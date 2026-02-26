Ruben Amorim, eski Man Utd menajeri işe dönüş planları yaparken sürpriz bir göreve hazırlandı

Amorim'in United'dan ayrılması, hem saha içindeki zorluklar hem de saha dışındaki gerginliklerle damgalandı. Portekizli teknik direktör, 14 aylık görev süresi boyunca 63 maça çıktı ve 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti. Ancak istatistikler hikayenin sadece yarısını anlatıyordu, çünkü Amorim, Theatre of Dreams'in perde arkasında olanlardan memnun olmadığını ima ettikten sonra kulüp yetkilileriyle de arası açılmıştı.

Kovulması, Red Devils'ın Premier League tablosunda aşağıya kaymasına neden olan bir dizi hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından geldi ve sonunda yönetim kurulunu harekete geçmeye zorladı. Michael Carrick, sezon sonuna kadar geçici teknik direktör olarak atandı ve kulüp efsanesine, yönetim uzun vadeli seçenekleri değerlendirirken takımı stabilize etme görevi verildi. Bu arada Amorim, kovulmasından sadece birkaç hafta sonra Brasileirao'da teknik direktörlük yapma olasılığı çok gerçekçi bir ihtimal haline gelirken, hızlı bir şekilde yoluna devam etmeye hazır görünüyor.