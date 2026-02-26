Getty Images Sport
Çeviri:
Ruben Amorim, eski Man Utd menajeri işe dönüş planları yaparken sürpriz bir göreve hazırlandı
Amorim, Man Utd'den kovulduktan sonra hızlı bir şekilde geri döndü.
Premier Lig'de ani bir şekilde sona eren çalkantılı bir dönemin ardından, Amorim teknik alana sansasyonel bir dönüş yapmaya hazırlanıyor olabilir. Portekizli taktikçinin Manchester'daki görevi, Old Trafford yönetimi ile iletişimin bozulduğu yönündeki haberler eşliğinde, hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından sona erdi. İngiltere'ye yaptığı rüya transferinin erken sona ermesine rağmen, Güney Amerika'nın en büyük geleneksel güçlerinden birinin ilgisini çekecek kadar değeri hala yüksek görünüyor. Vasco da Gama şu anda takımı istikrara kavuşturacak yeni bir lider arıyor ve Brezilya'daki haberlere göre, Amorim gibi tanınmış bir isim, Rio de Janeiro merkezli kulübü zorlu bir dönemden geçirmek için ideal bir aday olarak görülüyor.
Vasco da Gama, Amorim'i hedef olarak belirledi
VDG-Cast'e göre Vasco da Gama, Fluminense'ye 1-0 yenildikten sonra Pazar günü kovulan Diniz'in yerine Amorim'i aday listesine aldı. Brezilya devi, ilk üç maçında sadece bir puan toplayarak şu anda ligde 17. sırada yer alıyor. Al-Rayyan'ın teknik direktörü Artur Jorge'nin öncelikli aday olduğu anlaşılsa da, tarihi Brezilya kulübünü yeniden canlandırma görevi, eski Sporting CP teknik direktörüne Avrupa medyasının merceği altında olmayan bir ortamda itibarını yeniden kazanması için mükemmel bir fırsat sunabilir. Manchester'a transfer olmadan önce Lizbon'da başarılı olan bir teknik direktör için Brezilya'da yeni bir başlangıç, bir sonraki adımını düşünürken kariyerinde ilginç bir dönüm noktası olabilir.
Old Trafford'dan ayrılmanın etkileri
Amorim'in United'dan ayrılması, hem saha içindeki zorluklar hem de saha dışındaki gerginliklerle damgalandı. Portekizli teknik direktör, 14 aylık görev süresi boyunca 63 maça çıktı ve 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti. Ancak istatistikler hikayenin sadece yarısını anlatıyordu, çünkü Amorim, Theatre of Dreams'in perde arkasında olanlardan memnun olmadığını ima ettikten sonra kulüp yetkilileriyle de arası açılmıştı.
Kovulması, Red Devils'ın Premier League tablosunda aşağıya kaymasına neden olan bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından geldi ve sonunda yönetim kurulunu harekete geçmeye zorladı. Michael Carrick, sezon sonuna kadar geçici teknik direktör olarak atandı ve kulüp efsanesine, yönetim uzun vadeli seçenekleri değerlendirirken takımı stabilize etme görevi verildi. Bu arada Amorim, kovulmasından sadece birkaç hafta sonra Brasileirao'da teknik direktörlük yapma olasılığı çok gerçekçi bir ihtimal haline gelirken, hızlı bir şekilde yoluna devam etmeye hazır görünüyor.
Amorim'in Man Utd'den ayrılmasının ardından atacağı adımlar
İngiltere'deki zorluklarına rağmen, Amorim'in önceki başarıları dünya çapında birçok gözlemci için etkileyici olmaya devam ediyor. Premier Lig'e transfer olmadan önce Amorim, Sporting Lizbon ve Braga'nın başında da görev yapmış, Primeira Liga şampiyonluğunu kazanmış ve Lions'ın uzun süren başarısızlık dönemine son vermişti. Bu başarı, Vasco da Gama'nın iç saha kampanyasının ilk aşamalarında küme düşme bölgesinden çıkmak için onu dikkate almasına neden olmuş olabilir.
Rio'da bir görevi kabul ederse, Amorim, Jorge Jesus ve Abel Ferreira'nın izinden giderek Brezilya'da başarıya ulaşan Portekizli teknik direktörlerin artan trendini takip etmiş olacak. Eski United teknik direktörünün İngiltere'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra bu kadar yüksek baskı altındaki bir ortama geri dönmeye hazır olup olmadığı henüz belli değil. Ancak, Vasco da Gama gibi prestijli bir kulübü yönetme fırsatı, teknik direktörlük kariyerinde bir sonraki adımını planlarken reddedilmesi zor bir teklif olabilir.
