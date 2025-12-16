Getty Images Sport
Romelu Lukaku, Milan maçıyla sahalara geri dönüyor
Lukaku, Napoli kafilesiyle yola çıktı
Hazırlık döneminde yaşadığı ciddi uyluk sakatlığının ardından dört ay süren zorlu bir rehabilitasyon sürecini geride bırakan 32 yaşındaki Romelu Lukaku, salı öğleden sonra Napoli Capodichino Havalimanı’ndan Riyad’a giden uçağa bindi. Kadroya dahil edilmesi, 124 gün boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olan ve kulüp yetkilileri tarafından kariyerinin en zor dönemlerinden biri olarak tanımlanan iyileşme sürecinin sona erdiğini gösteriyor.
- Getty Images Sport
Ağustos ayındaki kâbus
Lukaku’nun sezonunu raydan çıkaran sakatlık, ağustos ayında Olympiakos ile oynanan bir hazırlık maçında yaşandı. Başta basit bir darbe olarak değerlendirilen bu sorun, daha sonra rektus femoris kasında ileri derecede bir yırtık olduğu anlaşılınca ameliyat gerektirdi ve Belçikalı golcüyü Serie A sezonunun ilk yarısının tamamından uzak tuttu. Eski Inter öğrencisini Napoli’ye kazandırmak için yoğun çaba harcayan Antonio Conte adına bu gelişme ciddi bir darbe oldu. Napoli, yaz transfer döneminin en büyük hamlesi olan Lukaku’dan mahrum şekilde sezonun ilk aylarını geçirmek zorunda kaldı. Bu süreçte hücum hattı, Lorenzo Lucca ve transferin son günlerinde kadroya katılan Rasmus Højlund arasında dönüşümlü olarak paylaşıldı.
Takım her şeye rağmen ligde rekabetçi kalmayı başardı ve Serie A lideri Inter’in iki puan gerisinde yer alıyor. Ancak özellikle Şampiyonlar Ligi grup aşamasında, Lukaku’nun fiziksel gücü ve topu tutma becerisinin yokluğu net şekilde hissedildi ve istikrar yakalamakta zorlanıldı.
Lukaku için Riyad’da bir kurtuluş hikâyesi mi?
Romelu Lukaku’nun dönüşünün zamanlaması bundan daha dramatik olamazdı. Napoli, 18 Aralık Perşembe günü Riyad’daki Al-Awwal Park Stadyumu’nda, İtalya Süper Kupası yarı finalinde AC Milan ile karşı karşıya gelecek. Doğrudan bir rakibe karşı oynanacak bu yüksek tansiyonlu mücadele, Lukaku’nun geri dönüşünü ilan etmesi için adeta kusursuz bir sahne. Aralık ayının başından bu yana takımla birlikte tam antrenmanlara çıkan Lukaku, geçen hafta Konami Antrenman Merkezi’ndeki bir çalışmada basın mensuplarına dönerek “yakında görüşürüz” demesiyle dikkat çekmişti. Ancak Antonio Conte, yıldız golcüyü aceleyle sahaya sürme konusunda temkinli davrandı.
Lukaku’nun, bu turnuvaya tam hazır olabilmesi adına Benfica ile oynanan son Şampiyonlar Ligi deplasmanının kadrosuna alınmadığı belirtildi. La Repubblica ve Corriere dello Sport’un haberlerine göre Lukaku, Riyad’a giden kafilede yer alacak ve forma giymeye hazır olacak ancak maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Sağlık ekibi, oyuncunun sahaya çıkması için onayı verdi; geriye kalan tek soru işareti ise maç kondisyonu. Conte’nin planı, Lukaku’yu oyuna sonradan giren bir koz olarak kullanmak. Tecrübeli golcünün sahadaki varlığının bile, geçmişte onu durdurmakta zorlanan Milan savunması üzerinde psikolojik baskı yaratması umuluyor.
- Getty Images Sport
Conte’nin kazandıran silahı
Lukaku, Napoli’nin geçen sezonki Serie A şampiyonluğunda 36 maçta 14 gol kaydederek önemli rol oynamıştı. Ancak Napoli, Suudi Arabistan yolculuğu öncesinde lig ve Şampiyonlar Ligi’nde üst üste aldığı iki mağlubiyetle son haftalarda istikrar yakalamakta zorlandı. Orta Doğu’da düzenlenecek bu turnuva, sezonun hikâyesini yeniden yazmak ve Belçikalı yıldızı onun etrafında şekillenen sisteme entegre etmek için önemli bir fırsat olarak görülüyor.
Milan’a karşı oynanacak yarı final ve olası Inter ya da Bologna finali öncesinde Napoli taraftarları, 9 numaralarının kaybedilen zamanı telafi etmesini umut ediyor. Eğer Lukaku, daha önce Conte yönetiminde kendisine Serie A MVP ödülünü getiren formunu yeniden yakalayabilirse, son dört ayın “kâbusu” Riyad’ın çöl sıcağında hızla unutulabilir. Napoli, bu maçın ardından yılı Serie A’da Cremonese deplasmanı ile noktalayacak.
Reklam