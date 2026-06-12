Roma, 3 transfer için 100 milyon avro: Greenwood ilk hedef, diğer isimler

Gasp için 100 milyon yeterli olabilir. Corriere dello Sport,Friedkin ailesinin Roma'yı transfer piyasasından üç üst düzey oyuncu ile güçlendirmek için (olası sermaye kazancı hariç) 100 milyon avroluk bir bütçe ayırdığını yazıyor.





Bu önemli bir rakam, ancak astronomik değil. Eski sportif direktör Ricky Massara'nın geçen yıl (Şampiyonlar Ligi'nden elde edilen gelirler hariç) Wesley, El Aynaoui, Vaz, Ziolkowski, Ghilardi ve Bailey, Ferguson ve Malen gibi diğer ücretli kiralamalar için harcadığı yaklaşık 90 milyon avroyu düşünmek yeterli.



