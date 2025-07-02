Romelu Lukaku, Jose Mourinho ile yaptığı telefon görüşmesini açıkladı

Getty Images Sportİdil Erin TetikRomelu Lukaku, Jose Mourinho ile yaptığı telefon görüşmesini açıkladıR. LukakuM. UnitedTransfersChelseaPremier LigSSC NapoliSerie ARomelu Lukaku, 2017 yılında Chelsea'nin de ilgisinin olduğu dönemde Manchester United’a transfer olmayı "istemediğini" açıkladı.Makaleye aşağıda devam edinMakaleye aşağıda devam edinMakaleye aşağıda devam edinHaberin devamı aşağıdaLukaku: "Manchester United’a gitmek istememiştim"Golcü oyuncu, Jose Mourinho’nun yaptığı telefon sonrası kararını değiştirdiğini açıkladıChelsea’nin ilgisine rağmen tercihi United olduGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱