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Ronaldo ve son dans: Al Nassr'dan görkemli bir çıkış mı yapacak?

FEATURES
C. Ronaldo
Al Nassr FC
Portekiz
Suudi Arabistan

Zorlu meydan okumalar

Yeni sezon, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile olan yolculuğunun son bölümü olabilir. Zira kulübün mali durumunu yeniden düzenlemeye ve maaş faturasını azaltmaya yönelmesiyle birlikte, takım kaptanının sezon sonunda sözleşmesini yenilemeyebileceğine işaret eden beklentiler öne çıkıyor.

Eğer bu beklentiler doğru çıkarsa, Ronaldo'nun yıllar önce başlayan ve Suudi futbolunun çehresini değiştiren hikâyesine istediği sonu yazmak için önünde yalnızca bir sezon kalacak.

Ronaldo'nun Al Nassr ile yolculuğu, dünya çapında bir oyuncunun Roshn Ligi'ndeki bir deneyiminden ibaret değildi; aksine transferinin ardından onlarca yıldızın Suudi Arabistan'a gelmesinin kapısını aralamasıyla, turnuvanın tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Bu nedenle, kulüple ilişkisinin sona ermesi Al Nassr'ın sınırlarını aşan bir olay olacak; özellikle de oyuncunun yeni kupalar kaldırarak ayrılabileceği başarılı bir son sezonun ardından gelirse.

  • Roshen tahtını korumak

    Ronaldo'nun önündeki ilk zorlu görev, Roshn Ligi şampiyonluğunu korumak olacak. Nassr geçen sezon bu şampiyonluğu kazanmayı başarmıştı ve bu kupa, uzun yıllar boyunca mücadele edip elde edemeyen Portekizli oyuncu için özel bir öneme sahip.

    Ronaldo, Nassr'daki yolculuğunu lig şampiyonluğuyla noktalamanın mümkün olan en iyi senaryo olacağının farkında; özellikle de şampiyonluğu korumasının, kariyerinin sonunun gerileyen bir sezona ya da kupa kaybına bağlanması yerine, yerel arenanın zirvesindeyken ayrılma fırsatı sunacağının bilincinde.

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    Ancak görev kolay olmayacak; çünkü rekabet çok daha güçlü hale geldi ve büyük kulüpler kadrolarını yeniden düzenledi. Nassr ise sezona, istikrarını ve geçen sezon sergilediği seviyeyi koruma kapasitesini etkileyebilecek teknik ve idari değişikliklerin ortasında giriyor.

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  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    Asya rüyası: Ronaldo'nun eksik kalan tek kupası

    Elit AFC Şampiyonlar Ligi, beklenen sezonun en büyük mücadelesi olmaya devam ediyor ve belki de Ronaldo'nun ayrılmadan önce Nassr ile başarıları listesine eklemek istediği turnuva.

    Portekizli oyuncu Avrupa'da birçok büyük deneyim yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'ni birden fazla kez kazandı, ancak şimdiye kadar Nassr'ı kıtasal bir şampiyonluğa taşımayı başaramadı. Bu nedenle Asya turnuvası, kulüpte unutulmaz tarihi bir iz bırakması için önündeki son fırsat olacak.



    Ne var ki bu hedefe ulaşmak, yalnızca Ronaldo'nun bireysel yeteneklerine bel bağlamayı değil, güçlü ve istikrarlı bir takımı gerektiriyor. Özellikle Nassr'ın şimdiye kadar taraftarların beklediği şekilde büyük transferler gerçekleştirmeyi başaramaması, takımın kıtanın büyükleriyle rekabet etme kabiliyeti üzerine soru işaretleri koyuyor.

  • Altın Ayakkabı: Ronaldo'nun zamanla mücadelesi

    Bireysel düzeyde, Roshn Ligi'nin gol kralı ödülünü yeniden kazanmak, Ronaldo'nun yeni sezondaki en önemli hedeflerinden biri olacak; zira oyuncu, gol krallığı unvanı için güçlü bir şekilde mücadele etmeye alışkın.

    Ancak bu kez Ronaldo farklı bir meydan okumaya giriyor; çünkü mesele yalnızca rakiplerle değil, yaşla da ilgili. Oyuncu kariyerinin ileri bir aşamasına ulaştı ve bedensel sürekliliğini korumak ile aynı verimlilikte tam bir sezon oynayabilmek başlı başına bir meydan okuma haline geldi.

    Bununla birlikte Ronaldo, yaş faktörünün gol atmasına ve fark yaratmasına engel olmadığını birden fazla kez kanıtladı. Bu nedenle gol krallığı unvanını yeniden kazanmadaki başarısı, Suudi Arabistan tecrübesini mümkün olan en iyi şekilde tamamlaması için ona ek bir motivasyon sağlayacak.

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  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Teknik direktör değişikliği hesapları alt üst ediyor

    Ronaldo ve Nassr'ın karşılaşabileceği en büyük zorluklardan biri teknik değişimdir; özellikle de yeni gelecek herhangi bir teknik direktörün fikirlerini oturtması, oyuncuları tanıması ve net bir oyun tarzı kurması için zamana ihtiyaç duyması nedeniyle.

    Ronaldo ise özellikle, fırsat üretimi, baskı ya da hızlı hücum geçişleri aracılığıyla olsun, kaleye mümkün olan en fazla şekilde ulaşmasına yardımcı olacak bir sisteme ihtiyaç duyuyor.

    Dolayısıyla yeni teknik direktörün onun yeteneklerini değerlendirmedeki başarısı, Portekizli yıldızın muhtemel son sezonunun şeklinde belirleyici bir etken olacak.

    Sezonun başlamasına kalan zamanın darlığıyla birlikte, teknik ekibin önünde zorlu bir görev bulunacak: Yeni bir takım kurmakla Ronaldo'nun kupalar ve bireysel rakamlar için mücadele etme kapasitesini korumak arasında dengeyi sağlamak.

  • Krala yakışır bir final mi?

    Eğer yeni sezon gerçekten de Ronaldo'nun Al Nassr'daki son sezonu olacaksa, oyuncu kesinlikle sözleşmesi bittikten sonra sadece ayrılmaktan farklı bir final arayacaktır. Uzun süredir beklenen bir kıtasal başarıya imza atan bir takımın şampiyonu, gol kralı ve kaptanı olarak ayrılmak istiyor.

    Ancak o ideal finale giden yol dikensiz bir gül bahçesi olmayacak; özellikle Al Nassr'ın yaşadığı değişiklikler, takımın büyük transferlerle takviyesinin tamamlanmaması ve hem yerel hem de kıtasal düzeydeki çetin rekabet göz önüne alındığında.

    Ve en önemli soru ortada kalıyor: Ronaldo tüm bu zorlukların üstesinden gelip Al Nassr'ı, eğer gerçekleşirse ayrılışını büyük kapıdan bir çıkışa dönüştürecek olağanüstü bir sezona taşıyabilecek mi?

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