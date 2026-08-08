Yeni sezon, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile olan yolculuğunun son bölümü olabilir. Zira kulübün mali durumunu yeniden düzenlemeye ve maaş faturasını azaltmaya yönelmesiyle birlikte, takım kaptanının sezon sonunda sözleşmesini yenilemeyebileceğine işaret eden beklentiler öne çıkıyor.
Eğer bu beklentiler doğru çıkarsa, Ronaldo'nun yıllar önce başlayan ve Suudi futbolunun çehresini değiştiren hikâyesine istediği sonu yazmak için önünde yalnızca bir sezon kalacak.
Ronaldo'nun Al Nassr ile yolculuğu, dünya çapında bir oyuncunun Roshn Ligi'ndeki bir deneyiminden ibaret değildi; aksine transferinin ardından onlarca yıldızın Suudi Arabistan'a gelmesinin kapısını aralamasıyla, turnuvanın tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu.
Bu nedenle, kulüple ilişkisinin sona ermesi Al Nassr'ın sınırlarını aşan bir olay olacak; özellikle de oyuncunun yeni kupalar kaldırarak ayrılabileceği başarılı bir son sezonun ardından gelirse.