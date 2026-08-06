Formanın tasarımı, göğüste Roma sarısı ve kırmızısı bir bantla sıcak beyaz bir zeminle öne çıkıyor - Roma’nın resmi kanallarındaki açıklama şöyle devam ediyor. Bandın merkezinde, kontrast oluşturacak şekilde, 1938’de kullanılan ve bazı varyasyonlarla, yalnızca bu forma tasarımında, 1946/1947 sezonuna kadar yer alan eski bir kulüp arması bulunuyor. Bu klasik motif ile yaka arasında kırmızı adidas trefoil logosu yer alıyor. Yakanın arka kısmında "ROMA CHIAMÒ" ifadesi, Campo Testaccio marşına gönderme yaparak tasarımı zenginleştiriyor; bu da takım, tarihi ve taraftarları arasındaki kopmaz bağın somut bir simgesi niteliğinde.



