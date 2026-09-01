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Roma'da Leweling ve Gittens transferi suya düştü: Gasperini sol kanatsız kaldı

AS Roma

Roma teknik direktörüne takviye yok; transfer döneminin başından beri yüksek sesle hücum hattına bir takviye istiyordu.

Roma sol kanatsız kaldı. Gian Piero Gasperini'nin hücum hattını güçlendirmek için ilk hedefi olan Jamie Leweling ile ilgili durum son saatlerde hızla değişti: Stuttgart'ta kalmak isteyen oyuncunun ilk çekincelerinin ardından Roma, 30 milyon euro artı bonus teklif etti. Almanlar bu rakamı kabul etti ancak sarı-kırmızılılar transferi sonuçlandıramadı.


UÇUŞ İPTAL OLDU - Her şey neredeyse tamam gibi görünürken, transfer döneminin bitimine sadece saatler kala görüşmeler kesin olarak çöktü: Ciampino'ya yapılacak uçuş planı, Stuttgartlı kanat oyuncusunu başkente getirmek için kullanılacağı düşünülen uçuş, iptal edildi.


OYUNCUNUN RET CEVABI - Stuttgart, dün akşam 30 milyon euro artı 4 milyon bonusluk teklifi kabul etmişti. Menajerlerle anlaşma zaten sağlanmış, belgeler de hazırdı ancak futbolcunun tereddütleri ve zamanlama belirleyici oldu: Leweling Stuttgart'ta kalmak istiyor ve Everton'dan gelen teklifi de reddetmişti (kulüp yine Friedkin ailesinin mülkiyetinde). İngilizler, bonuslar dahil yaklaşık 43 milyon euro teklif etmişti.


GITTENS DE YOK - Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Bynoe-Gittens, Chelsea için kiralık olarak her zaman gönderilemez durumdaydı. Böylece bu transfer de gerçekleşmedi: gelecek sezon Roma formasını giymeyecek.