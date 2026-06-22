Roma: Real Betis, Dovbyk için devreye girdi

Ancak Giallorossi’deki macerası beklentileri karşılayamadı. Sakatlıklar ve uyum sorunları nedeniyle 1997 doğumlu oyuncu istikrarlı bir performans sergileyemedi; sık sık eleştirilerin odağı haline geldi ve sadece iki sezonun ardından ayrılabileceğine dair söylentileri körükledi. Bu iki sezon boyunca toplam 63 maça çıktı ve 20 gol attı.





Bu tabloda, hücum hattına takviye arayışında olan ve İspanya’da üst düzeyde fark yaratabileceğini zaten kanıtlamış bir forvetin niteliklerinden etkilenen Real Betis devreye giriyor. Roma ne yapacağına karar vermeye çalışıyor, ancak genel kanı, ikna edici bir teklif gelmesi halinde başkent kulübünün transferi kabul edebileceği yönünde. Böylece Dovbyk için, kendisini Avrupa’nın en golcü forvetleri arasında yer alan bir ligde yeniden parlama fırsatı doğuyor.



