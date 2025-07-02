Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Manchester United v FC Barcelona - UEFA Champions League Quarter Final: First LegGetty Images Sport
İdil Erin Tetik

Romelu Lukaku, Jose Mourinho ile yaptığı telefon görüşmesini açıkladı

R. LukakuM. UnitedTransfersChelseaPremier LigSSC NapoliSerie A

Romelu Lukaku, 2017 yılında Chelsea'nin de ilgisinin olduğu dönemde Manchester United’a transfer olmayı "istemediğini" açıkladı.

Makaleye aşağıda devam edin

Makaleye aşağıda devam edin

Makaleye aşağıda devam edin

Haberin devamı aşağıda
  • Lukaku: "Manchester United’a gitmek istememiştim"
  • Golcü oyuncu, Jose Mourinho’nun yaptığı telefon sonrası kararını değiştirdiğini açıkladı
  • Chelsea’nin ilgisine rağmen tercihi United oldu
GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱