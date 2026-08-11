Nitekim gece saatlerinde Roma ile Porto, bonservisin yüzde 50’sine ilişkin önceki çözüm konusunda nihai anlaşmaya varamamıştı. Buna rağmen, toplam değerleme yine de 50 milyon euro seviyesinde kalacaktı: kiralama için yaklaşık 7-8 milyon euro ve satın alma opsiyonu için 42-43 milyon euro daha. Zorunlu satın alma maddesinin devreye girmesi için şartlar birleşik olabilir ve oyuncunun forma giydiği maç sayısı ile Roma’nın Şampiyonlar Ligi’ne katılmasına bağlı olabilir.