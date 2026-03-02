Ryan Gravenberch'in "oyununu geliştirmesi" gerekiyordu. Julian Nagelsmann, "son 20 dakikadaki" zayıflığın Liverpool yıldızının Bayern Münih'te başarılı olmasını nasıl engellediğini açıklıyor

Gravenberch, Ajax'ta geçirdiği muhteşem bir dönemden sonra 2022'de Bayern Münih'e büyük beklentilerle geldi. Ancak genç Hollandalı milli oyuncu, Bavyera'da geçirdiği tek sezonda çoğunlukla yedek kulübesinde oturdu. Almanya milli takımının şu anki teknik direktörü Julian Nagelsmann, orta saha oyuncusunun zorlu geçiş sürecine ışık tutarak, yıldız oyuncudan yedek oyuncuya dönüşmenin psikolojik olarak ne kadar zor olduğunu açıkladı. Avrupa'nın en üst düzey kulüplerinde oynamak için gereken taktiksel talepler, her oyuncunun hemen kabul etmeye hazır olmadığı bir fedakarlık düzeyini gerektirir.

Kicker ile yaptığı ayrıntılı röportajda Nagelsmann, garantili ilk 11 pozisyonlarını kaybeden yetenekli oyuncuları yönetmenin ne kadar zor olduğunu vurguladı. Nagelsmann, "Bir oyuncunun takımımızda 15. veya 16. sırada olmasını nasıl karşıladığına çok dikkat etmek zorundasınız" dedi. "Kulübünde her zaman oynayan, en iyi altı oyuncu arasında sayılan bir oyuncu olsa bile. Kulübünde düzenli olarak ilk 11'de oynayan bir oyuncu, bizim takımımızda bu rolü üstlenebilir mi, yoksa üstlenemez mi?" diye ekledi.