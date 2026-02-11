Getty
Ronald Araujo, 'harika' Atletico Madrid forvetine hayranlığını açıklayarak Julian Alvarez'in Barcelona transferiyle ilgili söylentileri alevlendirdi.
Alvarez belirsiz bir gelecekle karşı karşıya
Alvarez, Atletico'dan ayrılacağına dair spekülasyonların devam ettiği bir ortamda belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Forvet oyuncusu, Diego Simeone'nin takımında 2030 yılına kadar sözleşmesi var, ancak zorlu bir sezon geçiriyor ve Kasım ayının başından bu yana La Liga'da gol atamadı. Premier League'in büyük harcamalarıyla bilinen Chelsea'nin Alvarez hakkında görüşmeler yaptığı söylenirken, Arsenal de Dünya Kupası şampiyonu ile ilgileniyor. Barcelona'nın da Alvarez'i beğendiği ve Lewandowski'nin yerine geçecek potansiyel adaylar listesine Juventus'un yıldızı Dusan Vlahovic ile birlikte Alvarez'i eklediği bildiriliyor.
- Getty Images
Araujo, 'harika' Alvarez'i övüyor
Araujo, Barcelona'nın forvet arayışları ve özellikle Alvarez hakkında sorular aldı. Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte, "O harika bir oyuncu; benim için dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Kalitesini herkes görebilir" dedi. Ardından savunma oyuncusuna Alvarez'in Barça'ya uygun olup olmadığı soruldu ve o da şöyle cevap verdi: "En iyi oyuncular en iyi kulübe aittir, o da biziz. Bu çok açık. Ama bunu yapmak ya da bu kararı vermek benim işim değil."
Alvarez daha önce Paris Saint-Germain ve Barcelona'ya transfer olacağına dair spekülasyonlar hakkında konuşmuş ve geleceğin ne getireceğinden emin olmadığını söylemişti. L'Equipe'e şunları söyledi: "Barcelona'da mı yoksa PSG'de mi oynamayı planlıyorum? Dürüst olmak gerekirse, bilmiyorum. İnsanların sosyal medyada söylediklerini görüyorum. İspanya'da insanlar benim ve Barcelona hakkında çok konuşuyor. Şu anda Atletico'ya odaklandım ve sezon sonunda durumu yeniden değerlendireceğiz."
Deco, Barcelona transferleri hakkında konuşuyor
Barcelona'nın sportif direktörü Deco, yaz planları ve kulübün hedeflediği forvet tipi hakkında konuştu. Sport gazetesine verdiği demeçte, "Takım iyi olduğu için herhangi bir forvet için takıntı yapmaya gerek yok. Ferran [Torres] ve [Marcus] Rashford var, karar vermek için neler yapabileceğimize bakalım. En iyi forvet, son on yılın en iyi '9' numarası hakkında konuşursak, bu Robert'tır. Onun gibi kimse yok. Robert gibi birini bulmak için transfer piyasasına girmek kolay değil çünkü takımlar başka profillere bahis oynuyor, belki Bayern daha referans niteliğinde bir forvet profiline sahip. Onlar daha hareketli bir forvete bahis oynuyorlar. Robert'ın kalitesine ve Robert'ın rakamlarına sahip kimse yok. Barça, teknik seviyesi yüksek, işbirliği yapabilen, çözüm arayan oyuncular aramalı."
Kulübün devam eden mali sorunları nedeniyle Barcelona'nın bu yaz büyük harcamalar yapıp yapamayacağı konusunda şüpheler devam ediyor, ancak başkan adayı Victor Font, büyük isimlerin transferinin mümkün olduğunu iddia etti. Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte, "İşler doğru yapılırsa, [Erling] Haaland veya Julian Alvarez transferleri mümkün" dedi.
- Getty Images Sport
Atletico - Barcelona maçı
Alvarez, Copa del Rey yarı finalinde Barcelona ile karşılaşacak. İki takım Perşembe gecesi İspanya'nın başkentinde ilk maç için karşı karşıya gelecek. Araujo maçı sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "İyi gidiyoruz, formumuz iyi. Çok iyi antrenman yapıyoruz, Atlético Madrid gibi büyük bir takıma karşı zor olacağını biliyoruz, ama finale çıkmaya hazırız. Kura çekimini izlerken, tercih ettiğimiz bir rakip yoktu. Kim çıkarsa çıksın. Harika bir takımımız var ve her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Atlético gibi çok büyük bir takımla eşleştik ve zor olacağını biliyoruz, ama kendi futbol stilimizi oynarsak finale çıkabiliriz."
Bu eşleşmenin galibi, Nisan ayında Real Sociedad veya Athletic Club ile finalde karşılaşacak.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam