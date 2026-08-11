Roma, Rodrigo Mora transferinde sona çok yaklaştı. Porto’nun 2007 doğumlu yeteneği, Gian Piero Gasperini’nin hücum hattını güçlendirmek isteyen Roma yönetiminin öncelikli hedeflerinden biri haline geldi ve başkent ekibi son saatlerde Portekiz kulübünün taleplerine oldukça yaklaştı.
Çeviri:
Roma, Mora transferinde bir adım uzakta: Porto ile sözlü anlaşma
FORMÜL
Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre Roma, Portekizli yeteneğin transferi için Porto ile sözlü prensip anlaşmasına vardı. Operasyonun, satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde tamamlanması ve bu opsiyonun oyuncunun forma giydiği maç sayısına ve Roma'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmesine bağlı olarak zorunluluğa dönüşmesi bekleniyor; anlaşma ise artık çok yakın.
ŞARTLAR
Nitekim gece saatlerinde Roma ile Porto, bonservisin yüzde 50’sine ilişkin önceki çözüm konusunda nihai anlaşmaya varamamıştı. Buna rağmen, toplam değerleme yine de 50 milyon euro seviyesinde kalacaktı: kiralama için yaklaşık 7-8 milyon euro ve satın alma opsiyonu için 42-43 milyon euro daha. Zorunlu satın alma maddesinin devreye girmesi için şartlar birleşik olabilir ve oyuncunun forma giydiği maç sayısı ile Roma’nın Şampiyonlar Ligi’ne katılmasına bağlı olabilir.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun