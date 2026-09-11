Koné cephesinde sabahın haberi, herhangi bir lezyon bulunmaması ve Fransız oyuncunun gün gün değerlendirilecek olması; Sky'ın aktardığına göre bu durumda da endişe yaratan bir tablo yok ve nitekim herhangi bir tetkik planlanmıyor. Torino maçı için ciddi şüphe sürüyor ve kesinlikle risk alınmayacak; hedef, 19 Cumartesi günü Olimpico'da oynanacak Inter ile oynanacak büyük maçta sahalara dönmesi. Sos Fanta'ya göre Torino karşısında orta sahada Cristante'nin yeri garanti, Pisilli ise De Roon'un önünde; solda Wesley, sağda ise Lulli, Molina'ya göre önde.