Mason Greenwood, Marsilya ile antrenmanlarına devam ediyor, ancak geleceği değişecek gibi görünüyor. İngiliz forvet, en çok tercih ettiği takım olan Roma’dan resmi bir teklif bekliyor; ancak transfer görüşmeleri, transfer ücreti, maaş ve komisyonlar dahil olmak üzere toplamda 100 milyon avroya yakın bir yatırım için Friedkin ailesinin nihai onayı beklenirken askıda kalmış durumda.
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Roma, Greenwood bir milyon daha istiyor
Hedef, Marsilya’nın Fildişi Sahili turuna çıkacağı 15 Temmuz tarihine kadar transferi sonuçlandırmak. Sözleşme konusunda son bir pürüzün çözülmesi gerekiyor: Corriere dello Sport gazetesinde yer alan habere göre, sezon başına 4,5 milyon avro artı primlerden oluşan genel bir anlaşmaya varıldıktan sonra, oyuncunun menajerleri 1 milyon avroluk bir zam talep etti; ancak Roma, halihazırda üzerinde anlaşmaya varılan koşulları değiştirmek istemediği için bu talebi reddetti.
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