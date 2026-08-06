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Roma, üzerinde "Roma chiamò" yazısı bulunan ikinci forma

Roma
Serie A

Roma, yeni deplasman formasını tanıttı

Roma, 2026/27 sezonu için yeni deplasman formasını tanıttı; forma adidas imzası taşıyor. Roma kulübünün internet sitesinde yer alan ifadelerde, yeni formanın "Pietas adlı Roma erdemi aracılığıyla sadakat, gelenek ve görevi vurguladığı" belirtildi. Temiz bir estetikle öne çıkan bu formanın, "AS Roma'nın taraftarlarıyla bağını, geleneklerini ve formayı gururla taşıma sorumluluğunu yansıttığı" ifade edildi.


  • 1938'in arması

    Formanın tasarımı, göğüste Roma sarısı ve kırmızısı bir bantla sıcak beyaz bir zeminle öne çıkıyor - Roma’nın resmi kanallarındaki açıklama şöyle devam ediyor. Bandın merkezinde, kontrast oluşturacak şekilde, 1938’de kullanılan ve bazı varyasyonlarla, yalnızca bu forma tasarımında, 1946/1947 sezonuna kadar yer alan eski bir kulüp arması bulunuyor. Bu klasik motif ile yaka arasında kırmızı adidas trefoil logosu yer alıyor. Yakanın arka kısmında "ROMA CHIAMÒ" ifadesi, Campo Testaccio marşına gönderme yaparak tasarımı zenginleştiriyor; bu da takım, tarihi ve taraftarları arasındaki kopmaz bağın somut bir simgesi niteliğinde.


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