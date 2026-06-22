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Dovbyk RomaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Roma: Real Betis, Dovbyk için devreye girdi

Roma
Transfers
A. Dovbyk

Ukraynalı forvet için, daha önce çok başarılı bir performans sergilediği İspanya’dan ilgi var

Artem Dovbyk yakında İspanya’ya geri dönebilir. Gianluca Di Marzio’nun aktardığı son söylentilere göre, Real Betis, çeşitli fiziksel sorunlar ve beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle zorlu bir sezon geçiren Roma’nın Ukraynalı forvetini radarına aldı.


Girona’da gösterdiği muhteşem performansın ardından 2024 yazında başkente gelen Dovbyk, Serie A’ya önemli bir özgeçmişle adım atmıştı. La Liga’da olağanüstü bir sezon geçirmiş, gol kralı olmuş ve kulübünü tarihi bir Avrupa kupası katılımına taşımıştı. Bu performansı, Roma’yı Ukrayna milli takımının forvetine kararlı bir şekilde yatırım yapmaya ikna etmişti.


  • Ancak Giallorossi’deki macerası beklentileri karşılayamadı. Sakatlıklar ve uyum sorunları nedeniyle 1997 doğumlu oyuncu istikrarlı bir performans sergileyemedi; sık sık eleştirilerin odağı haline geldi ve sadece iki sezonun ardından ayrılabileceğine dair söylentileri körükledi. Bu iki sezon boyunca toplam 63 maça çıktı ve 20 gol attı.


    Bu tabloda, hücum hattına takviye arayışında olan ve İspanya’da üst düzeyde fark yaratabileceğini zaten kanıtlamış bir forvetin niteliklerinden etkilenen Real Betis devreye giriyor. Roma ne yapacağına karar vermeye çalışıyor, ancak genel kanı, ikna edici bir teklif gelmesi halinde başkent kulübünün transferi kabul edebileceği yönünde. Böylece Dovbyk için, kendisini Avrupa’nın en golcü forvetleri arasında yer alan bir ligde yeniden parlama fırsatı doğuyor.


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