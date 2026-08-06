18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Rodri Manchester City 2025-26Getty Images

Çeviri:

Rodri transferi: Barcelona yanlış yolda mı ilerliyor?

FEATURES
La Liga
Barcelona
F. Torres
H. Flick
Rodri
J. Alvarez
İspanya

Manchester City'nin yıldızı Rodri, son günlerde kendisini Real Madrid'e transfer olmakla ilişkilendiren haberlere rağmen, sürpriz bir şekilde Barcelona'ya transfer olmaya yaklaşıyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Rodri'nin Katalan kulübünün projesine ikna olduğunu ve Manchester City ile transferi konusunda görüşmelere başlamaları için Barcelona yönetimine yeşil ışık yaktığını aktardı.

Barcelona, herhangi bir hamlenin önündeki en büyük engeli, yani Rodri'nin gerçek isteğinin ne olduğunu öğrenme engelini aştığını düşünüyor.

Barcelona'nın yaz transfer döneminde önceliği hâlâ hücum hattını güçlendirmek olsa da, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biriyle sözleşme imzalama imkânı, kulübü transferi ciddi biçimde değerlendirmeye zorladı.

Rodri; kalite, tecrübe ve liderlik açısından teknik direktör Hansi Flick'in projesine uyum sağlıyor. Ayrıca haberler, Barcelona'nın sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Hollandalı orta saha yıldızı Frenkie de Jong'un yokluğunu telafi etmek için Rodri transferini tamamlamaya yönelik harekete geçtiğine işaret ediyor.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Orta sahada sayısal fazlalık

    Rodri'nin Barcelona'ya katılmasıyla birlikte Katalan takımı, orta sahada sayısal olarak muazzam bir bolluğa kavuşacak; bu durum "sayısal doygunluk" noktasına dahi ulaşabilir.

    Barcelona şu anda orta sahada geniş bir oyuncu grubuna sahip. Bunların başında Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Marc Casado ve Marc Bernal geliyor.

    Alman teknik direktör Hansi Flick, orta sahada büyük bir konfora sahip olacak ve birden fazla nitelikli oyuncu arasında tercih yapma imkânı bulacak. Böylece takımı etkilemeden rotasyon politikasını başarıyla uygulayabilecek.

    • Reklam
  • FERRAN TORRES BARCELONA Getty Images

    Santrfor mevkiinde beklenen sıkıntı

    Buna karşılık Barcelona, Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez'i kadrosuna katma görüşmelerinde büyük zorluklarla karşı karşıya.

    Ayrıca raporlar, sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Barcelona forveti Ferran Torres'in Camp Nou'dan ayrılmaya yaklaştığını gösteriyor.

    Ferran Torres, Paris Saint-Germain'e Prens Parkı'na transferi konusunda Barcelona ile görüşme yapması için yeşil ışık yaktı.

    Dolayısıyla Alvarez transferinin başarısızlıkla sonuçlanması ve Torres'in ayrılığının yaklaşmasıyla birlikte Barcelona'nın bir santrfor kadrosuna katmaya acil ihtiyacı olacak; aksi takdirde net bir forvet konusunda sıkıntı yaşayacak.

    Flick, Ferran Torres'in ayrılması ve aynı şekilde Alvarez'in gelişinin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda "santrfor" yokluğunu telafi etmek için sahte forvet silahını devreye sokmak zorunda kalabilir.

    Polonyalı forvet Robert Lewandowski, bu yaz sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Barcelona'dan ayrılmıştı; ancak Katalan devi şu ana kadar onun yerini doldurmayı başaramadı.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Rodri transferi ve beklenen forvet kaydı tehdidi

    Raporlar, Barcelona'nın Alvarez'in gelişinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı bir dizi alternatif elinde bulundururken, hücumunu gerçek anlamda bir santrforla canlandırmayı hâlâ hedeflediğini teyit ediyor.

    Ancak Rodri transferi için öngörülen yüksek maliyet, mali fair play kuralları nedeniyle Barcelona'nın beklenen yeni forvetini kadrosuna kaydetmesine engel olabilir.

    Sport gazetesi, Rodri'nin Manchester City'nin en yüksek maaş alan oyuncularından biri olduğunu, ancak Barcelona'nın onun maaşını kulüpte benimsenen maaş yapısı içine yerleştirmeye çalışacağını ve İspanya Ligi'nin dayattığı maaş tavanına uyacağını belirtti.

    Rodri'nin maaşı, Ballon d'Or ödülünü kazanmasının ardından artmış ve toplam maaşı yıllık 18 milyon euroyu aşmıştı. 

    Rodri, Barcelona'da teknik değerine ve konumuna uygun, en üst kategoriden bir maaş alacak ve takımın en yüksek maaşlıları arasında yer alacak.

    Bunun ardından, oyuncudan vazgeçmek karşılığında 55 ile 70 milyon euro arasında değişen büyük bir meblağ talep eden Manchester City ile müzakereler başlayacak.

    Barcelona'nın Rodri'yi kadrosuna katmak için yaklaşık 70 milyon euro ödeme ihtimaliyle birlikte, Katalan takım, kulübü Atletico Madrid'in 500 milyon euroluk serbest kalma bedeli değerini almakta ısrar ettiği Alvarez'i kadrosuna katma hayalinden vazgeçmek zorunda kalacak.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Barcelona crest
Barcelona
BAR