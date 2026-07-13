Getty Images Sport
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Rodri, Dünya Kupası yarı final maçında İspanya'nın Fransa'yı “yenebileceğini” vurguladı
"La Roja" kampında güven havası
Rodri, turnuvanın favorilerinden biriyle karşılaşma ihtimalinden hiç de korkmuyor. AT&T Stadyumu’nda oynanacak yarı final maçı öncesinde konuşan Ballon d’Or ödüllü oyuncu, İspanya’nın Didier Deschamps’ın takımına karşı geçmişte elde ettiği başarıları öne çıkararak, kendilerinin de aynı seviyede olduklarını kanıtladı. “Fransa buradaki en iyi takımlardan biri ve formda, ama İspanya da öyle. Onları yenebiliriz, bunu hem Avrupa Şampiyonası’nda hem de Uluslar Ligi’nde gördük," diye açıkladı kaptan.
Fransa’ya karşı galibiyet Rodri için yeni bir şey değil. 2015 U-19 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde, Euro 2024 yarı finalinde ve geçen yazki Uluslar Ligi’nde Fransa’yı yenen kadroda yer almıştı.
"Luis de la Fuente hiç değişmedi," dedi Rodri, uzun süredir birlikte çalıştığı teknik direktörü hakkında. "Şu anda gördüğümüz her şeyi o zamanlar inşa etmeye başlamıştı." Birçoğu geçen yılki 5-4'lük nefes kesici maçın tekrarlanmasını beklerken, orta saha oyuncusu daha çekişmeli bir maç olacağını öngörüyor ve şöyle ekliyor: "Dünya Kupası maçları bambaşka bir şey; bu maçın o kadar açık geçeceğini sanmıyorum."
- Getty Images Sport
Lamine Yamal’ın yarattığı heyecanı yönetmek
İspanya’nın taktik planının büyük bir kısmı, 19 yaşındaki yıldız adayı Lamine Yamal’a dayanıyor. Ancak Rodri, genç takım arkadaşının patlayıcı yeteneği ile en büyük sahnelerin duygusal talepleri arasında bir denge kurması gerektiğini vurguladı.
"Bence biraz sakinleşmesi gerekiyor; bazen kendini kanıtlama ihtiyacı duyduğu o endişeden kurtulması gerekiyor," diye itiraf etti Rodri. "Topla ve topsuz yaptığı işler nedeniyle bizim için çok önemli bir oyuncu ve çok zeki bir genç. 19 yaşında olduğu doğru ve maçın belirli anlarında onu sakinleştirmemiz gerekiyor."
Bu turnuvada Barcelona’nın genç yeteneği şu ana kadar gol atamamış olsa da, takımın lider kadrosu ona tam destek vermeye devam ediyor. Rodri, genç oyuncunun tutumunu överek, onun her zaman kendini geliştirmeye istekli bir “rol model” olduğunu belirtti. City’nin yıldızı, “O, dinleyen ve her zaman öğrenmek isteyen bir çocuk,” diye ekledi.
Fransa bu zorlu göreve yanıt veriyor
İspanya kampından yayılan özgüven, rakiplerinin de dikkatinden kaçmadı. Fransa kampından konuşan Real Madrid’in yeni savunma oyuncusu Ibrahima Konate, Les Bleus’un alçakgönüllü davrandığını ve kendilerinden korkulması gerektiğine dair dışarıdan gelen iddiaları görmezden geldiğini vurguladı.
Fransa, Euro 2024'teki elenmesinin intikamını almak istiyor, ancak İspanya'nın sahanın her yerinde kaliteli oyunculara sahip olması nedeniyle sadece Yamal'a odaklanmaktan kaçınıyor.
"Fransa'nın harika hücum özellikleri var, ancak ben onların savunma gücünü de vurgulamak isterim," diyen Rodri, önlerindeki taktiksel zorluğa yanıt verdi. "Düşük blokta iyi savunma yapıyorlar, fiziksel olarak çok güçlü ve agresifler. Maçı istediğimiz yöne çekmemiz gerekecek."
- Getty Images Sport
Kaptanlığın getirdiği sorumluluk
Dani Carvajal ve Álvaro Morata gibi köklü liderlerin artık kadroda yer almamasıyla birlikte Rodri, kaptanlık görevinin tüm sorumluluğunu üstlendi. Bu rolü hem saha içinde hem de saha dışında ciddiye alıyor; özellikle de bu Dünya Kupası serüveni boyunca fazla süre alamayan oyuncuları destekleme konusunda. “Kaptanlık figürü önemlidir: Liderlik sahada hayati önem taşır, ancak özellikle saha dışında daha da önemlidir,” dedi. "Şüpheye düştüğümüz anlarda, takıma sükunet getirmek kaptanın görevidir."
Rodri için geriye tek bir hedef kaldı: Amerika Birleşik Devletleri’nde o ünlü kupayı havaya kaldırmak. Avrupa’yı fethedip Ballon d’Or’u kazanan Rodri için Dünya Kupası, ulaşılabilecek en yüksek zirve anlamına geliyor. “Ulaşılabilecek en yüksek hedef,” diye belirtti. “Bu bir meydan okumadır ve tarihte sadece bir kez başarılmıştır.”
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