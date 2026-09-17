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Grafica Calciomercato In Tackle Chivu Gasperini 2.1Calciomercato/Getty
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Roma-Inter, kim daha fazla harcadı? Son iki yılda transfer piyasasında öne geçiş

Roma
Inter
Transfers
Roma - Inter
Serie A

Inter ile Roma, cumartesi günü transfer piyasasında doğrudan bir kapışmada karşı karşıya gelecek, ancak son iki yılda transfer piyasasında biraz farklı stratejiler izlediler.

Roma-Inter için bekleyiş gün geçtikçe daha da büyüyor. 19 Eylül Cumartesi günü Olimpiyat Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak dev maç, sadece 2026/2027 Serie A sezonunun 5. haftasının en önemli karşılaşması olmayacak; aynı zamanda şu andan yıl sonuna kadar Scudetto için yarışması beklenen iki takımın mücadelesi olmasının yanı sıra, şu ana kadar en iyi ve en keyif veren futbolu ortaya koyan ekiplerin kapışması da olacak.

Tüm bunlar, Cristian Chivu ve Gian Piero Gasperini'nin kullanımına sunulan kadroların oluşturulması için kulüplerin yaptığı çalışmanın ürünü. İki teknik adam da bir yıl önce göreve geldi ve ikisi de daha ilk yıllarında mümkün olan en büyük hedeflere ulaştı: ilki şampiyonluk, ikincisi ise Şampiyonlar Ligi'ne dönüş.

Ancak iki kulübün stratejileri gerçekten bu kadar farklı mı? Gazzetta dello Sport, son iki transfer dönemini analiz etti ve rakamlarla, Roma'nın çıtayı yükseltmek ve tam da Inter'i yakalamak için kullanılan bütçede Inter'i geride bıraktığını ortaya koydu.

  • Zıt stratejiler, gerçekten öyle mi?

    İki yönetim göreve geldiğinden bu yana ortaya konan yaklaşım tam anlamıyla birbirinin zıttı oldu.

    Bir tarafta Oaktree fonu, yöneticilerine, takımın ekonomik istikrarını ve sürdürülebilirliğini sağlama hedefiyle maliyetlerde "kontrol ve azaltma" politikası dayattı; kulüp zaten çok ağır bilanço zararlarından çıkıyordu.

    Diğer tarafta ise Friedkin ailesi, hiçbir kısıt engeli olmadan harcama yapmak istediğini her zaman teyit etti, ancak fiiliyatta Pallotta yönetimi döneminde oluşan ciddi ekonomik sorunlar ve UEFA'nın Finansal Fair Play kısıtlamaları nedeniyle yatırımlarını hayata geçiremedi.

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  • Gasperini'nin hesapları

    Gasperini'nin Roma projesini kabul etmesinde, rekabetçi transfer dönemleri sözü de etkili oldu (nitekim bugün Juventus'un sportif direktörü olan Massara ile kopuş da tam buradan gelmişti). İlk iki hamle toplamda 50 milyon euroya yaklaştı: Wesley ve El Aynaoui. Ardından çok sayıda kiralama, ücretli kiralıklar ve Robinio Vaz için 20 milyon euro, Ziolkowski için 6,5 milyon euroluk hamleler geldi. Bu kiralamalar arasında Malen de vardı ve toplam 86,5 milyon euroluk harcama Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü getirdi.

    Ve UEFA'nın en üst düzey organizasyonundan gelen kaynaklarla Roma yıldızlarını takımda tutmayı başardı (UEFA kriterlerinin ihlali nedeniyle ağır bir para cezası alacak), Malen'in bonservisini 25 milyon euroya aldı ve bugün itibarıyla kadrosuna ekledi Castro'yu 35 milyon euroya, Rodrigo Mora'yı 25 milyon euroya (ayrıca sezon sonu için çok sayıda ekstra maddeyle), ayrıca Koulierakis, Molina, De Roon, Balerdi'yi kiralık olarak ve Ghilardi'nin 8 milyon euroluk bonservisini.

    Genel toplam 86,5 milyon euro + 124,5 milyon euro, yani sadece transferler için harcanan 211 milyon euro ediyor (17 Eylül 2026 itibarıyla bonuslar ve benzerleri hariç hesaplanmıştır)

  • Chivu'nun hesabı

    Chivu, Inter’in başına geçtiğinde yine de rekabetçi bir kadro devraldı; Inzaghi teknik direktörken hiçbir şey kazanamasa da üçlemeye yaklaşabilecek bir ekipti.

    İlk sezonda gelenler takıma bir şey eklemedi, onu tamamladı. Açık konuşmak gerekirse Inter harcama yaptı, ancak yalnızca genç ve gelecek vadeden profillere; Luis Henrique (24,5), Bonny (23), Diouf (20), Sucic (15) ve son anda gelen Akanji’nin kiralık transferi için toplam 84 milyon euro yatırım yapıldı. Toplam: 2025/2026 sezonu için 84 milyon euro, bu da Scudetto-Coppa Italia dublesini getirdi.

    Inter, bu sezon özellikle Avrupa düzeyinde büyümek için yıldızlarını bir kez daha takımda tuttu ve Premier League çıkışlı bir transfer dönemine yöneldi; buna Akanji’nin 15 milyon euroya ve Stankovic’in 23 milyon euroya bonservisinin alınması da eklendi. Böylece Spence 31 milyon euroya ve Curtis Jones 30 milyon euroya gelirken, Stones bedelsiz olarak ve Provedel de Martinez’in yedeği olarak 3 milyon euroya kadroya katıldı.

    Inter iki yılda 84 milyon + 102 milyon euro harcadı. Toplam: 186 milyon euro.

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  • Roma’nın takibe dönüş için öne geçişi

    Cristian Chivu ile Gian Piero Gasperini için ayrılan bütçe arasındaki fark (yalnızca transferler dikkate alındığında), masaya Inter'den 25 milyon euro daha fazla koyabilen Roma'yı açık şekilde öne çıkarıyor (pratikte Malen'in bonservisi, bu kulübün gerçek oyun değiştiricisi).

    Eski Atalanta teknik direktörünün devraldığı kadronun, Rumen teknik adamın teslim aldığı takıma kıyasla daha fazla takviyeye ihtiyaç duyduğu ve duymaya devam ettiği açık, ancak Şampiyonlar Ligi'ne dönüşle başlayan takip resmen başladı. Roma-Inter sahada sezonun ilk hükmünü verecek. Ocak ayında transfer piyasasında harcama farkı daha da açılacak mı, yoksa stratejiler puan durumuna göre değişecek mi?



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