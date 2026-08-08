Ronaldo'nun önündeki ilk zorlu görev, Roshn Ligi şampiyonluğunu korumak olacak. Nassr geçen sezon bu şampiyonluğu kazanmayı başarmıştı ve bu kupa, uzun yıllar boyunca mücadele edip elde edemeyen Portekizli oyuncu için özel bir öneme sahip.

Ronaldo, Nassr'daki yolculuğunu lig şampiyonluğuyla noktalamanın mümkün olan en iyi senaryo olacağının farkında; özellikle de şampiyonluğu korumasının, kariyerinin sonunun gerileyen bir sezona ya da kupa kaybına bağlanması yerine, yerel arenanın zirvesindeyken ayrılma fırsatı sunacağının bilincinde.

Ayrıca oku: Kiralık tuzağından kaçtı, Ahli Hilal'in gözden çıkardığı ismi kadrosuna kattı

Ancak görev kolay olmayacak; çünkü rekabet çok daha güçlü hale geldi ve büyük kulüpler kadrolarını yeniden düzenledi. Nassr ise sezona, istikrarını ve geçen sezon sergilediği seviyeyi koruma kapasitesini etkileyebilecek teknik ve idari değişikliklerin ortasında giriyor.