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Manu Kone RomaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Roma'nın Torino maçı kadrosu: Manu Koné hakkındaki karar

Roma
M. Kone
Serie A

Roma'nın Torino deplasmanı için açıkladığı kadro listesi

Gian Piero Gasperini, Serie A'nın 4. haftasındaki Torino-Roma maçı için kadroyu açıkladı. Teknik direktörün elindeki oyuncular aşağıda yer alıyor. Yarın oynanacak gece maçında Torino'ya gidecek futbolcular arasında, perşembe günü Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanında 1-1 berabere kalınan maçta hafif bir kas yorgunluğu yaşayan Manu Konè de yer alıyor.

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    Kaleciler: Svilar, De Marzi, Gollini


    Defanslar: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi


    Orta sahalar: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora


    Forvetler: Castro, Malen, Soulé, Dybala


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