Rosenior, Chelsea'nin yeni teknik direktörü olacağını doğruladı: "Bu bir onur!"

Rosenior, Chelsea’nin Enzo Maresca ile yollarını ayırmasının ardından, Stade de la Meinau’daki kulübe kenarını Stamford Bridge’deki teknik koltukla değiştirmeye hazırlanıyor. İngiliz isimle Premier League’e dönüşü arasında günlerdir süren yoğun spekülasyonların ardından Rosenior sessizliğini bozdu ve dünya futbolunun gerçek devlerinden birinin başına geçme teklifini kabul ettiğini doğruladı.

Bu atama, genç çalıştırıcı için adeta baş döndürücü bir yükseliş anlamına geliyor. Rosenior, son bir buçuk yıldır Ligue 1’de hem itibarını yeniden inşa etmiş hem de oyun anlayışını geliştirmişti. Strasbourg’dan ayrılığı, kulübün sahiplik yapısı göz önüne alındığında beklenen bir gelişmeydi; ancak Fransa’daki son maçının ardından basının karşısına geçtiğinde bu veda belirgin bir duygusallık taşıyordu.

Görüşmelerin baş döndürücü hızı hakkında açık yüreklilikle konuşan Rosenior, son düdüğe kadar Strasbourg’a bağlılığının tam olduğunu, ancak Batı Londra’dan gelen telefonun her şeyi değiştirdiğini anlattı.

Londra kulübünü çalıştırma fikrinin cazibesine karşı koymanın mümkün olmadığını söyledi.

“Strasbourg’un son maçına tamamen odaklanmıştım; ancak sonrasında olan şu ki, Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu olan, dünyanın en büyük kulüplerinden biriyle görüşmem için bana izin verildi,” dedi Rosenior. “Böyle bir kulüple konuşmak bir onur. Bugün itibarıyla o kulübün başında ben olacağım gibi görünüyor.”