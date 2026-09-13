Gian Piero Gasperini, Serie A'nın 4. haftasındaki Torino-Roma maçı için kadroyu açıkladı. Teknik direktörün elindeki oyuncular aşağıda yer alıyor. Yarın oynanacak gece maçında Torino'ya gidecek futbolcular arasında, perşembe günü Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanında 1-1 berabere kalınan maçta hafif bir kas yorgunluğu yaşayan Manu Konè de yer alıyor.