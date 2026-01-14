Roma'da yeni bir yıldız doğuyor: 16 yaşındaki yetenek, İtalya Kupası'nda dikkat çekti

Stadio Olimpico, bugüne kadar sayısız futbol efsanesine tanıklık etti; ancak çok az sahneye çıkış, Antonio Arena’nınki kadar hızlı ve romantik oldu. Roma’da soğuk bir salı gecesinde, teknik direktör Gian Piero Gasperini, takım 2-1 gerideyken ve zaman hızla tükenirken, 16 yaşındaki Avustralyalı golcüyü sahaya sürdü. 80. dakikada Leon Bailey’nin yerine oyuna giren Arena, adeta tozunu bile alamadan manşetlere adını yazdırdı.

Sahaya adım attıktan yalnızca birkaç saniye sonra, yaşına hiç yakışmayan bir golcülük içgüdüsü sergileyen genç oyuncu, Wesley’nin arka direğe doğru kestiği nefis ortaya yükselerek Torino savunmasının üzerinden aştı. Büyük bir soğukkanlılıkla yaptığı kafa vuruşu kaleci Alberto Paleari’yi çaresiz bırakırken, skor 81. dakikada 2-2’ye geldi. Arena oyunda henüz bir dakikasını bile doldurmamıştı.

Bu gol, Giallorossi taraftarlarını adeta çılgına çevirirken, neredeyse iki katı yaşındaki takım arkadaşlarının sarıldığı genç yıldız, büyük bir sevinç yaşadı. Masal, Emirhan İlkhan’ın son anlarda attığı golle Torino’nun 3-2’lik galibiyeti alması nedeniyle kusursuz bir sonla bitmedi. Ancak gecenin hikâyesi tartışmasız biçimde Sydney’den çıkan bu genç oyuncuya aitti. Kısa ama elektrik yüklü performansı, hem Roma hem de Avustralya millî takımı adına geleceğe dair heyecan verici bir pencere araladı.