Romelu Lukaku, Milan maçıyla sahalara geri dönüyor

Lukaku’nun sezonunu raydan çıkaran sakatlık, ağustos ayında Olympiakos ile oynanan bir hazırlık maçında yaşandı. Başta basit bir darbe olarak değerlendirilen bu sorun, daha sonra rektus femoris kasında ileri derecede bir yırtık olduğu anlaşılınca ameliyat gerektirdi ve Belçikalı golcüyü Serie A sezonunun ilk yarısının tamamından uzak tuttu. Eski Inter öğrencisini Napoli’ye kazandırmak için yoğun çaba harcayan Antonio Conte adına bu gelişme ciddi bir darbe oldu. Napoli, yaz transfer döneminin en büyük hamlesi olan Lukaku’dan mahrum şekilde sezonun ilk aylarını geçirmek zorunda kaldı. Bu süreçte hücum hattı, Lorenzo Lucca ve transferin son günlerinde kadroya katılan Rasmus Højlund arasında dönüşümlü olarak paylaşıldı.

Takım her şeye rağmen ligde rekabetçi kalmayı başardı ve Serie A lideri Inter’in iki puan gerisinde yer alıyor. Ancak özellikle Şampiyonlar Ligi grup aşamasında, Lukaku’nun fiziksel gücü ve topu tutma becerisinin yokluğu net şekilde hissedildi ve istikrar yakalamakta zorlanıldı.