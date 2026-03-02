Getty Images Sport
Ryan Gravenberch'in "oyununu geliştirmesi" gerekiyordu. Julian Nagelsmann, "son 20 dakikadaki" zayıflığın Liverpool yıldızının Bayern Münih'te başarılı olmasını nasıl engellediğini açıklıyor
Yedek rolüne uyum sağlama mücadelesi
Gravenberch, Ajax'ta geçirdiği muhteşem bir dönemden sonra 2022'de Bayern Münih'e büyük beklentilerle geldi. Ancak genç Hollandalı milli oyuncu, Bavyera'da geçirdiği tek sezonda çoğunlukla yedek kulübesinde oturdu. Almanya milli takımının şu anki teknik direktörü Julian Nagelsmann, orta saha oyuncusunun zorlu geçiş sürecine ışık tutarak, yıldız oyuncudan yedek oyuncuya dönüşmenin psikolojik olarak ne kadar zor olduğunu açıkladı. Avrupa'nın en üst düzey kulüplerinde oynamak için gereken taktiksel talepler, her oyuncunun hemen kabul etmeye hazır olmadığı bir fedakarlık düzeyini gerektirir.
Kicker ile yaptığı ayrıntılı röportajda Nagelsmann, garantili ilk 11 pozisyonlarını kaybeden yetenekli oyuncuları yönetmenin ne kadar zor olduğunu vurguladı. Nagelsmann, "Bir oyuncunun takımımızda 15. veya 16. sırada olmasını nasıl karşıladığına çok dikkat etmek zorundasınız" dedi. "Kulübünde her zaman oynayan, en iyi altı oyuncu arasında sayılan bir oyuncu olsa bile. Kulübünde düzenli olarak ilk 11'de oynayan bir oyuncu, bizim takımımızda bu rolü üstlenebilir mi, yoksa üstlenemez mi?" diye ekledi.
Bayern Münih'teki hiyerarşi
Gravenberch'in yadsınamaz teknik yeteneklerine rağmen, Allianz Arena'daki yerleşik hiyerarşiyi değiştirmek imkansız bir görevdi. Orta saha, Leon Goretzka ve Joshua Kimmich'in tecrübeli ikilisi tarafından sıkı bir şekilde kontrol ediliyordu ve yeni gelen oyuncunun düzenli olarak forma giymesi için çok az fırsat bırakıyordu. Ayrıca, genç yetenek Aleksandar Pavlović'in ortaya çıkması, kalabalık orta sahaya daha da fazla rekabet kattı ve Hollandalı oyuncunun başlangıçtan itibaren parlama fırsatlarını ciddi şekilde sınırladı.
Nagelsmann, durumun gerçekliği ve genç orta saha oyuncusuna yönelik özel beklentiler konusunda netti. Eski Bayern teknik direktörü Kicker'e verdiği demeçte, "Ryan Gravenberch birinci sınıf bir oyuncu, Bayern'de de öyleydi, ancak Ajax'tan transfer olduktan sonra durumu çok karmaşıktı" dedi. "Leon Goretzka ve Joshua Kimmich onun önünde yer alıyordu ve ben de Aleksandar Pavlović'i kadroya almıştım. Ryan'ın görevi, son 20 dakikada oyununu bir üst seviyeye çıkarmaktı."
Maçın sonlarında ritim gereksinimi
Gravenberch ile Bayern Münih'in taktiksel düzeni arasındaki uyumsuzluğun temel nedeni, esasen onun oyun stilinde yatıyordu. Nagelsmann, orta saha oyuncusunun kaotik, maçın son dakikalarında etkili bir yedek oyuncu olarak uygun olmadığını fark etti. Bazı oyuncular kısa süreli oyuna girerek kolayca enerji katabilir veya savunma bloğunu güvence altına alabilirken, Gravenberch momentumunu oluşturmak ve maçın temposunu büyük ölçüde etkilemek için tam bir maç süresine ihtiyaç duyuyordu.
Almanya'da 33 maçta ortalama sadece 28 dakika süre alan Gravenberch için, kısa süreli fırsatlar yeterli değildi. Nagelsmann bu uyumsuzluğu şöyle açıkladı: "Ryan, maç boyunca tutarlı bir ritme ihtiyaç duyan bir oyuncu." Bunu ideal yedek oyuncu profiliyle karşılaştırarak şunları ekledi: "Sonuçları korumak veya umutsuzca gol atmak için 20 dakika süreyle oyuna sokabileceğiniz oyuncular da var. Bu oyuncular 20 dakika boyunca tüm güçlerini ortaya koyabilir ve sahada her şeylerini verebilirler."
Liverpool'da tam başarı ve ritim bulmak
Almanya'daki zorlu dönem, Gravenberch'i daha iyi bir ortam arayışına itti ve sonunda Liverpool'a transfer oldu. Allianz Arena'nın yedek kulübesini geride bırakan Hollandalı oyuncu, Anfield'da olağanüstü bir dönüşüm geçirdi. Önce Jürgen Klopp, şimdi de Arne Slot yönetiminde başarılı performanslar sergileyen Gravenberch, çok istediği düzenli ilk takım futbolunu elde etti. Liverpool, oyuncunun doğal oyun stilinin, maçın sonlarında oyuna giren bir uzman olmanın baskısı olmadan gelişmesine olanak tanıyan doğru ortamı ve taktiksel özgürlüğü sağladı.
Reds'in ilk on birinde vazgeçilmez bir oyuncu haline gelen Gravenberch, o önemli "istikrarlı ritim" sağlandığında, Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncuları arasında yer aldığını kanıtladı. Bu arada Nagelsmann, bu deneyimi, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde mevcut Almanya kadrosunu şekillendirmek için kullanıyor. Kicker'a verdiği demeçte, "Sonuçta, her oyuncu gerçek bir bağlılık göstermeli... ve takımı ön planda tutmalı. Tecrübelerimden biliyorum ki, herkes bunu yapamaz."
