Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'i 2026 Dünya Kupası zaferine taşıyıp taşımayacağına bakılmaksızın GOAT olduğunu iddia ediyor

Ronaldo düzenli olarak tarih kitaplarını yeniden yazıyor ve Martinez, CR7'nin tüm zamanların en iyisi olarak kabul edilmesi için başarması gereken hiçbir şeyin olmadığını ısrarla vurguluyor. İspanyol teknik adam, Portugal Football Summit Podcast'e şunları söyledi: "Dünya Kupası'nı kazansın ya da kazanmasın, o tüm zamanların en iyi oyuncusu olacak.

"Bizim sorumluluğumuz, bunun için rekabet edebilmek için kendimize mümkün olan en iyi şansı vermek. Bu, analiz etmek, sürekli gelişmek ve Nations League'de başarılı olmamızı sağlayan zihniyeti korumakla mümkün olur."

Martinez, Ronaldo ile yakından çalışırken onun özel kılan şeyin ne olduğunu gördüğünü de ekledi: "Her sabah, günü kendini geliştirmek için kullanmaya odaklanan bir oyuncu ile hiç çalışmadım. Cristiano'yu sonsuza kadar elimizde tutabilseydik, genç oyuncuların milli takıma geldiklerinde onlara yardım etmenin en kolay yolu bu olurdu. Onun arzusu, her günü daha iyi olmak için kullanmak."

Portekiz teknik direktörü Martinez, CR7'nin 40'lı yaşlarında olmasına rağmen neden dünya çapında oyuncular için standartları belirlemeye devam ettiğini ESPN'ye şöyle anlatmıştı: "Bence herkesin Cristiano Ronaldo'yu tanıdığını ve [onun hakkında] bir fikri olduğunu kabul etmeliyiz. Ancak 21 yıl önce milli takıma katılan Cristiano Ronaldo, şimdiki Cristiano ile aynı kişi değil. Şimdi, o daha çok pozisyonel bir oyuncu, bir forvet. Bizim için bir bitirici olan bir oyuncu. Tüm zamanların en golcü oyuncusu. Dolayısıyla, milli takımda son 30 maçta 25 gol atan bir oyuncuya sahip olmak bir lütuf."