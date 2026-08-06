Rodri transferi: Barcelona yanlış yolda mı ilerliyor?

Manchester City'nin yıldızı Rodri, son günlerde kendisini Real Madrid'e transfer olmakla ilişkilendiren haberlere rağmen, sürpriz bir şekilde Barcelona'ya transfer olmaya yaklaşıyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Rodri'nin Katalan kulübünün projesine ikna olduğunu ve Manchester City ile transferi konusunda görüşmelere başlamaları için Barcelona yönetimine yeşil ışık yaktığını aktardı.

Barcelona, herhangi bir hamlenin önündeki en büyük engeli, yani Rodri'nin gerçek isteğinin ne olduğunu öğrenme engelini aştığını düşünüyor.

Barcelona'nın yaz transfer döneminde önceliği hâlâ hücum hattını güçlendirmek olsa da, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biriyle sözleşme imzalama imkânı, kulübü transferi ciddi biçimde değerlendirmeye zorladı.

Rodri; kalite, tecrübe ve liderlik açısından teknik direktör Hansi Flick'in projesine uyum sağlıyor. Ayrıca haberler, Barcelona'nın sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Hollandalı orta saha yıldızı Frenkie de Jong'un yokluğunu telafi etmek için Rodri transferini tamamlamaya yönelik harekete geçtiğine işaret ediyor.