Getty Images Sport
Çeviri:
Ruben Amorim'in yardımcısı, menajerin Man Utd'da 'fikirlerini uygulamak' için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi
Old Trafford'da taktiksel mücadeleler
Amorim, Sporting CP'yi birçok kupa zaferine ulaştırdıktan sonra mükemmel bir itibarla Manchester'a geldi ve modern yaklaşımıyla United'ın oyun stilinde devrim yaratmayı hedefledi. Ancak İngiliz futboluna geçiş, herkesin beklediğinden çok daha zor oldu. 41 yaşındaki teknik direktör, çalkantılı 14 aylık görev süresi boyunca 47 Premier Lig maçının üçte birinden azını kazandı ve hayal kırıklığı yaratan %38,1'lik bir galibiyet oranıyla ayrıldı. Kulüp yönetimi sonunda sabrını yitirdi ve takımın formu düşmeye devam ederken Ocak ayında Amorim'i görevden aldı.
Kağıt üzerinde bu inkar edilemez kötü sonuçlara rağmen, teknik ekibi projenin erken sonlandırıldığına inanıyor. Amorim'e Sporting CP'de büyük başarılar getiren taktiksel plan, özellikle de onun imzası niteliğindeki üçlü savunma sistemi, İngiltere'de kök salmakta zorlandı. Takım, sahada sık sık kopuk görünüyordu, karmaşık yeni bir felsefeye tamamen uyum sağlamakla, acımasızlığıyla ünlü bir ligin acil ve yüksek baskı taleplerini karşılamak arasında kalmış gibi görünüyordu.
- Getty Images Sport
Candido süreç hakkında konuşuyor
Amorim'in arka plandaki ekibinin güvenilir ve önemli bir üyesi olan Adelio Candido, Portekizli yayın organı A Bola ile yaptığı içgörülü röportajda, talihsiz dönemlerine ilişkin düşüncelerini paylaştı.
En büyük hayal kırıklığı, planlarını uygulamak için yeterli zamanın olmamasıydı. "Manchester'ı çok sevdim, taraftarların futbolu yaşama ve soluma şeklini, anlık sonuçlardan çok projeye odaklanmalarını sevdim. Daha az sevdiğim şey ise, şüphesiz, fikirlerimizin tam olarak uygulanmadığını hissetmekti" diye itiraf etti Candido. Bu samimi itiraf, teknik ekibin karşı karşıya kaldığı temel ikilemi ortaya koyuyor. Anlık başarıların sürekli talep edildiği bir kurumda, sabrın inanılmaz derecede nadir ve pahalı bir lüks haline geldiği bir ortamda, sürdürülebilir, uzun vadeli bir taktik kimlik oluşturmak için çaresizce çabalıyorlardı.
İç ilişkilerde bozulma
Saha içindeki hayal kırıklığı yaratan sonuçlar Amorim'in görevden alınmasının ana nedeni olsa da, saha dışı sorunlar da onun düşüşünde önemli bir rol oynadı. Raporlar, Manchester United'ın spor yapısı içinde ilişkilerin belirgin bir şekilde soğuduğunu gösteriyordu. Özellikle, baş antrenör ile futbol direktörü Jason Wilcox arasındaki iletişimin bozulması, perde arkasında gergin ve verimsiz bir çalışma ortamı yarattı.
Bu iç sinerji eksikliği, aylar geçtikçe Amorim'in konumunu giderek savunulamaz hale getirdi. İşe alım departmanı ve teknik kadro arasında tam bir uyum olmadığında, yeni bir taktik vizyon için gerekli olan sağlam temeli atmak neredeyse imkansız hale gelir. Candido'nun ifadesiyle "bu fikirleri uygulamak" için gerekli destek yapısı, iç sürtüşmeler nedeniyle fiilen çöküyordu ve sonuçta yönetim ekibi izole bir duruma düştü.
- Getty Images Sport
Gelecek için çıkarılan dersler
Old Trafford'dan ani ayrılışından bu yana Amorim, bu büyük kariyer gerilemesini sindirmek için yoğun medya ilgisinden uzak durarak onurlu bir sessizlik sergiledi. Ancak yardımcısı, bu deneyimi felsefi bir bakış açısıyla değerlendiriyor ve Manchester'da geçirdikleri zamanı kesinlikle bir başarısızlık olarak görmüyor. Candido, dünyanın en çok ilgi gören ligine adım atmanın tüm teknik ekip için paha biçilmez dersler sağladığını vurguluyor.
Candido, zorlu öğrenme sürecini kabul ederek, "Deneyim her zaman deneyimdir" dedi. "İnsanlar yaptığımız işi iyi ya da kötü bulsa da, sonunda her zaman bir şeyler öğreniriz." Bu yüksek profilli dönemin gelecekteki beklentilerini nasıl etkileyeceğini ancak zamanın göstereceğini kabul etti. United yeni liderlik altında ilerlerken, Amorim dönemi, Theatre of Dreams'i modernize etmenin ne kadar zor olduğunu hatırlatıyor.
Reklam