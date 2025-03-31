Roberto De Zerbi Serie A'ya dev bir takımla dönüyor

Pazar günü, AC Milan'ın OM teknik direktörü Roberto De Zerbi'ye ilgisi konusunda çarpıcı bir açıklama yapıldı.

Gelecek sezon, AC Milan tarihine bir dönüm noktası olabilir.

Lombard kulübü, yedek kulübesinin geleceği konusunda düşünürken, bir isim ısrarla ön plana çıkıyor: Roberto De Zerbi. Mevcut Olympique de Marseille teknik direktörü, Rossoneri'nin rotasını değiştirmeyi planladığı için hedef isim haline geldi. Onun çevresiyle ve kulübün yeni sportif direktörü olması beklenen Fabio Paratici arasında yakın zamanda Milano'da bir toplantı yapıldığı bildiriliyor. Bu gelişme, geçen yaz kapandığı düşünülen bir dosyayı yeniden alevlendiriyor ve söylentileri körüklüyor.