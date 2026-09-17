Roma-Inter için bekleyiş gün geçtikçe daha da büyüyor. 19 Eylül Cumartesi günü Olimpiyat Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak dev maç, sadece 2026/2027 Serie A sezonunun 5. haftasının en önemli karşılaşması olmayacak; aynı zamanda şu andan yıl sonuna kadar Scudetto için yarışması beklenen iki takımın mücadelesi olmasının yanı sıra, şu ana kadar en iyi ve en keyif veren futbolu ortaya koyan ekiplerin kapışması da olacak.

Tüm bunlar, Cristian Chivu ve Gian Piero Gasperini'nin kullanımına sunulan kadroların oluşturulması için kulüplerin yaptığı çalışmanın ürünü. İki teknik adam da bir yıl önce göreve geldi ve ikisi de daha ilk yıllarında mümkün olan en büyük hedeflere ulaştı: ilki şampiyonluk, ikincisi ise Şampiyonlar Ligi'ne dönüş.

Ancak iki kulübün stratejileri gerçekten bu kadar farklı mı? Gazzetta dello Sport, son iki transfer dönemini analiz etti ve rakamlarla, Roma'nın çıtayı yükseltmek ve tam da Inter'i yakalamak için kullanılan bütçede Inter'i geride bıraktığını ortaya koydu.