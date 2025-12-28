Getty
Ronaldo’nun Messi’yle oynamak istediği açıklandı! GOAT’lar bir araya mu geliyor?
Ronaldo ve Messi emekliliğe yaklaşıyor
Hem Ronaldo hem de Messi, parlak kariyerlerinin son aşamalarındalar ve 2000'li yıllarda sahneye çıktıklarında bu kadar uzun süre kalacaklarını çok az kişi tahmin ediyordu. Eski Real Madrid ve Manchester United yıldızı, yakın gelecekte futbolu bırakacağından defalarca bahsederken 38 yaşındaki Messi bu konuda biraz daha ketum davrandı.
Ronaldo, Kasım ayında emeklilik tarihi sorulduğunda şunları söylemişti: "Yakında. Ama bence hazır olacağım. Elbette zor olacak. Zor mu olacak? Evet. Muhtemelen ağlayacağım, evet… Açık sözlü bir insanım. Çok, çok zor olacak, evet. Ama Piers [Morgan], ben 25, 26, 27 yaşlarından beri geleceğimi hazırlıyorum. Bu yüzden bu baskıyı kaldırabileceğimi düşünüyorum."
İki ay önce Messi, Arjantin'in şampiyonluk unvanını korumaya çalışacağı 2026 Dünya Kupası'nda oynamayabileceğini ima etmişti.
"O zaman da söylemiştim. Bir daha Dünya Kupası'nda oynayacağımı sanmıyorum. Yaşım nedeniyle oynayamayacağım mantıklı, ama buradayız ve heyecanlıyım. Gün gün ilerliyorum, hislerimi yaşıyorum. Ve açık olan şu ki, bugün buradaki son maçımızdı," dedi.
Ancak tecrübeli oyuncu Miami ile 2028 sezonunun sonuna kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı , bu da henüz bir süre daha emekli olmak istemediği anlamına geliyor.
Messi ve Ronaldo birbirlerine saygı duydular
Messi ve Ronaldo, hem takımları hem de bireysel olarak en büyük ödüller için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Ballon d'Or ödülünde 11'er galibiyetle bir tür tekel oluşturdular ve yoğun rakipler olmalarına rağmen, birbirlerine karşı her zaman güçlü bir saygı duydular.
Daha önce Messi, Ronaldo hakkında şunları söylemişti: "Takımımız için her yıl en iyisini başarmaya çalışıyoruz ve bunun dışında söylenenlerin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. O, çok kaliteli, olağanüstü bir oyuncu. Bunu tüm dünya biliyor ve bu yüzden dünyanın en iyilerinden biri."
Portekizli oyuncu da buna karşılık bir keresinde şöyle demişti: "Elbette Leo Messi'ye karşı bir sevgim var. 15 yıldır birlikte sahnedeyiz. Galalarda İngilizcesini iyi konuşmadığı için onun yerine tercümanlık yaptığımı hatırlıyorum. Bana her zaman iyi davrandı ve saygı gösterdi."
Ronaldo'dan menajerlerine talimat!
İspanyol yayın organı Mundo Deportivo'da yer alan bir makaleye göre, Ronaldo, Arjantinli yıldızla uzun süredir devam eden rekabetini bir kenara bırakarak, "menajerlerine Inter Miami'ye kendisini teklif etmeleri talimatını verdi".
Al-Nassr'da haftalık 3 milyon sterlinin üzerinde olduğu söylenen maaşından çok daha düşük bir maaşa da açık olduğu belirtiliyor. Yayın, mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar olan Ronaldo'nun Messi ile birlikte hiç oynamamış olma özlemini gidermek istemesinin beş nedenini sıralıyor.
İlk olarak, eski Juventuslu oyuncunun Suudi Arabistan'da oynamaktan 'sıkıldığı' ve Al-Nassr maçlarından daha çok seyircinin deve yarışlarını izlemesinden 'hakarete uğradığı' öne sürülüyor. İkinci neden ise, 'uluslararası üne sahip' dermatolog Dr. Rosado'nun, Suudi güneşinin 'hassas' cildi için en iyisi olmadığını, örneğin Miami ikliminin daha uygun olacağını söylediği iddia ediliyor. Üçüncü olarak, Portekizli milli oyuncunun fiziksel kondisyonuna 'takıntılı' olduğu ve Ronaldo'nun, 'eğer karın kaslarını Miami'nin South Beach'inin sıcak kumlarında sergilerse, hayran sayısının köpük gibi artacağının' farkında olduğu belirtiliyor.
Dahası, eski Sporting CP yıldızının sinemaya kendini adamaya hevesli olduğu söyleniyor ve Terminator serisinin son filminde rol alabileceğine dair söylentiler var. Son olarak, daha fazla futbol rekoru kırmaya kararlı olan Ronaldo, Messi'nin kendisinden daha fazla kişisel başarıyı çalabilecek tek oyuncu olduğunu biliyor. Bu nedenle, Miami'de onunla birlikte oynarsa, eski Barcelona oyuncusunun serbest vuruşlarını ve penaltılarını "gizlice elinden alabilir" ve "sihirli asistlerinden" faydalanabilir. Ayrıca, Miami'nin ortak sahibi David Beckham ile de iyi bir ilişkisi var.
1 Nisan şakası (!)
Buna inanmakta zorlanıyorsanız, bunun iyi bir sebebi var. 28 Aralık, İspanya'daki 1 Nisan Şaka Günü'ne denk geliyor ve yurt dışındaki okuyucuları kandırırken, yurt içindekileri kandırmıyor. Dolayısıyla, bu gerçekleşmeyecek.
Bir ipucu da, makalenin yazarının Miami Vice dizisinden kurgusal bir karakter olan Ricardo Tubbs olması. Yani, Ronaldo ve Messi birlikte oynamayacak.
Bu arada, Messi Miami'yi tarihindeki ilk MLS Kupası'na taşıdıktan sonra sezon arası tatilinin tadını çıkarırken Ronaldo'nun ise Suudi Arabistan liginde Salı akşamı Al-Ittifaq'a konuk olacak lider Al-Nassr takımıyla yılı yüksek bir başarıyla bitirmeye odaklanması muhtemel.
