Roma: Real Betis, Dovbyk için devreye girdi

Artem Dovbyk yakında İspanya’ya geri dönebilir. Gianluca Di Marzio’nun aktardığı son söylentilere göre, Real Betis, çeşitli fiziksel sorunlar ve beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle zorlu bir sezon geçiren Roma’nın Ukraynalı forvetini radarına aldı.
Girona’da gösterdiği muhteşem performansın ardından 2024 yazında başkente gelen Dovbyk, Serie A’ya önemli bir özgeçmişle adım atmıştı. La Liga’da olağanüstü bir sezon geçirmiş, gol kralı olmuş ve kulübünü tarihi bir Avrupa kupası katılımına taşımıştı. Bu performansı, Roma’yı Ukrayna milli takımının forvetine kararlı bir şekilde yatırım yapmaya ikna etmişti.