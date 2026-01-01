Roma, Tottenham ve Chelsea'nin savunmacılarını gözüne kestirdi

Disasi, son resmî maçına 22 Nisan 2025’te çıktı. O karşılaşmada kiralık olarak formasını giydiği Aston Villa, Manchester City’ye 2-1 mağlup oldu. Bu sürecin ardından West Midlands ekibiyle kalıcı bir anlaşma sağlanmadı ve eski Monaco oyuncusu belirsiz bir döneme girdi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Chelsea’nin 2023 yılında 39 milyon sterlin (52 milyon dolar) bedelle kadrosuna kattığı Disasi ile yolları ayırmaya hazır olduğunu duyurdu. Ancak bir kez daha kısa süreli kiralık anlaşma yapılması ihtimali tamamen devre dışı bırakıldı.

Romano’nun açıklaması şu şekilde: “Axel Disasi, ocak transfer döneminde transfer edilebilir durumda. Ancak kiralık transfer ihtimaline dair çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor; Fransız savunmacı kiralık olarak ayrılamaz. Chelsea, bu sezon kiralık oyuncular için tanınan tüm ek Birleşik Krallık kontenjanlarını zaten kullandı. AS Roma, Lyon ve Paris FC bu durumdan haberdar.”