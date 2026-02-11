Ronald Araujo, 'harika' Atletico Madrid forvetine hayranlığını açıklayarak Julian Alvarez'in Barcelona transferiyle ilgili söylentileri alevlendirdi.

Araujo, Barcelona'nın forvet arayışları ve özellikle Alvarez hakkında sorular aldı. Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte, "O harika bir oyuncu; benim için dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Kalitesini herkes görebilir" dedi. Ardından savunma oyuncusuna Alvarez'in Barça'ya uygun olup olmadığı soruldu ve o da şöyle cevap verdi: "En iyi oyuncular en iyi kulübe aittir, o da biziz. Bu çok açık. Ama bunu yapmak ya da bu kararı vermek benim işim değil."

Alvarez daha önce Paris Saint-Germain ve Barcelona'ya transfer olacağına dair spekülasyonlar hakkında konuşmuş ve geleceğin ne getireceğinden emin olmadığını söylemişti. L'Equipe'e şunları söyledi: "Barcelona'da mı yoksa PSG'de mi oynamayı planlıyorum? Dürüst olmak gerekirse, bilmiyorum. İnsanların sosyal medyada söylediklerini görüyorum. İspanya'da insanlar benim ve Barcelona hakkında çok konuşuyor. Şu anda Atletico'ya odaklandım ve sezon sonunda durumu yeniden değerlendireceğiz."