Robinho Jr: Eski Real Madrid forvetinin oğlu neden Avrupa'nın elit kulüplerine 100 milyon avroluk transferle bağlanıyor?

Robinho Sr de kariyerine Santos'ta başladı, ardından Real Madrid, Manchester City ve AC Milan'da forma giydi. Brezilya milli takımında 100 kez forma giydi ve 2007 Copa America'yı kazanmalarına yardımcı oldu. O dönemde, neslinin en parlak yeteneklerinden biri olarak görülüyordu.

Ne yazık ki, bu erken vaatlerini tam olarak yerine getiremedi ve 2020 yılında sorunlu yasal nedenlerden dolayı kariyerini erken sonlandırmak zorunda kaldı. Robinho, 2013 yılında Milano'daki bir gece kulübünde Arnavut bir kadına tecavüz eden çetenin bir üyesi olarak suçlu bulundu ve 2022 yılında İtalya'nın en yüksek mahkemesi tarafından cezası onandı. Mayıs 2024'te Brezilya'da dokuz yıllık hapis cezasını çekmeye başladı.

Daily Mail'e göre, Santos, babasının hassas manşetlere konu olmaya devam etmesi nedeniyle Robinho Jr'ı "korumaya" çalışıyor ve "çok fazla gündeme gelmesini" istemiyor. Ancak, Güney Amerika'nın en büyük kulüplerinden birinde düzenli olarak ilk takımda forma giymeye devam eden Robinho'yu korumak için yapabilecekleri çok fazla bir şey yok.

Robinho Jr, yaz aylarında bir transfer savaşının konusu bile olabilir ve eğer Avrupa'nın en iyi beş liginden birine transfer olursa, etrafındaki heyecan daha da artacaktır. Asıl soru şu: O tam olarak ne kadar iyi? GOAL bir göz atıyor...