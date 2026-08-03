Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun ismi yeniden gündemin zirvesine döndü, ancak bu kez futboldan uzak bir konuyla. Avrupa basınında çıkan haberler, Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ile beklenen düğün töreni hakkında geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Töreni ile ilgili olduğu iddia edilen bir davetiyenin sızdırılmasının yanı sıra, başında Lionel Messi'nin yer aldığı dünyanın en ünlü yıldızlarını içeren bir davetli listesi de gündeme geldi.
Çeviri:
Ronaldo'nun düğününe davetli listesi sızdı: Messi de katılacak mı?
- LaPresse
Sızdırılan davetiye: Düğün henüz kesinleşmedi
GiveMeSport sitesine göre, GiveMeSport son günlerde Ronaldo ve Georgina'nın düğününe ait olduğu söylenen bir davetiyenin görüntüsü yayıldı. Bu davetiyede törenin 1 Ağustos'ta Portekiz'in Sintra şehrindeki "Quinta da Regaleira" sarayında yapılacağı belirtiliyor ve konuklardan siyah renk giymeleri isteniyordu.
Ancak kısa süre içinde düğünün o tarihte yapılacağını yalanlayan haberler ortaya çıktı. İspanyol medyası da bu yalanlamayı destekledi; özellikle sarayın ziyaretçileri normal şekilde kabul etmeye devam etmesi, sızdırılan davetiyenin gerçekliği konusundaki şüpheleri artırdı.
- Getty Images Sport
Dünya yıldızlarından oluşan kadro: Peki Messi'nin durumu ne?
Törenin tarihi konusundaki tartışmalara rağmen, raporlar Ronaldo'nun çok sayıda spor ve sanat dünyası ünlüsünün katılacağı devasa bir tören düzenlemeyi planladığını doğruladı. Dolaşan listede Rio Ferdinand, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior gibi isimlerin yanı sıra Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake ve Travis Scott gibi adlar da yer aldı.
Diğer raporlar ise Lionel Messi'nin de davetliler arasında olacağına işaret etti. Bu adım, iki futbol efsanesini sahalar içinde aralarında yaşanan tarihi rekabetten uzak, sosyal bir organizasyonda yeniden bir araya getirebilir.
Tören nerede düzenlenecek?
Rapora göre, şu anda en yakın seçenek düğünü Sintra yerine Ronaldo'nun doğum yeri olan Madeira Adası'nda gerçekleştirmek; öyle ki törenin Funchal Katedrali içinde düzenlenmesi, ardından yakındaki bir tatil köyünde özel bir resepsiyon verilmesi değerlendiriliyor.
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Sızdırılan davetiyede yayılan tarihte düğünün yapılacağı yalanlansa da, tüm işaretler törenin artık bir zaman meselesi olduğunu doğruluyor; geriye en dikkat çekici soru kalıyor: Messi ve Ronaldo'yu gerçekten yeşil sahanın dışında tek bir karede görecek miyiz?
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