Roberto De Zerbi'nin geleceği ne olacak? Marsilya'daki çöküş, eski Brighton teknik direktörünün elit düzeyde yönetim için uygun olmadığını gösteriyor

De Zerbi, takımının şizofrenisinin nedenini tam olarak anlayamamıştı. Bir hafta, dünya şampiyonu olabilecek gibi görünüyorlardı; ertesi hafta ise tamamen çaresizdiler.
De Zerbi, 4 Ocak'ta Nantes'e karşı evinde aldığı özellikle sinir bozucu yenilginin ardından, "Marsilya'da neden sistematik olarak bu iniş çıkışları, bu iniş ve çıkışları yaşadığımızı anlamak istiyorum" dedi. "Bu benim 12. sezonum, ama bugün bir koçtan çok bir psikolog olmanız gerekiyor." İkincisi, De Zerbi'nin kesinlikle uygun olmadığı bir rol.
Maçlara titiz bir yaklaşım sergiliyor olabilir, ancak özellikle oyuncularla ilgilenirken nadiren -eğer hiç- sakin, soğukkanlı ve kendinden emin davranıyor. Nitekim, De Zerbi'yi Klopp ile karşılaştırırken, eski Liverpool kanat oyuncusu Adam Lallana, Brighton'daki takım arkadaşlarına antrenman sahasında kendilerine söylenenleri ciddiye almamalarını sık sık söylemek zorunda kaldığını açıkladı. "Endişelenmeyin," derdi, "iyi niyetle söyleniyor."
De Zerbi'nin kazanma arzusu kesinlikle sorgulanamaz ve yoğunluğu, takımlarını izlenebilir kılan unsurlardan biridir, ancak genel izlenim, tutku ve sakinlik arasında henüz doğru dengeyi bulamamış biri olduğu yönündedir. Bu bağlamda, Antonio Conte'ye biraz benziyor, ancak lig şampiyonluğu yok. Ve bu başarısızlık, birçok insanın De Zerbi ve yöntemlerine karşı giderek daha eleştirel olmasının nedenidir.
Eski Marsilya ve Fransa forveti Christophe Dugarry, RMC Sport'a "Özgüven bir niteliktir, ama burada devasa bir egoyla karşı karşıyayız" dedi. "Sassuolo ve Brighton'ı çalıştırdı, ama sanki iki Şampiyonlar Ligi kazanmış gibi konuşuyor."
De Zerbi'nin Velodrome'a geldiğinde büyük umutlar besleyen Dugarry, şimdi 46 yaşındaki teknik adamın "abartılmış", "vasat bir teknik direktör" ve oyuncu değişiklikleriyle maçlara etki etmekte zorlanan kötü bir menajer olduğunu düşünüyor.
Elbette, böylesine sert bir eleştiri De Zerbi'nin yakında başka bir iş bulmasını engellemeyecektir. Aslında Velodrome'dan, yüzyılın başından bu yana Marsilya'nın tüm teknik direktörleri arasında en yüksek galibiyet yüzdesiyle (57) ayrıldı ve Pierre-Emerick Aubameyang, İtalyan teknik adamı öven birçok oyuncu arasında yer aldı. Tecrübeli forvet, sosyal medyada "Deneyimlerimden biliyorum ki, senin gibi bir teknik direktör her gün bulunmaz" diye yazdı.
De Zerbi, takımların estetik ve hızlı bir futbol oynamasını sağlayan, nadir bulunan, eşsiz bir karakter. Bu nedenle, İtalya ve İngiltere'de hala çok sayıda hayranı var ve Tottenham'ın Thomas Frank'ın yerine teknik direktör olarak görev yapacak adaylar listesinde yer alıyor.
Ancak Marsilya'daki deneyimi bize bir şey öğrettiyse, o da nereye giderse gitsin, muhtemelen uzun süre kalmayacağıdır.