GiveMeSport sitesine göre, GiveMeSport son günlerde Ronaldo ve Georgina'nın düğününe ait olduğu söylenen bir davetiyenin görüntüsü yayıldı. Bu davetiyede törenin 1 Ağustos'ta Portekiz'in Sintra şehrindeki "Quinta da Regaleira" sarayında yapılacağı belirtiliyor ve konuklardan siyah renk giymeleri isteniyordu.

Ancak kısa süre içinde düğünün o tarihte yapılacağını yalanlayan haberler ortaya çıktı. İspanyol medyası da bu yalanlamayı destekledi; özellikle sarayın ziyaretçileri normal şekilde kabul etmeye devam etmesi, sızdırılan davetiyenin gerçekliği konusundaki şüpheleri artırdı.