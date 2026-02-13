Goal.com
Robinho Jr: Eski Real Madrid forvetinin oğlu neden Avrupa'nın elit kulüplerine 100 milyon avroluk transferle bağlanıyor?

Robinho Jr, Aralık ayında 18 yaşına bastı, ancak şimdiden Santos'un A takımına girmeyi başardı ve şu anda Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu Neymar ile omuz omuza oynuyor. Genç oyuncu, kısmen yeteneği, kısmen de babasının futbol mirası nedeniyle birçok Avrupa kulübünün transfer ilgisini çekiyor.

Robinho Sr de kariyerine Santos'ta başladı, ardından Real Madrid, Manchester City ve AC Milan'da forma giydi. Brezilya milli takımında 100 kez forma giydi ve 2007 Copa America'yı kazanmalarına yardımcı oldu. O dönemde, neslinin en parlak yeteneklerinden biri olarak görülüyordu.

Ne yazık ki, bu erken vaatlerini tam olarak yerine getiremedi ve 2020 yılında sorunlu yasal nedenlerden dolayı kariyerini erken sonlandırmak zorunda kaldı. Robinho, 2013 yılında Milano'daki bir gece kulübünde Arnavut bir kadına tecavüz eden çetenin bir üyesi olarak suçlu bulundu ve 2022 yılında İtalya'nın en yüksek mahkemesi tarafından cezası onandı. Mayıs 2024'te Brezilya'da dokuz yıllık hapis cezasını çekmeye başladı.

Daily Mail'e göre, Santos, babasının hassas manşetlere konu olmaya devam etmesi nedeniyle Robinho Jr'ı "korumaya" çalışıyor ve "çok fazla gündeme gelmesini" istemiyor. Ancak, Güney Amerika'nın en büyük kulüplerinden birinde düzenli olarak ilk takımda forma giymeye devam eden Robinho'yu korumak için yapabilecekleri çok fazla bir şey yok.

Robinho Jr, yaz aylarında bir transfer savaşının konusu bile olabilir ve eğer Avrupa'nın en iyi beş liginden birine transfer olursa, etrafındaki heyecan daha da artacaktır. Asıl soru şu: O tam olarak ne kadar iyi? GOAL bir göz atıyor...

  • Her şeyin başladığı yer

    Robinho Jr, 17 Aralık 2007'de doğdu ve Santos merkezli Portuarios kulübünde futbolla ilk adımlarını attıktan sonra "Juninho" olarak tanındı. Burada kısa sürede gerçek potansiyelini göstermeye başladı.

    İlk antrenörü Robson Fernandes de Oliveira, Placar dergisine verdiği röportajda şöyle dedi: "Juninho 2012 yılında, beş ya da altı yaşındayken bana geldi ve diğerlerinden tamamen farklıydı. Onu topu mümkün olduğunca uzun süre ayağında tutması için teşvik ettim. Diğer çocukların aileleri bana kızıyordu, ama ben ısrar ettim çünkü tamamen olağanüstü bir şey gördüm: babasından daha rafine bir driplinge sahip sol ayakla oynayan bir çocuk. İnanılmaz derecede yetenekliydi ve gerektiği kadar çok deneme cesaretine sahipti."

    Oliveira'nın genç takımını yönettiği son maçta Robinho, iki gol ve bir asistle Portuarios'un Portuguesa Santista'ya karşı 3-2'lik bir geri dönüş galibiyetine ilham verdi. "O günden sonra Robinho'ya 'O senden daha iyi olacak!' dedim" diye iddia ediyor Oliveira maçtan sonra.

    Genç oyuncu, 2022 yılında, henüz 14 yaşındayken Santos akademisine seçilerek babasının izinden gitme şansı yakaladı. Genç oyuncu, yeni antrenörleri üzerinde hemen bir izlenim bıraktı ve bir yıl içinde kulübün 17 yaş altı takımına yükseldi. 9 Ağustos 2024'te ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve Robinho Jr. adını kullanmaya başladı.

    "Bugün bir hayali daha gerçekleştirdim ve şimdiye kadar yaşadığım her fırsat, her zorluk, her gözyaşı ve her başarı için Tanrı'ya minnettarım. O bana yardım etti ve destek oldu" diye Instagram'da duygusal bir paylaşımda bulundu. "Bana inanan ve hikayemin bir parçası olan herkese teşekkür ederim."

    • Reklam

  • Büyük fırsat

    Robinho Jr, 2024 sezonunu Sao Paulo Eyaleti U17 Şampiyonası'nda dokuz golle en çok gol atan oyuncu olarak tamamladı ve oynadığı hiçbir maçı bitirememesine rağmen takımının kupayı kazanmasına yardımcı oldu. Santos U17 teknik direktörü Elder Campos, Robinho Jr'ı sadece 10 kez ilk 11'de oynatırken, 19 kez de yedek olarak kullandı ve genç oyuncunun gelişimini dikkatli bir şekilde yönetti.

    Campos, "Tekniği Santos'un aradığı stile çok uygun, ancak henüz olgunlaşması için zaman gerekiyor" dedi. "Hafif, hızlı ve dripling becerisi var, ancak U17'lerde fiziksel olarak biraz zorlandı. Bu sorunu nasıl çözeceğini çabucak anladığı için yavaş yavaş yer ve oyun süresi kazandı: yaşına göre alışılmadık bir şekilde topu daha hızlı bırakma kararı aldı."

    Robinho, Copa Sao Paulo de Futebol Junior'da mücadele eden Santos U20 takımında yer alarak ödüllendirildi, ardından 2025 Campeonato Paulista için A takım kadrosuna kaydedildi. Bu, Al-Hilal'den serbest oyuncu olarak ayrıldıktan sonra memleketine geri dönen Neymar ile ilk kez antrenman yapma şansı verdi.

    Robinho Jr. başlangıçta U20 takımında oynamaya devam etti, ancak 10 Temmuz'da Desportiva Ferroviaria'yı 3-1 yendikleri dostluk maçında Santos'un A takımında ilk kez forma giydi ve bu maçı bir asistle kutladı. Yedi gün sonra, Serie A'da ilk resmi maçına çıktı ve Flamengo'yu 1-0 yendikleri maçın son 24 dakikasında oyuna girdi. Neymar galibiyet golünü attı, ancak maçtan sonra basına verdiği demeçte yeni takım arkadaşını özel bir şekilde övdü.

    Neymar, "Juninho'nun büyük bir potansiyeli var. Babasına çok benziyor. Çok iyi ve çok güçlü bir kafası var. Onun isminin getirdiği baskı altında böyle bir başlangıç yapmak kolay değil" dedi. "Ben ona yardım etmek için buradayım. O çok iyi kalpli bir çocuk ve onu çok destekliyorum. Onu küçükken görmek ve benimle birlikte ilk maçına çıkmasını görmek beni mutlu etti. Zaman hızla geçiyor ve artık her şey ona bağlı. Futbol yeteneği var."

  • Robinho jrGetty Images

    Nasıl gidiyor?

    Robinho Jr, Temmuz ayında Mirassol ve Internacional'e karşı alınan yenilgilerde de kısa süreli olarak sahneye çıktı ve 2030 yılına kadar sözleşmesini uzattı. Placar'a göre, bu anlaşma 100 milyon euro (86 milyon sterlin/118 milyon dolar) tutarında bir serbest kalma maddesi içeriyordu ve ona, babasının Vila Belmiro'da oynadığı dönemde giydiği 7 numaralı forma verildi.

    Santos başkanı Marcelo Teixeira, kulübün resmi açıklamasında şunları söyledi: "Gençlik akademisindeki ilk adımlarından itibaren büyük bir teknik potansiyele sahip olduğunu gösterdi. Saldırgan DNA'sı ve Santos'un büyük yetenekleri ortaya çıkarma geleneği bize güven ve umut veriyor; kulüpte kendi tarihini yazacak."

    Santos teknik direktörü Juan Pablo Vojvoda, Ağustos ve Eylül aylarında Robinho Jr'ı çok az kullandı, ancak 7 Kasım'da Allianz Parque'de Palmeiras ile oynanan maçta forvet oyuncusuna ilk kez ilk 11'de yer verdi. Santos'un uzun süre topu elinde tutmakta zorlandığı maça rağmen, 65 dakika sahada kaldığı süre boyunca akıllı top dışı hareketleri ve güçlü bağlantı oyunuyla etkileyici bir performans sergiledi. Palmeiras maçı 2-0 kazandı, ancak Robinho Jr Brezilya futbolunun en zorlu stadyumlarından birinde kendini iyi gösterdi.

    Vojvoda gazetecilere, "İlk yarıdaki performansını beğendim. Özellikle ilk kez ilk 11'de oynadığı düşünülürse, sağlam bir maç çıkardı" dedi. "Gelişmeye devam edecek. Onunla konuştum ve ona harika bir oyuncu olacağını söyledim. Tabii ki, hala sayılara, asistlere ve gollere ihtiyacı var, ama doğru yolda."

    Santos, bir hafta sonra Vila Belmiro'da Palmeiras'ı ağırladı ve Robinho Jr'ın yedek kulübesinden çıkarak önemli bir rol oynadığı maçta rövanşı aldı. 91. dakikada Benjamin Rollheiser'in tek golünü atması için topu sakin bir şekilde kafayla indirdi.

    Robinho Jr, 2025 sezonunu 15 üst düzey maçla tamamladı ve yeni Brezilya sezonunun başında şimdiden altı maç daha ekledi. Vojvoda, genç oyuncuya henüz düzenli bir başlangıç rolü vermedi ve o hala ilk profesyonel golünü arıyor, ancak gelişiminde önde olduğu düşünülüyor.

  • Palmeiras v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    En büyük güçlü yönler

    Robinho Jr, çeşitli hücum pozisyonlarında oynayabilecek kadar çok yönlü bir oyuncu, ancak sağ kanatta oynamayı tercih ediyor. Patlayıcı hızını ve göz kamaştırıcı ayak hareketlerini kullanarak savunmacıları atlatıp içeriye doğru kesiyor. Oradan genellikle bağlantı pasları oynamaya çalışıyor, ancak yeterli alan bulursa şut çekmekten de çekinmiyor.

    Bire bir durumlarda Robinho Jr'ı durdurmak çok zordur, çünkü mükemmel bir top kontrolü ve zengin bir hüner repertuarı vardır. Nispeten kısa boyu (1,70 m) ağırlık merkezini düşük tutmasına ve topu ayağına yapıştırmasına yardımcı olur, bu da savunma hatlarını aşmak için son derece yararlıdır.

    Öngörülemez, agresif ve sonsuz yaratıcıdır, yoğun baskı altında bile korkusuz görünür. Henüz çok erken, ancak Robinho Jr'ın babasını taklit edememesi veya hatta onu geçememesi için hiçbir neden yok.

  • Santos v Fortaleza - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    İyileştirme alanı

    Bunun için Robinho Jr'ın, son vuruşları da dahil olmak üzere, gelişmesi gereken birkaç alan var. Pas ve şutlarında yeterince kararlı değil ve topu çok uzun süre elinde tutma eğilimi var. Soğukkanlılığı ve yeteneği şüphe götürmez, ancak yanlış seçenekleri tercih etmekte veya çıkmaz sokaklara girmekte suçlu olabilir.

    Robinho Jr, savunma taktikleri konusunda da henüz tam bir anlayışa sahip değil. Geçiş aşamasında bir yük olabilir ve rakiplerini topu almaktan alıkoyacak fiziksel güce sahip değil. Bununla birlikte, önümüzdeki yıllarda doğru antrenman alırsa, onu çok etkili bir pres oyuncusuna dönüştürebilecek sınırsız bir enerjiye sahip.

    Hiç kimse 18 yaşında tam bir paket olmamıştır ve Robinho Jr hala çok ham bir yetenek, ancak temel özellikleri mevcut ve daha iyi olmak için motivasyonu var, bu da işin yarısıdır.

  • Robinho BrazilGetty

    Sıradaki... Robinho mu?

    Babasıyla karşılaştırmalar asla sona ermeyecek, sadece aile bağları nedeniyle değil, aynı zamanda 'Juninho'nun neredeyse aynı oyun stiline sahip olması nedeniyle de. Robinho Sr, en iyi döneminde sol kanatta oynuyordu, ancak iki ayağı da eşit derecede iyi olduğu için forvet hattının her yerinde oynayabiliyordu ve benzer şekilde ince bir fiziğe sahipti, bunu da kendi lehine kullanıyordu.

    Eski Madrid ve Brezilya yıldızı, yaratıcılığıyla rakip savunmacılar için bir kabus olan, yakalanması zor bir dripling ustasıydı. Ancak genel kanı, özellikle Bernabeu'dan ayrıldıktan sonra istikrar ve fiziksel yoğunluk konusunda zorluklar yaşadığı için potansiyelini hiçbir zaman tam olarak gerçekleştiremediği yönündedir.

    Neymar, Robinho Jr'ın zirveye ulaşmak ve orada kalmak istiyorsa takip etmesi gereken daha iyi bir örnektir. Her gün Santos'un ikonik oyuncusuyla çalışmak gibi ayrıcalıklı bir konumda ve bunu en iyi şekilde değerlendirmelidir. Neymar, son altı yıldır sakatlıklarla boğuşuyor ve 34 yaşında en iyi günlerini çoktan geride bıraktı, ancak geçen sezon ayaklarının sihrinin tamamen kaybolmadığını kanıtladı.

    Neymar'ı yıldız yapan nefes kesici yeteneğiydi, ancak oyuna farkındalık ve acımasızlık da ekleyerek dünyanın en iyilerinden biri haline geldi. Barcelona'da ve Paris Saint-Germain'deki ilk yıllarında Neymar, yakalaması neredeyse imkansız olan elit bir golcü ve oyun kurucuydu. Robinho Jr'ın karar verme yeteneği şu anda oyunundaki en büyük eksiklik ve bunu geliştirmesi için Neymar'dan daha iyi bir oyuncu yok.

  • Palmeiras v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Sırada ne var?

    Robinho Jr, bir veya iki yıl daha Santos'ta kalarak Neymar'dan olabildiğince çok şey öğrenip, profesyonel futbolun zorlu taleplerine uyum sağlaması en iyisi olacaktır. Ancak, birçok kulüp bu yıl Brezilyalı oyuncuyu ülkesinden uzaklaştırmak için hazırdır.

    ESPN'ye göre, Inter, Robinho Jr'ı izlemek için scoutlar gönderdikten sonra kış transfer döneminde onu transfer etmek istediğini açıkladı. Manchester United, Liverpool ve Chelsea'nin de Santos'un genç yeteneğini takip ettiği ve yaz transfer döneminde bir teklif savaşı çıkabileceği bildiriliyor.

    Ancak Santos, onu satmak istemiyor ve deneyimsizliği göz önüne alındığında, ilgilenen kulüplerin hiçbirinin onun yüksek serbest kalma bedelini karşılaması olası görünmüyor. Robinho Jr, hayallerindeki transferi gerçekleştirmek için önce kendini kanıtlamalı.

    Neymar'ın yanı sıra, takımdaki diğer tecrübeli oyuncuların da desteğini alması ona yardımcı oluyor. Santos'un tecrübeli stoper oyuncusu Willian Arao, geçen ay Globo Esporte'ye verdiği röportajda Robinho Jr ile ilgili beklentileri yumuşatmaya çalıştı: "Biraz daha büyümesi gerekiyor. Bazı yönlerden olgunlaşmalı, oyunu ve zamanlamayı daha iyi öğrenmeli. Onun çok kaliteli, dinleyen bir çocuk olduğunu görebilirsiniz. Sadece oyunu daha fazla kontrol etmesi gerekiyor. Ancak Neymar ve Gabigol [Gabriel Barbosa] ile uyum sağlayıp harika şeyler yaratacak tüm kapasiteye sahip. Antrenmanlara ne kadar kendini adadığını gördüğüm için bu yılın onun için çok iyi geçeceğine inanıyorum."

    Bu zihniyet Robinho Jr'ı çok ileriye götürecektir. Bu, özel bir kariyer yolculuğunun sadece başlangıcı; sabırlı kalmalı ve elde ettiği her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeli.

