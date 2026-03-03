Getty Images Sport
Çeviri:
Rodrygo'ya sezon sonu ACL sakatlığı teşhisi kondu; Real Madrid ve Brezilya için büyük darbe
Yıkıcı tıbbi karar onaylandı
Real Madrid ve Brezilya milli takımı için en kötü korkular gerçek oldu. Rodrygo, sağ dizindeki ön çapraz bağında ciddi bir sakatlık geçirdi. Salı sabahı, Getafe maçında yaşadığı diz probleminin boyutunu belirlemek için kapsamlı tıbbi muayenelerden geçti. Değerlendirmenin ardından kulüp resmi bir açıklama yaptı. "Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından bugün oyuncumuz Rodrygo'ya yapılan testlerin ardından, sağ bacağındaki ön çapraz bağ ve dış menisküsünde yırtık olduğu teşhisi konuldu" denildi.
- IMAGO
Rodrygo için acımasız talihsizliklerin tekrarı
Sakatlık, Getafe maçında sahaya girdikten sadece 11 dakika sonra meydana geldi. Kanatta karakteristik bir feint hareketinin ardından dizinin bükülerek çimlere takıldığı görüldü. Görünür bir acı belirtisi olmasına rağmen maçı bitirmeyi başardı, ancak sonraki değerlendirme hasarın gerçek ciddiyetini ortaya çıkardı.
Rodrygo, inatçı bir tendinit nedeniyle neredeyse bir ay sahalardan uzak kaldıktan sonra sahalara yeni dönmüştü. 54. dakikada oyuna girerek hücuma canlılık katmaya çalıştı. Ancak maçın bitiş düdüğü çaldığında, 25 yaşındaki oyuncu sağlık ekibi tarafından muayene edilmeden önce sağ dizini tutarken görüldü.
Arbeloa seçim kriziyle karşı karşıya
Alvaro Arbeloa için sakatlığın zamanlaması daha kötü olamazdı. İspanyol teknik direktör, sahada son üçte birde artan sakatlık listesiyle zaten boğuşuyor. Diz sakatlığının ciddiyeti doğrulandığında, Real Madrid, Celta Vigo ile oynayacakları maç öncesinde forvet seçeneklerinde önemli bir eksiklikle karşı karşıya kaldı.
Marca'ya göre, kadronun şu anki durumu, Los Blancos'un elinde Vinicius Junior ve genç Gonzalo'dan başka tanınmış forvet kalmadığını gösteriyor. Süperstar Kylian Mbappe sakatlığı nedeniyle şu anda forma giyemiyor, Mastantuono ise son kırmızı kartının ardından cezalı durumda.
- AFP
Ancelotti, Dünya Kupası öncesinde baş ağrısı yaşıyor
Bu sakatlığın etkileri Santiago Bernabeu'nun çok ötesine uzanıyor. Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, artık en önemli hücum silahlarından birini kaybetmiş olarak Dünya Kupası'na hazırlanmak zorunda. Oyuncu için ise, turnuvanın zamanlaması ve dünya sahnesindeki kişisel hedefleri göz önüne alındığında bu haber özellikle acı verici.
Kulüp mümkün olan en iyi tıbbi desteği sağlayacak olsa da, ön çapraz bağ ve menisküs yırtığının iyileşme süresi genellikle yedi ila dokuz ay arasında sürer. Bu, Rodrygo'nun La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nin kritik son bölümünü kaçıracağı ve 2026-27 sezon öncesi hazırlıklarına yetişmek için zamanla yarışacağı anlamına geliyor.
