Roma için her şey son ana kaldı; kulüp, transferde son hamlesini hazırlıyor. Sportif direktör Tony D’Amico, hücumu güçlendirmek için üç isim üzerinde çalışıyor: Jamie Leweling, Luiz Henrique ve Jamie Gittens.





Gazzetta dello Sport’a göre listenin başındaki isim hâlâ Leweling. Stuttgartlı Alman oyuncu, hem forvet hem de kanat beki olarak oynayabildiği için Gian Piero Gasperini’nin beğenisini kazanıyor. Roma, bonservisiyle birlikte 35 milyon euroluk (30+5) bir teklifle yeniden hamle yaptı ancak son saatlerde Everton ve Liverpool da devreye girdi; bu durum oyuncuyu süre istemeye ve Sky Sport’a göre Roma’ya hayır deme eğilimine itti.





Luiz Henrique seçeneği de karmaşık: Roma, Zenit forması giyen Brezilyalı oyuncuyla anlaşmış durumda ancak Rusya ile evrak işlemlerinin kısa sürede tamamlanması gerekliliği bir engel oluşturuyor. Ayrıca Botafogo’nun oyuncu üzerindeki yoğun baskısı da sürüyor.



