Roberto De Zerbi'nin geleceği ne olacak? Marsilya'daki çöküş, eski Brighton teknik direktörünün elit düzeyde yönetim için uygun olmadığını gösteriyor

De Zerbi'nin meslektaşları tarafından çok saygı gördüğünü söylemek yetersiz kalır. O, saygıdan çok hayranlık duyulan bir isimdir.

Örneğin Pep Guardiola, eski Sassuolo ve Shakhtar Donetsk teknik direktörü Premier League'e gelmeden çok önce De Zerbi'yi ilgiyle takip ediyordu ve çok kısa sürede Brighton'ı Avrupa'nın en izlenmeye değer takımlarından biri haline getirdi.

Guardiola, Mayıs 2023'te "Roberto, son 20 yılın en etkili teknik direktörlerinden biri" diye övgüyle bahsetmişti. "Onların oynadığı gibi oynayan başka bir takım yok, bu benzersiz bir şey, Michelin yıldızlı bir restoran gibi.

"O geldiğinde, Premier Lig'de büyük bir etki yaratacağına dair bir hisse kapıldım, ancak bunu bu kadar kısa sürede başaracağını beklemiyordum. Takımı maç başına 20 ila 25 pozisyon yaratıyor, bu da çoğu rakibinden çok daha iyi. Uzun zamandır görülmemiş bir şekilde topu tekelinde tutuyor. Brighton, çok şey öğrenmeye çalıştığım takımlardan biri."

Guardiola'nın büyük rakibi Jurgen Klopp, De Zerbi'nin Brighton'ını övmekten geri kalmadı ve Amex Stadyumu'nda 3-0 yenildikleri maçta Liverpool takımını "aptal" gibi gösterdiğini itiraf etti.

"Ben bir futbol severim ve Roberto'nun futbol üzerinde yarattığı etkiyi yaratan biri varsa, bu kişi küçümsenmemelidir" dedi.