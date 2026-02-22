Ruben Loftus-Cheek, AC Milan'ın Parma ile oynadığı maçta korkunç bir sakatlık geçirdikten sonra ameliyat olacak

Loftus-Cheek, Milan'ın son Serie A maçının başında kafa vuruşu yapmak için zıpladı ve Parma kalecisi Edoardo Corvi ile çarpıştı. Kaleci topu yumruklamaya çalıştı ancak orta saha oyuncusunun çenesine çarptı ve oyuncu sedyeyle sahadan çıkarıldı. Eski Chelsea ve Crystal Palace orta saha oyuncusu bilincini kaybetmedi, ancak dişlerini kaybetti. Sky Italy'nin haberine göre, orta saha oyuncusu dişlerini yerinde tutan kafatası kısmı olan alveolar kemiğinde kırık meydana geldi.

Sonuç olarak, Loftus-Cheek ameliyat olacak ve birkaç ay sahalardan uzak kalacak, bu da bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımına seçilme umutlarını neredeyse tamamen sona erdirecek.