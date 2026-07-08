Roma, Greenwood bir milyon daha istiyor

Mason Greenwood, Marsilya ile antrenmanlarına devam ediyor, ancak geleceği değişecek gibi görünüyor. İngiliz forvet, en çok tercih ettiği takım olan Roma’dan resmi bir teklif bekliyor; ancak transfer görüşmeleri, transfer ücreti, maaş ve komisyonlar dahil olmak üzere toplamda 100 milyon avroya yakın bir yatırım için Friedkin ailesinin nihai onayı beklenirken askıda kalmış durumda.



