde) göz ardı edildiğini hissediyordu. Ben buna asla distopya demezdim, çünkü orada her zaman bir ateş vardır. Ama kesinlikle üzüntü de vardı.

“Kimlik en önemli şeydir. Kimliğini kaybettiğinde veya kimliğin olmadığını hissettiğinde, bir bakıma ölüm gibi hissedersin. Bence kulüp bunun sembolüdür. Amerika'nın her eyaletinde bir Wrexham vardır. Kanada'nın her eyaletinde de. Elbette Avrupa Birliği'nin her yerinde. Her yerde Wrexhamlar vardır.

“Beni nefret edebilirsiniz, Rob'u nefret edebilirsiniz. Ama o kasabayı nefret edemezsiniz. Bunu nasıl yaparsınız bilmiyorum. Wrexham kasabasını nasıl nefret edebilirsiniz? O, dünyadaki en güzel kasaba.”