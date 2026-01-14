Getty Images
Roma'da yeni bir yıldız doğuyor: 16 yaşındaki yetenek, İtalya Kupası'nda dikkat çekti
Roma’da yeni bir kahraman doğuyor
Stadio Olimpico, bugüne kadar sayısız futbol efsanesine tanıklık etti; ancak çok az sahneye çıkış, Antonio Arena’nınki kadar hızlı ve romantik oldu. Roma’da soğuk bir salı gecesinde, teknik direktör Gian Piero Gasperini, takım 2-1 gerideyken ve zaman hızla tükenirken, 16 yaşındaki Avustralyalı golcüyü sahaya sürdü. 80. dakikada Leon Bailey’nin yerine oyuna giren Arena, adeta tozunu bile alamadan manşetlere adını yazdırdı.
Sahaya adım attıktan yalnızca birkaç saniye sonra, yaşına hiç yakışmayan bir golcülük içgüdüsü sergileyen genç oyuncu, Wesley’nin arka direğe doğru kestiği nefis ortaya yükselerek Torino savunmasının üzerinden aştı. Büyük bir soğukkanlılıkla yaptığı kafa vuruşu kaleci Alberto Paleari’yi çaresiz bırakırken, skor 81. dakikada 2-2’ye geldi. Arena oyunda henüz bir dakikasını bile doldurmamıştı.
Bu gol, Giallorossi taraftarlarını adeta çılgına çevirirken, neredeyse iki katı yaşındaki takım arkadaşlarının sarıldığı genç yıldız, büyük bir sevinç yaşadı. Masal, Emirhan İlkhan’ın son anlarda attığı golle Torino’nun 3-2’lik galibiyeti alması nedeniyle kusursuz bir sonla bitmedi. Ancak gecenin hikâyesi tartışmasız biçimde Sydney’den çıkan bu genç oyuncuya aitti. Kısa ama elektrik yüklü performansı, hem Roma hem de Avustralya millî takımı adına geleceğe dair heyecan verici bir pencere araladı.
“Sadece oynamayı düşündüm” – Büyük sahne Arena’yı ürkütmedi
Maç sonrası basının karşısına çıkan Arena, sahadaki performansına denk bir olgunluk sergiledi. Avrupa’nın en köklü kulüplerinden birinde, bu kadar genç yaşta gol atmanın büyüklüğüne rağmen ayakları yere basan bir profil çizdi.
Arena, Mediaset’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Evet, harika bir andı. Biraz heyecanlandım ama sahaya girince sadece oynamayı düşündüm. Wesley’den arka direğe güzel bir orta geldi ve ben de golü attım. Benim için hiçbir şey değişmedi; çok çalışmaya ve antrenman yapmaya devam edeceğim.”
Genç forvet, deneyimli oyuncularla aynı ortamda bulunmanın gelişimini hızlandırdığını da vurguladı: “Yedek kulübesinde olduğum ve A takımla antrenman yaptığım kısa sürede bile hocamızdan çok şey öğrendim. O kadar çok maç kazandı, kupalar aldı ve pek çok güçlü oyuncu yetiştirdi ki… Ben sadece çalışmaya ve oynamaya devam etmek istiyorum.”
Batı Sidney’den Ebedi Şehir’e
Arena’nın Stadio Olimpico’ya uzanan yolculuğu, binlerce kilometre ötede, Sidney’in banliyölerinde başladı. 2009 doğumlu genç yetenek, futbolun temellerini A-League Men ekiplerinden Western Sydney Wanderers’ın akademisinde attı. Ancak kariyerini asıl ateşleyen adım, henüz çok genç yaşta Avrupa’ya gitme cesareti göstermesi oldu. Sadece 13 yaşındayken İtalya’ya taşınan Arena, Pescara’ya katıldı ve burada yükselişi adeta baş döndürücüydü. Geçtiğimiz yıl Serie C’de rekorları altüst etti.
Pescara formasıyla Lucchese’ye karşı alınan 4-1’lik galibiyette ilk kez profesyonel olarak sahaya çıkan Arena, oyuna girmekle kalmadı, takımının dördüncü golünü de kaydetti. 16 yaş 25 günlükken attığı bu gol, onu İtalyan profesyonel futbolunda 2009 doğumlu olup gol atan ilk oyuncu yaparken, aynı zamanda Pescara tarihinin en genç golcüsü unvanını da getirdi. Bu performanslar Roma’nın scoutlarının dikkatinden kaçmadı ve Arena, geçtiğimiz temmuz ayında başkente transfer oldu.
Roma’ya geldikten sonra altyapı seviyesinde de etkileyici performansını sürdüren genç forvet, sonunda Gian Piero Gasperini’nin A takım kadrosuna davet edildi. Çifte vatandaşlığı ise hikâyesine ayrı bir merak unsuru katıyor: 2024’te Avustralya U16 Millî Takımı forması giyen Arena, sonrasında İtalya’nın U16 ve U17 takımlarında da oynadı. Bu durum, Socceroos taraftarlarının onun gelecekteki millî takım tercihini yakından takip etmesine neden oluyor.
Gasperini’den genç yıldızın “rekabetçi ruhuna” övgü
Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, kupaya veda etmelerine rağmen Arena hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Genç oyuncularla çalışmadaki ustalığıyla tanınan deneyimli teknik direktör, Arena’nın özellikle zihinsel yönüne dikkat çekti. Gasperini, maç sonrası basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
“Bu kadar genç oyuncular adına mutluyum; içlerinden biri henüz 16 yaşında ve bu onun için çok önemli bir süreç. Yaşına rağmen çok güçlü bir rekabetçi ruhu var. Sahaya koyabileceği büyük bir enerjisi bulunuyor ve kendini ortaya koymaktan kesinlikle çekinmiyor.”
