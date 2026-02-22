Getty Images Sport
Ruben Loftus-Cheek, AC Milan'ın Parma ile oynadığı maçta korkunç bir sakatlık geçirdikten sonra ameliyat olacak
Loftus-Cheek korkunç bir sakatlık geçirdi
Loftus-Cheek, Milan'ın son Serie A maçının başında kafa vuruşu yapmak için zıpladı ve Parma kalecisi Edoardo Corvi ile çarpıştı. Kaleci topu yumruklamaya çalıştı ancak orta saha oyuncusunun çenesine çarptı ve oyuncu sedyeyle sahadan çıkarıldı. Eski Chelsea ve Crystal Palace orta saha oyuncusu bilincini kaybetmedi, ancak dişlerini kaybetti. Sky Italy'nin haberine göre, orta saha oyuncusu dişlerini yerinde tutan kafatası kısmı olan alveolar kemiğinde kırık meydana geldi.
Sonuç olarak, Loftus-Cheek ameliyat olacak ve birkaç ay sahalardan uzak kalacak, bu da bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımına seçilme umutlarını neredeyse tamamen sona erdirecek.
Loftus-Cheek'in formu
Ülkesinin milli takımında 11 kez forma giyen İngiliz orta saha oyuncusu, bu sezon tüm turnuvalarda Milan formasıyla 27 maça çıktı. Bu süre zarfında 3 gol attı ve 1 asist yaptı, ancak şimdi uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.
Ekim ayında Milan'ın Loftus-Cheek ile yeni bir sözleşme için görüşmeler yaptığı bildirildi. Orta saha oyuncusunun fiziksel gücü, teknik yeteneği ve ceza sahasına son anda girme becerisi, onu Rossoneri'nin kilit oyuncusu haline getirdi. Bu etkileyici performans, uzun bir aradan sonra İngiltere milli takımına geri çağrılmasını sağladı. Milan ve teknik direktör Massimiliano Allegri, oyuncunun geleceğini güvence altına almak istiyorlar, ancak sezon sonuna kadar resmi görüşmeleri bekleyerek, tüm sezon boyunca oyuncunun performansını ve fiziksel durumunu değerlendirecekler.
Loftus-Cheek'in İngiltere milli takımına geri dönüşü
Orta saha oyuncusu, Haziran ayında sportif direktör Igli Tare tarafından "eksiksiz" olarak nitelendirildi. Tare, "Reijnders'ın yerini nasıl dolduracağız? Milan'da Avrupa'nın en eksiksiz orta saha oyuncularından biri olan Loftus-Cheek var, o bu sezon için çok önemli olabilir. Oyuncunun kalitesinden şüphe yok, ancak sakatlık konusunda dikkatli olmalıyız" dedi.
Eylül ayında Loftus-Cheek, Thomas Tuchel tarafından altı yıl sonra ilk kez İngiltere milli takımına çağrıldı. İngiltere'nin Letonya'yı 5-0 yendiği Dünya Kupası eleme maçında yedek kulübesinde kaldı.
Sırada ne var?
Milan, bir sonraki maçında Cremonese ile karşılaşacak. Loftus-Cheek'in yokluğu neredeyse kesin gibi görünüyor. Kulüp şu anda Serie A'da ikinci sırada yer alıyor ve ezeli rakibi Inter'in 10 puan gerisinde.
