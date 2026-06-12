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Roma, 3 transfer için 100 milyon avro: Greenwood ilk hedef, diğer isimler

Roma
M. Greenwood
Transfers
Serie A

Friedkin, Gasperini'yi memnun edecek şekilde takımı güçlendirmek için çalışıyor.

Gasp için 100 milyon yeterli olabilir. Corriere dello Sport,Friedkin ailesinin Roma'yı transfer piyasasından üç üst düzey oyuncu ile güçlendirmek için (olası sermaye kazancı hariç) 100 milyon avroluk bir bütçe ayırdığını yazıyor.


Bu önemli bir rakam, ancak astronomik değil. Eski sportif direktör Ricky Massara'nın geçen yıl (Şampiyonlar Ligi'nden elde edilen gelirler hariç) Wesley, El Aynaoui, Vaz, Ziolkowski, Ghilardi ve Bailey, Ferguson ve Malen gibi diğer ücretli kiralamalar için harcadığı yaklaşık 90 milyon avroyu düşünmek yeterli.


  • İSİMLER

    Yeni sportif direktör Tony D'Amico'nun gelişini beklerken (Ryan Friedkin, artık Atalanta'dan ayrılan yöneticinin transferini kolaylaştırmak için muhtemelen 500 bin avronun üzerinde bir meblağ ödemeye hazır olduğunu belirtti), Giallorossi kulübü, Marsilya'dan İngiliz Greenwood'un ailesiyle (45 milyon avroluk bir teklif hazır) ve Bayer Leverkusen'den Sırp Alajbegovic'in ailesiyle (25 milyon) görüşmelerini sürdürerek harekete geçti.


    Kalan 30 milyon euro ise Atalanta'nın forveti Scamacca'yı geri almaya çalışmak ve Zappacosta, Dodo, Carlos Augusto ve Favasuli arasından bir kanat oyuncusu transfer etmek için kullanılacak: bu dört isim değerlendiriliyor.


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  • YENİLEMELER

    Roma'nın maaş bütçesi, kadro için brüt 140 milyon avronun üzerinde bir rakamla sezonu tamamladıktan sonra 100 milyon avroya düşecek.


    Maaşlar için yeni bir üst sınır da belirlendi: yıllık 4,5 milyon avro net.


    Böylece sözleşme yenilemeleri için Pellegrini'nin maaşı sezon başına 6 milyondan 3 milyona düşecek; Dybala'nın maaşı %65 oranında kesintiye uğrayarak 8 milyondan yaklaşık 2,8 milyona düşecek; El Shaarawy'nin 30 Haziran'a kadar aldığı 3,5 milyon net maaş zaten silindi; Celik, Mancini ve Cristante ise mevcut maaşlarıyla (en fazla hafif bir artışla) genel olarak aynı seviyede sözleşme uzatmaları imzalayacaklar.


  • SATISLAR

    Bugün, 30 Haziran'a 18 gün kaldı; bu tarih, UEFA ile yapılan uzlaşma anlaşmasının ya bir oyuncu satışı yoluyla derhal sonuçlandırılması ya da bir yıl ertelenmesi gereken son tarih.


    Ndicka, Koné veya Soulé gibi önemli bir oyuncunun ayrılması durumunda (dün menajeri Guastadisegno Trigoria'ya uğradı), Roma 1 Temmuz'dan itibaren transfer piyasasına yatırım yapabileceği başka kaynaklara sahip olacak.


    Teknik direktör Gasperini, kadrodaki tüm yıldızları takımda tutmak istiyor ve 13 Temmuz'da Trigoria'da en az iki yeni transferle çalışmaya başlamayı planlıyor.