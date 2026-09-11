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Manu Kone RomaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Roma'da Koné'nin son durumu: Lezyon yok, günü gününe değerlendirilecek

Roma
M. Kone

Roma'nın orta saha oyuncusunun, Fenerbahçe karşılaşmasında yaşadığı sorunun ardından durumu

Manu Koné'nin Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı diz rahatsızlığı ve Paulo Dybala'nın krampları: Roma'da Gian Piero Gasperini'nin değerlendirmesi gereken iki durum bunlar. Fenerbahçe ile berabere kalınan maçın ertesi gününde ve pazartesi 18.30'da oynanacak Torino deplasmanına üç gün kala Arjantinli 21 numara için endişe bulunmuyor, düzenli olarak takımın hizmetinde olması bekleniyor, ardından onu nasıl yöneteceğine teknik direktör karar verecek. Bir kez daha o, Mora ve Soulé iki forma için mücadele ediyor.

  • Koné nasıl?

    Koné cephesinde sabahın haberi, herhangi bir lezyon bulunmaması ve Fransız oyuncunun gün gün değerlendirilecek olması; Sky'ın aktardığına göre bu durumda da endişe yaratan bir tablo yok ve nitekim herhangi bir tetkik planlanmıyor. Torino maçı için ciddi şüphe sürüyor ve kesinlikle risk alınmayacak; hedef, 19 Cumartesi günü Olimpico'da oynanacak Inter ile oynanacak büyük maçta sahalara dönmesi. Sos Fanta'ya göre Torino karşısında orta sahada Cristante'nin yeri garanti, Pisilli ise De Roon'un önünde; solda Wesley, sağda ise Lulli, Molina'ya göre önde.

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