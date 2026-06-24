1980 doğumlu eski Altın Top ödüllü futbolcu Ronaldinho, Ravenna ile imzaladığı sözleşmenin ardından, 46 yaşında İtalya Serie C’de sahalara çarpıcı bir dönüş yapma olasılığı hakkında konuştu. Aşağıda, Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajın en önemli bölümleri yer almaktadır.
Hemen en önemli soruya geçelim: Neden Ravenna?
"Çünkü çok iyi arkadaşız ve uzun yıllar sonra, tarihe geçeceğini düşündüğüm harika bir projeyle karşılaştım. Bu yüzden bu karar basit, net ve kolay oldu. Bu fırsat karşıma çıktı ve onu değerlendirdiğim için çok mutluyum."