Roma, Tottenham ve Chelsea'nin savunmacılarını gözüne kestirdi
“Bomb squad”: Disasi Stamford Bridge’de gözden çıkarıldı
Sky Sports’un haberine göre, İngiltere’nin başkentinde forma giyen iki uluslararası oyuncuya İtalya’ya transfer olma fırsatı sunulabilir. Axel Disasi’nin ise 2026’nın başlarında takımdan ayrılması bekleniyor. 27 yaşındaki Fransız savunmacı, ülkesi adına beş kez millî formayı giydi ve Stamford Bridge’de “bomb squad” olarak anılan grubun bir parçası hâline geldi. Disasi, Chelsea’de görev yapan Enzo Maresca yönetiminde kadro dışı kaldı. Maresca’nın da şu sıralar kendi geleceğine dair soru işaretleriyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
Transfer gündemi: Disasi İtalya ve Fransa kulüplerine önerildi
Disasi, son resmî maçına 22 Nisan 2025’te çıktı. O karşılaşmada kiralık olarak formasını giydiği Aston Villa, Manchester City’ye 2-1 mağlup oldu. Bu sürecin ardından West Midlands ekibiyle kalıcı bir anlaşma sağlanmadı ve eski Monaco oyuncusu belirsiz bir döneme girdi.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Chelsea’nin 2023 yılında 39 milyon sterlin (52 milyon dolar) bedelle kadrosuna kattığı Disasi ile yolları ayırmaya hazır olduğunu duyurdu. Ancak bir kez daha kısa süreli kiralık anlaşma yapılması ihtimali tamamen devre dışı bırakıldı.
Romano’nun açıklaması şu şekilde: “Axel Disasi, ocak transfer döneminde transfer edilebilir durumda. Ancak kiralık transfer ihtimaline dair çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor; Fransız savunmacı kiralık olarak ayrılamaz. Chelsea, bu sezon kiralık oyuncular için tanınan tüm ek Birleşik Krallık kontenjanlarını zaten kullandı. AS Roma, Lyon ve Paris FC bu durumdan haberdar.”
Tottenham’dan çıkış ihtimali: Dragusin, ön çapraz bağ sakatlığının ardından sahalara döndü
Sky Sports, Radu Drăgușin’in Tottenham’dan ayrılmaya açık olup olmadığının “henüz net olmadığını” belirtirken, Kuzey Londra ekibinin “doğal olarak sol ayaklı bir stoper” arayışında olduğu ifade ediliyor.
Kadrosunda hâlihazırda beş stoper bulunan Tottenham’ın, Thomas Frank’ın ekibinde yer açabilmek için bir oyuncuyla yollarını ayırması gerekebilir. Drăgușin, 2025’in büyük bölümünü sakatlık nedeniyle kaçırmasının ardından yılı oldukça verimli bir şekilde tamamladı. Rumen savunmacı, ocak ayında İsveç temsilcisi Elfsborg ile oynanan bir Avrupa Ligi maçında diz bağlarından ciddi bir sakatlık yaşamıştı.
23 yaşındaki oyuncu, uzun süredir beklenen dönüşünü 28 Aralık’ta Crystal Palace’a karşı alınan 1-0’lık galibiyette yedek kulübesinden oyuna girerek yaptı. Karşılaşmanın ardından Thomas Frank’e Drăgușin’in geleceği soruldu.
Frank şu ifadeleri kullandı: “Şu an tek düşündüğüm, onu yeniden sahada görmekten duyduğum mutluluk. Dokuz ya da on ay sahalardan uzak kaldı. Bu yüzden onun için sahaya adım atmak, çok özlediği futbolu yeniden oynamak adına devasa bir adımdı. Benim için en önemli nokta bu. Yaklaşık bir ay ya da altı hafta önce de söylemiştim; daha fazla antrenmana, 21 yaş altı takımıyla daha fazla maç dakikasına ihtiyacı vardı. Zamanla giderek daha iyi ve daha fit hâle geldi. Her şey bununla ilgili. Söylentilere gelince… söylenti, söylentidir.”
Geri dönüş yok: Disasi’nin Chelsea macerası sona eriyor
Drăgușin için Tottenham’da bir geri dönüş ihtimali hâlâ masadayken, Axel Disasi’nin Chelsea’deki günlerinin sayılı olduğu görülüyor. Bu sezon Chelsea U21 takımında forma giyen Disasi, A takım kadrosuna ise dâhil edilmedi.
Gelişim takımındaki maçlar, olası bir transfer öncesinde kondisyon kazanmasına yardımcı olurken, kasım ayında kısa süreli olarak A takımla çalışması da tabloyu değiştirmedi.
Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, o dönemde gözden düşen oyuncuların yeniden şans bulup bulamayacağı sorulduğunda şunları söylemişti: “Axel ve Raheem [Sterling]’in Chelsea oyuncuları olduğunu defalarca söyledim. Axel, ikinci takıma ve genç oyunculara yardımcı oluyor. Millî arada burada yalnızca beş-altı oyuncu vardı; bu nedenle ikinci takımdan oyunculara ihtiyaç duyduk. Axel de bazı idmanlarda ikinci takımla yer aldı, ancak bizimle yaptığı çalışma sanırım sadece tek bir antrenmandı.”
Disasi; Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah ve Levi Colwill’ın gerisinde kalmış durumda. Ayrıca Jorrel Hato ile Josh Acheampong da stoper pozisyonunda görev yapabiliyor. Bu tablo, yeni yılın hemen başında resmî girişimlere hazırlanan Roma’nın elini güçlendirebilir.
