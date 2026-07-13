Rodri, Dünya Kupası yarı final maçında İspanya'nın Fransa'yı “yenebileceğini” vurguladı

Rodri, turnuvanın favorilerinden biriyle karşılaşma ihtimalinden hiç de korkmuyor. AT&T Stadyumu’nda oynanacak yarı final maçı öncesinde konuşan Ballon d’Or ödüllü oyuncu, İspanya’nın Didier Deschamps’ın takımına karşı geçmişte elde ettiği başarıları öne çıkararak, kendilerinin de aynı seviyede olduklarını kanıtladı. “Fransa buradaki en iyi takımlardan biri ve formda, ama İspanya da öyle. Onları yenebiliriz, bunu hem Avrupa Şampiyonası’nda hem de Uluslar Ligi’nde gördük," diye açıkladı kaptan.

Fransa’ya karşı galibiyet Rodri için yeni bir şey değil. 2015 U-19 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde, Euro 2024 yarı finalinde ve geçen yazki Uluslar Ligi’nde Fransa’yı yenen kadroda yer almıştı.

"Luis de la Fuente hiç değişmedi," dedi Rodri, uzun süredir birlikte çalıştığı teknik direktörü hakkında. "Şu anda gördüğümüz her şeyi o zamanlar inşa etmeye başlamıştı." Birçoğu geçen yılki 5-4'lük nefes kesici maçın tekrarlanmasını beklerken, orta saha oyuncusu daha çekişmeli bir maç olacağını öngörüyor ve şöyle ekliyor: "Dünya Kupası maçları bambaşka bir şey; bu maçın o kadar açık geçeceğini sanmıyorum."