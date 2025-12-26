Ruben Amorim, takımın kilit ikilisinin Manchester United'daki geleceğinden emin değil

Bir dönem Maguire ve Casemiro’nun olası ayrılıkları taraftarlar arasında ciddi bir endişe yaratmayabilirdi. Her iki oyuncu da son sezonlarda zor dönemler geçirdi ve yoğun eleştiriler aldı. Ancak Amorim yönetiminde sessiz ama etkili bir çıkış yakaladılar; form, özgüven ve liderlik özelliklerini yeniden kazandılar. Buna rağmen, sözleşmelerinin uzatılmasının uzun vadede doğru bir hamle olup olmadığı tartışılmaya devam ediyor.

Casemiro hâlâ Premier League’in en yüksek maaş alan oyuncuları arasında yer alıyor ve futbol dünyasında bazı kesimler, yakaladığı çıkışa rağmen benzer ücretle bir yıl daha kalmasının ne kadar mantıklı olduğunu sorguluyor. Maguire ise geleceğine dair belirsizliği açıkça kabul etmiş durumda; ancak haberler, uygun şekilde yapılandırılmış bir uzatma teklif edilmesi hâlinde maaşında indirime gitmeye sıcak bakabileceğini gösteriyor.

Newcastle United’ın Boxing Day’de Old Trafford’a yapacağı ziyaret öncesinde düzenlenen basın toplantısında kendisine doğrudan karar alınıp alınmadığı sorulan Amorim net konuştu: “Hayır, alınmış bir karar yok,” diyen Amorim, gazetecilere şöyle devam etti:

“Yapmamız gereken çok şey var. Önümüzdeki sezon ne olacağını anlamamız gerekiyor; çünkü Avrupa maçlarının olup olmayacağını bilmemiz lazım. Onlardan çok memnunum ama ne olacağını şu an bilmiyorum. Sezon sonuna kadar nereye geleceğimizi, ligi hangi sırada bitireceğimizi göreceğiz, ondan sonra karar vereceğiz.”