Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'i 2026 Dünya Kupası zaferine taşıyıp taşımayacağına bakılmaksızın GOAT olduğunu iddia ediyor
Ronaldo'nun rekoru: GOAT statüsüne hak iddia ediyor
41 yaşındaki Ronaldo, kulüp ve milli takımda oynarken olağanüstü bireysel standartlarını koruyarak hiçbir yavaşlama belirtisi göstermiyor. Manchester United, Real Madrid ve Juventus ile lig şampiyonlukları kazandı, beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve birkaç Altın Top ödülü aldı.
Al-Nassr ile Suudi Pro Ligi'nde iki Altın Ayakkabı ödülü kazandı. Ayrıca, 226 kez milli forma giyen ve 143 gol atan Portekiz'in talihli kaptanı olarak Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi zaferlerinin tadını çıkardı.
Martinez, Ronaldo'nun Dünya Kupası'nı kazanmasına gerek olmadığını ısrarla savunuyor.
Ronaldo düzenli olarak tarih kitaplarını yeniden yazıyor ve Martinez, CR7'nin tüm zamanların en iyisi olarak kabul edilmesi için başarması gereken hiçbir şeyin olmadığını ısrarla vurguluyor. İspanyol teknik adam, Portugal Football Summit Podcast'e şunları söyledi: "Dünya Kupası'nı kazansın ya da kazanmasın, o tüm zamanların en iyi oyuncusu olacak.
"Bizim sorumluluğumuz, bunun için rekabet edebilmek için kendimize mümkün olan en iyi şansı vermek. Bu, analiz etmek, sürekli gelişmek ve Nations League'de başarılı olmamızı sağlayan zihniyeti korumakla mümkün olur."
Martinez, Ronaldo ile yakından çalışırken onun özel kılan şeyin ne olduğunu gördüğünü de ekledi: "Her sabah, günü kendini geliştirmek için kullanmaya odaklanan bir oyuncu ile hiç çalışmadım. Cristiano'yu sonsuza kadar elimizde tutabilseydik, genç oyuncuların milli takıma geldiklerinde onlara yardım etmenin en kolay yolu bu olurdu. Onun arzusu, her günü daha iyi olmak için kullanmak."
Portekiz teknik direktörü Martinez, CR7'nin 40'lı yaşlarında olmasına rağmen neden dünya çapında oyuncular için standartları belirlemeye devam ettiğini ESPN'ye şöyle anlatmıştı: "Bence herkesin Cristiano Ronaldo'yu tanıdığını ve [onun hakkında] bir fikri olduğunu kabul etmeliyiz. Ancak 21 yıl önce milli takıma katılan Cristiano Ronaldo, şimdiki Cristiano ile aynı kişi değil. Şimdi, o daha çok pozisyonel bir oyuncu, bir forvet. Bizim için bir bitirici olan bir oyuncu. Tüm zamanların en golcü oyuncusu. Dolayısıyla, milli takımda son 30 maçta 25 gol atan bir oyuncuya sahip olmak bir lütuf."
Uluslar Ligi zaferi Portekiz'e nasıl yardımcı oldu?
Ronaldo, Dünya Kupası şampiyonluğu konusundaki iddialarını hafifletmeye çalışarak, mirasını sağlamlaştırmak için bu onaya ihtiyaç duymadığını iddia etti. Ancak, ezeli rakibi Lionel Messi'nin Arjantin ile bu kupayı kaldırdığını gördü.
Portekiz'in Kuzey Amerika'da düzenlenecek bir başka küresel turnuvada rekabetçi olması beklenirken, Ronaldo örnek olarak öncülük etmeyi hedefliyor. Ronaldo, 2025'te UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci kez şampiyonluğa ulaşılmasına katkıda bulundu.
Martinez, bu başarının bir başka büyük zafer elde etme çabalarına yardımcı olacağına inanıyor. Portekiz Futbol Zirvesi Podcast'inde şunları ekledi: "Bu, güvenimiz ve inancımız için çok önemliydi. Uluslar Ligi'ni analiz ettiğinizde, muhtemelen en zorlu format olduğunu görürsünüz: 10 ayda 10 maç, beş farklı kamp ve belirleyici eleme maçları. Portekiz'in 25 yıldır kazanamadığı Almanya'da galip gelmek ve finalde bir Avrupa şampiyonu ile karşılaşmak, takıma gelecek için inanılmaz bir güven verdi."
2026 Dünya Kupası: Ronaldo ve Portekiz'in karşılaşacağı rakipler
Portekiz, 2026 Dünya Kupası'nda K Grubu'na yerleştirildi. 17 Haziran'da Houston'da konfederasyonlar arası play-off maçının galibi ile dünya şampiyonluğu yolunda ilk adımlarını atacaklar. Ardından Teksas'ta Özbekistan ve Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda Kolombiya ile karşılaşacaklar.
Ronaldo, formda olursa kadroya çağrılacak ve rekor kıran kariyerinde altıncı kez Dünya Kupası finallerine katıldığında 1.000 gol barajına yaklaşmayı umut edecek.
