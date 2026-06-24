Ronaldinho’nun sahada olacağı ilk maçı ne zaman izleyeceğiz? Ağustos ayında mı diyelim?

"Bilmiyorum, bilmiyorum, bunu söylemek için henüz erken. Kesin olan şey, Ravenna'ya gitmeyi, şehri ve ortamı yakından tanımayı sabırsızlıkla beklediğim. Ailem ve ben çok mutluyuz, bu sihrin bir an önce başlamasını istiyorum."





Futbolun ötesinde, hayata daha geniş bir bakış açısıyla bakalım. 46 yaşındaki Ronaldinho ne yapmak istiyor?

"Bu uzun yaşam yolculuğunda, onca yıl boyunca dostluklar kurmuş olmak çok güzel. Şimdi, Tanrı'ya şükür, bu güzel dostlukların, futbolda ve müzikte yaptığım her şeyin meyvelerini biraz olsun topluyorum."



Acaba 50 yaşında Ronaldinho’yu sahada görecek miyiz?

"Neden olmasın…".