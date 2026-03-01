Ruben Amorim'in yardımcısı, menajerin Man Utd'da 'fikirlerini uygulamak' için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi

Amorim, Sporting CP'yi birçok kupa zaferine ulaştırdıktan sonra mükemmel bir itibarla Manchester'a geldi ve modern yaklaşımıyla United'ın oyun stilinde devrim yaratmayı hedefledi. Ancak İngiliz futboluna geçiş, herkesin beklediğinden çok daha zor oldu. 41 yaşındaki teknik direktör, çalkantılı 14 aylık görev süresi boyunca 47 Premier Lig maçının üçte birinden azını kazandı ve hayal kırıklığı yaratan %38,1'lik bir galibiyet oranıyla ayrıldı. Kulüp yönetimi sonunda sabrını yitirdi ve takımın formu düşmeye devam ederken Ocak ayında Amorim'i görevden aldı.

Kağıt üzerinde bu inkar edilemez kötü sonuçlara rağmen, teknik ekibi projenin erken sonlandırıldığına inanıyor. Amorim'e Sporting CP'de büyük başarılar getiren taktiksel plan, özellikle de onun imzası niteliğindeki üçlü savunma sistemi, İngiltere'de kök salmakta zorlandı. Takım, sahada sık sık kopuk görünüyordu, karmaşık yeni bir felsefeye tamamen uyum sağlamakla, acımasızlığıyla ünlü bir ligin acil ve yüksek baskı taleplerini karşılamak arasında kalmış gibi görünüyordu.