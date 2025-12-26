Getty Images Sport
Ruben Amorim, takımın kilit ikilisinin Manchester United'daki geleceğinden emin değil
Kritik sözleşmelerde belirsizlik sürüyor
Ocak ayından itibaren, sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan oyuncular yurt dışındaki kulüplerle görüşme yapma ve hatta ön sözleşme imzalama hakkına sahip oluyor. Bu da yaz aylarında serbest transferle ayrılmalarına imkân tanırken, sezonu mevcut takımlarında tamamlamalarına engel teşkil etmiyor. Manchester United’ın bu senaryoya yabancı olmadığı biliniyor. Geçen yıl bu dönemde Liverpool da Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk ve Mohamed Salah için benzer bir riskle karşı karşıyaydı. Üç oyuncudan ikisi sözleşmesini uzatırken, Alexander-Arnold Real Madrid’e transfer oldu.
Old Trafford’da sona erecek her sözleşme aynı ağırlığı taşımıyor. Tecrübeli kaleci Tom Heaton’ın kariyerini noktalaması beklenirken, Tyrell Malacia ise son iki buçuk yılda yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle sınırlı bir etki yaratabildi. Buna karşılık Harry Maguire ve Casemiro’nun durumu çok daha kritik görülüyor. Maguire’ın sözleşmesi, sezonun erken döneminde devreye sokulan bir yıllık uzatma opsiyonunun ardından bu yaz sona eriyor. Casemiro’nun durumu da benzer; onun da kontratı haziranda bitiyor ancak kulüp lehine bir yıllık ek opsiyon bulunuyor.
Amorim yönetiminde yeniden yükselen kariyerler
Bir dönem Maguire ve Casemiro’nun olası ayrılıkları taraftarlar arasında ciddi bir endişe yaratmayabilirdi. Her iki oyuncu da son sezonlarda zor dönemler geçirdi ve yoğun eleştiriler aldı. Ancak Amorim yönetiminde sessiz ama etkili bir çıkış yakaladılar; form, özgüven ve liderlik özelliklerini yeniden kazandılar. Buna rağmen, sözleşmelerinin uzatılmasının uzun vadede doğru bir hamle olup olmadığı tartışılmaya devam ediyor.
Casemiro hâlâ Premier League’in en yüksek maaş alan oyuncuları arasında yer alıyor ve futbol dünyasında bazı kesimler, yakaladığı çıkışa rağmen benzer ücretle bir yıl daha kalmasının ne kadar mantıklı olduğunu sorguluyor. Maguire ise geleceğine dair belirsizliği açıkça kabul etmiş durumda; ancak haberler, uygun şekilde yapılandırılmış bir uzatma teklif edilmesi hâlinde maaşında indirime gitmeye sıcak bakabileceğini gösteriyor.
Newcastle United’ın Boxing Day’de Old Trafford’a yapacağı ziyaret öncesinde düzenlenen basın toplantısında kendisine doğrudan karar alınıp alınmadığı sorulan Amorim net konuştu: “Hayır, alınmış bir karar yok,” diyen Amorim, gazetecilere şöyle devam etti:
“Yapmamız gereken çok şey var. Önümüzdeki sezon ne olacağını anlamamız gerekiyor; çünkü Avrupa maçlarının olup olmayacağını bilmemiz lazım. Onlardan çok memnunum ama ne olacağını şu an bilmiyorum. Sezon sonuna kadar nereye geleceğimizi, ligi hangi sırada bitireceğimizi göreceğiz, ondan sonra karar vereceğiz.”
Casemiro’ya özel övgü
Belirsizliğe rağmen Amorim, Casemiro hakkında her fırsatta olumlu konuşmaya devam ediyor ve özellikle orta saha oyuncusunun zorluklara verdiği tepkiyi övüyor. Geçen sezon hiyerarşide geriye düşen Casemiro, sonrasında yeniden yükselmeyi başardı ve millî takıma da geri çağrıldı. Sözleşme durumunun formunu olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda ise Amorim bu endişeyi net bir şekilde geri çevirdi.
“Bu durumla ilgili değil,” diyen Amorim sözlerini şöyle sürdürdü: “Kalacak mı, gidecek mi demiyorum. Casemiro’nun antrenmanlarını izlediğimde şunu görüyorum: Herkes onun gibi çalışsa… Herkes detaylara bu kadar odaklansa, duran top çalışmalarında bile. Kaleciye karşı 10’a 1 oynanan çalışmalarda yaptığı koşuları düşünün. Maçta bunu yaptığımızı hayal edin; o zaman üst düzey bir takım oluruz. Herkes Casemiro gibi çalışsa. Ve çalışmaktan kastım sadece koşmak değil; odaklanma. O kişinin neden beş kez Şampiyonlar Ligi kazandığını bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Sözleşmesi olsun ya da olmasın, yaptığı her şeye dikkat ederseniz onun üst düzey bir oyuncu olduğunu görürsünüz.”
Gözler Newcastle sınavında
Manchester United’ın önündeki ilk hedef, 26 Aralık’ta Eddie Howe yönetimindeki Newcastle’ı konuk edeceği maçta can sıkıcı sonuç serisine son vermek. Amorim’in ekibi geçen hafta sonu Aston Villa’ya 2-1 mağlup olurken, maçın kaderini Morgan Rogers belirledi. Ondan önce ise Bournemouth ile nefes kesen bir mücadelede 4-4 berabere kaldılar. Newcastle ise Old Trafford’a moralli geliyor; tüm kulvarlarda oynadığı son yedi maçta yalnızca bir kez yenildiler. Alacakları bir galibiyet, onları yedinci sıradaki Manchester United ile aynı puana getirecek.
