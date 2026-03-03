Rodrygo'ya sezon sonu ACL sakatlığı teşhisi kondu; Real Madrid ve Brezilya için büyük darbe

Bu sakatlığın etkileri Santiago Bernabeu'nun çok ötesine uzanıyor. Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, artık en önemli hücum silahlarından birini kaybetmiş olarak Dünya Kupası'na hazırlanmak zorunda. Oyuncu için ise, turnuvanın zamanlaması ve dünya sahnesindeki kişisel hedefleri göz önüne alındığında bu haber özellikle acı verici.

Kulüp mümkün olan en iyi tıbbi desteği sağlayacak olsa da, ön çapraz bağ ve menisküs yırtığının iyileşme süresi genellikle yedi ila dokuz ay arasında sürer. Bu, Rodrygo'nun La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nin kritik son bölümünü kaçıracağı ve 2026-27 sezon öncesi hazırlıklarına yetişmek için zamanla yarışacağı anlamına geliyor.