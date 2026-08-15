Roma neden Molina’yı aldı ve Gasperini ile nasıl oynayabilir

Ayrıca bir de maliyet konusu var: Roma için sabit bedel ve bonuslar dahil toplamda 20 milyon eurodan daha az bir rakama, Molina'nın tecrübe ve kalitesinde bir oyuncuyu almak, kaçırmak istemedikleri bir fırsat oldu. Operasyonun detayına girildiğinde, Arjantinli kanat oyuncusu için Roma 13 milyon euro sabit bedel ve performansı ile Gasperini'nin takımının ulaşacağı hedeflere bağlı 4 milyon euroya kadar bonus ödedi. Sözleşmenin bitiş tarihi Haziran 2030 olarak belirlendi ve maaşı sezon başına net 2,8 milyon euro artı 200 bin euro bonus.