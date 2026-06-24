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GOAL ITALIA - Ronaldinho RavennaGetty GOAL
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Ronaldinho hayallere daldırıyor: "Ravenna'ya gitmek için sabırsızlanıyorum"

Ronaldinho
Ravenna
Serie C

Eski Altın Top ödülü sahibi, Romagna kulübünün açıklamasının ardından konuştu

1980 doğumlu eski Altın Top ödüllü futbolcu Ronaldinho, Ravenna ile imzaladığı sözleşmenin ardından, 46 yaşında İtalya Serie C’de sahalara çarpıcı bir dönüş yapma olasılığı hakkında konuştu. Aşağıda, Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajın en önemli bölümleri yer almaktadır.


Hemen en önemli soruya geçelim: Neden Ravenna?

"Çünkü çok iyi arkadaşız ve uzun yıllar sonra, tarihe geçeceğini düşündüğüm harika bir projeyle karşılaştım. Bu yüzden bu karar basit, net ve kolay oldu. Bu fırsat karşıma çıktı ve onu değerlendirdiğim için çok mutluyum."



  • Ronaldinho’nun sahada olacağı ilk maçı ne zaman izleyeceğiz? Ağustos ayında mı diyelim?

    "Bilmiyorum, bilmiyorum, bunu söylemek için henüz erken. Kesin olan şey, Ravenna'ya gitmeyi, şehri ve ortamı yakından tanımayı sabırsızlıkla beklediğim. Ailem ve ben çok mutluyuz, bu sihrin bir an önce başlamasını istiyorum."


    Futbolun ötesinde, hayata daha geniş bir bakış açısıyla bakalım. 46 yaşındaki Ronaldinho ne yapmak istiyor?

    "Bu uzun yaşam yolculuğunda, onca yıl boyunca dostluklar kurmuş olmak çok güzel. Şimdi, Tanrı'ya şükür, bu güzel dostlukların, futbolda ve müzikte yaptığım her şeyin meyvelerini biraz olsun topluyorum."


    Acaba 50 yaşında Ronaldinho’yu sahada görecek miyiz?

    "Neden olmasın…".

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