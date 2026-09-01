Roma sol kanatsız kaldı. Gian Piero Gasperini'nin hücum hattını güçlendirmek için ilk hedefi olan Jamie Leweling ile ilgili durum son saatlerde hızla değişti: Stuttgart'ta kalmak isteyen oyuncunun ilk çekincelerinin ardından Roma, 30 milyon euro artı bonus teklif etti. Almanlar bu rakamı kabul etti ancak sarı-kırmızılılar transferi sonuçlandıramadı.





UÇUŞ İPTAL OLDU - Her şey neredeyse tamam gibi görünürken, transfer döneminin bitimine sadece saatler kala görüşmeler kesin olarak çöktü: Ciampino'ya yapılacak uçuş planı, Stuttgartlı kanat oyuncusunu başkente getirmek için kullanılacağı düşünülen uçuş, iptal edildi.





OYUNCUNUN RET CEVABI - Stuttgart, dün akşam 30 milyon euro artı 4 milyon bonusluk teklifi kabul etmişti. Menajerlerle anlaşma zaten sağlanmış, belgeler de hazırdı ancak futbolcunun tereddütleri ve zamanlama belirleyici oldu: Leweling Stuttgart'ta kalmak istiyor ve Everton'dan gelen teklifi de reddetmişti (kulüp yine Friedkin ailesinin mülkiyetinde). İngilizler, bonuslar dahil yaklaşık 43 milyon euro teklif etmişti.





GITTENS DE YOK - Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Bynoe-Gittens, Chelsea için kiralık olarak her zaman gönderilemez durumdaydı. Böylece bu transfer de gerçekleşmedi: gelecek sezon Roma formasını giymeyecek.



