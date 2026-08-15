Roma transferde vites yükseltti ve değerlendirmeler, yoklamalar, temaslar ve hedeflerin netleştirildiği ilk aşamanın ardından şimdi belirleyici hamlenin zamanı geldi: Castro ve Koulierakīs’i kadrosuna kattıktan sonra Roma, sağ kanat oyuncusunun transferini açıkladı. Son günlerde sportif direktör Tony D'Amico, Nahuel Molina'nın başkente gelişi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. 1998 doğumlu Arjantinli oyuncu, daha önce Udinese'de forma giymişti ve Atletico onu 2022'de 20 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Bu satış da, Ruggeri'ninkiyle birlikte, İspanyol ekibinin Inter'den önce davranarak Cuti Romero için harekete geçmesine yaradı.
Çeviri:
Roma neden Molina’yı aldı ve Gasperini ile nasıl oynayabilir
Molina Roma’da, rolü ve özellikleri
Kanat bekleri, Gasperini’nin oyunu için temel önem taşıyor; teknik adam bu pozisyonda belirli özelliklere sahip oyunculara büyük önem veriyor ve Molina da kendisinin talep ettiği profilin tam karşılığı: koşu gücü ve agresiflik; ileri çıkan ama savunma yapmayı da bilen, derine koşular atan ve ceza sahasındaki boşluklara da iyi giren bir oyuncu. Eski Atalanta teknik direktörünün takımlarına özgü, tüm kanadı kullanan klasik bir kanat beki; topu arka direğe karşı kanattaki oyuncu için kesebilen, solda ilk tercih Wesley olması beklenirken, ya da rakip kaleye birkaç metre mesafede kendisi bir tap-in vuruşuyla golü bulabilen türden bir oyuncu.
Molina Roma’ya: operasyonun maliyeti
Ayrıca bir de maliyet konusu var: Roma için sabit bedel ve bonuslar dahil toplamda 20 milyon eurodan daha az bir rakama, Molina'nın tecrübe ve kalitesinde bir oyuncuyu almak, kaçırmak istemedikleri bir fırsat oldu. Operasyonun detayına girildiğinde, Arjantinli kanat oyuncusu için Roma 13 milyon euro sabit bedel ve performansı ile Gasperini'nin takımının ulaşacağı hedeflere bağlı 4 milyon euroya kadar bonus ödedi. Sözleşmenin bitiş tarihi Haziran 2030 olarak belirlendi ve maaşı sezon başına net 2,8 milyon euro artı 200 bin euro bonus.
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