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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Roma'da transferde son viraj: Gittens, Gasperini için son hediye

Roma
Transfers
J. Gittens

Leweling ve Luiz Henrique seçenekleri daha zor görünüyor

Roma için her şey son ana kaldı; kulüp, transferde son hamlesini hazırlıyor. Sportif direktör Tony D’Amico, hücumu güçlendirmek için üç isim üzerinde çalışıyor: Jamie Leweling, Luiz Henrique ve Jamie Gittens.


Gazzetta dello Sport’a göre listenin başındaki isim hâlâ Leweling. Stuttgartlı Alman oyuncu, hem forvet hem de kanat beki olarak oynayabildiği için Gian Piero Gasperini’nin beğenisini kazanıyor. Roma, bonservisiyle birlikte 35 milyon euroluk (30+5) bir teklifle yeniden hamle yaptı ancak son saatlerde Everton ve Liverpool da devreye girdi; bu durum oyuncuyu süre istemeye ve Sky Sport’a göre Roma’ya hayır deme eğilimine itti.


Luiz Henrique seçeneği de karmaşık: Roma, Zenit forması giyen Brezilyalı oyuncuyla anlaşmış durumda ancak Rusya ile evrak işlemlerinin kısa sürede tamamlanması gerekliliği bir engel oluşturuyor. Ayrıca Botafogo’nun oyuncu üzerindeki yoğun baskısı da sürüyor.


  • Gittens ortaya çıktı

    Ancak Gazzetta dello Sport'a göre sürpriz seçenek, Roma'nın olası bir kiralık transfer için onay beklediği Chelsea'den Jamie Gittens. Son dakika operasyonu olarak bu hamle, ana transfere ek olarak bile gerçekleşebilir.


    Soulé'nin kalması beklenirken, en güçlü ihtimal Trigoria'ya tek bir takviye yapılması. Ancak Gasperini umudunu gizlemiyor: "Kalan süre az. Biri gelirse daha iyi olur ama böyle kalırsak da aynı şekilde mücadele ederiz." Ayrılık cephesinde ise teknik adam, Koné'nin Chelsea'ye olası vedasına ilişkin iddiaları yalanladı: "Bana böyle bir şey ulaşmadı."


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