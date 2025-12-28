Ronaldo’nun Messi’yle oynamak istediği açıklandı! GOAT’lar bir araya mu geliyor?

Hem Ronaldo hem de Messi, parlak kariyerlerinin son aşamalarındalar ve 2000'li yıllarda sahneye çıktıklarında bu kadar uzun süre kalacaklarını çok az kişi tahmin ediyordu. Eski Real Madrid ve Manchester United yıldızı, yakın gelecekte futbolu bırakacağından defalarca bahsederken 38 yaşındaki Messi bu konuda biraz daha ketum davrandı.

Ronaldo, Kasım ayında emeklilik tarihi sorulduğunda şunları söylemişti: "Yakında. Ama bence hazır olacağım. Elbette zor olacak. Zor mu olacak? Evet. Muhtemelen ağlayacağım, evet… Açık sözlü bir insanım. Çok, çok zor olacak, evet. Ama Piers [Morgan], ben 25, 26, 27 yaşlarından beri geleceğimi hazırlıyorum. Bu yüzden bu baskıyı kaldırabileceğimi düşünüyorum."

İki ay önce Messi, Arjantin'in şampiyonluk unvanını korumaya çalışacağı 2026 Dünya Kupası'nda oynamayabileceğini ima etmişti.

"O zaman da söylemiştim. Bir daha Dünya Kupası'nda oynayacağımı sanmıyorum. Yaşım nedeniyle oynayamayacağım mantıklı, ama buradayız ve heyecanlıyım. Gün gün ilerliyorum, hislerimi yaşıyorum. Ve açık olan şu ki, bugün buradaki son maçımızdı," dedi.

Ancak tecrübeli oyuncu Miami ile 2028 sezonunun sonuna kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı , bu da henüz bir süre daha emekli olmak istemediği anlamına geliyor.