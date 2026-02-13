Goal.com
Roberto De Zerbi Marseille GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Roberto De Zerbi'nin geleceği ne olacak? Marsilya'daki çöküş, eski Brighton teknik direktörünün elit düzeyde yönetim için uygun olmadığını gösteriyor

Roberto De Zerbi'nin Marsilya'dan ayrıldığı resmi olarak Salı sabahı saat 2:35'te doğrulandı. Bu anlamda - ve sadece bu anlamda - haberin zamanlaması tuhaftı. Ancak De Zerbi'nin ayrılışında başka hiçbir şey şaşırtıcı değildi. Bu ayrılık bir süredir bekleniyordu ve Pazar günü Parc des Princes'te Paris Saint-Germain'e karşı alınan 5-0'lık utanç verici yenilgi, De Zerbi'nin tabutuna son çiviyi çakan olay oldu.

Khvicha Kvaratskhelia'nın ev sahibi takımın dördüncü golünü vole ile attıktan sonra kamera acımasızca İtalyan'a odaklandığında, De Zerbi'nin işinin bittiğini bildiği acı bir şekilde ortadaydı. Artık bu iş için doğru adam değildi - ve muhtemelen hiç olmamıştı da.

De Zerbi, günümüz futbolunda en ilginç ve yenilikçi taktikçilerden biri olarak kabul edilebilir, ancak Stade Velodrome'daki tahmin edilebilir şekilde çalkantılı görevi, onun en üst düzeyde teknik direktörlük yapmaya gerçekten uygun olup olmadığı konusunda daha fazla şüphe uyandırdı.

  • Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pep ve Klopp tarafından saygı duyulan

    De Zerbi'nin meslektaşları tarafından çok saygı gördüğünü söylemek yetersiz kalır. O, saygıdan çok hayranlık duyulan bir isimdir.

    Örneğin Pep Guardiola, eski Sassuolo ve Shakhtar Donetsk teknik direktörü Premier League'e gelmeden çok önce De Zerbi'yi ilgiyle takip ediyordu ve çok kısa sürede Brighton'ı Avrupa'nın en izlenmeye değer takımlarından biri haline getirdi.

    Guardiola, Mayıs 2023'te "Roberto, son 20 yılın en etkili teknik direktörlerinden biri" diye övgüyle bahsetmişti. "Onların oynadığı gibi oynayan başka bir takım yok, bu benzersiz bir şey, Michelin yıldızlı bir restoran gibi.

    "O geldiğinde, Premier Lig'de büyük bir etki yaratacağına dair bir hisse kapıldım, ancak bunu bu kadar kısa sürede başaracağını beklemiyordum. Takımı maç başına 20 ila 25 pozisyon yaratıyor, bu da çoğu rakibinden çok daha iyi. Uzun zamandır görülmemiş bir şekilde topu tekelinde tutuyor. Brighton, çok şey öğrenmeye çalıştığım takımlardan biri."

    Guardiola'nın büyük rakibi Jurgen Klopp, De Zerbi'nin Brighton'ını övmekten geri kalmadı ve Amex Stadyumu'nda 3-0 yenildikleri maçta Liverpool takımını "aptal" gibi gösterdiğini itiraf etti.

    "Ben bir futbol severim ve Roberto'nun futbol üzerinde yarattığı etkiyi yaratan biri varsa, bu kişi küçümsenmemelidir" dedi.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Motivasyon kaybı

    Ancak De Zerbi, 2022-23 sezonunun sonunda Brighton'ı Premier Lig'de altıncı sırada bitirerek ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanarak tarih yazsa da, oyuncu transferleri konusunda uzlaşmaz görüş ayrılıkları ve hırs eksikliği nedeniyle bir sonraki sezonun sonunda karşılıklı anlaşma ile kulüpten ayrıldı.

    De Zerbi daha sonra Daily Telegraph gazetesine "Bir sonraki adımın ne olacağını anlamadım" dedi. "Maaşımı ikiye katlayabilirsiniz, ancak ulaşmak istediğim bir hayal veya hedef göremiyorsam, istediğim gibi tüm gücümü veremem . Futbolda her zaman sahip olduğum motivasyonumu ve amacımı kaybederim...

    "Bu yüzden, istemediğim halde, neredeyse acı çekerek kulüpten ayrılmaya karar verdim."

    Olumlu tarafı ise, De Zerbi çok rağbet gören bir isimdi. Brighton'daki çalışmaları Premier League'in elit kulüplerinin dikkatini çekmiş ve birkaç Serie A takımı da onunla ilgilenmişti. Ancak De Zerbi, beklendiği gibi hızlı bir şekilde teknik direktörlüğe geri dönse de, bunu Marsilya'da yapma kararı şaşkınlık yarattı.

  • 'Takımı koçlayan bir taraftar gibi'

    Bir bakıma, De Zerbi ve Marsilya birbirlerine çok yakışıyorlardı - en azından duygusal açıdan. Patlamaya hazır koç ve Fransa'nın en kaotik kulübü, takıntıya varan bir futbol tutkusu paylaşıyordu - bu da De Zerbi'nin bu şehirde kendini neden bu kadar evinde hissettiğini açıklıyor.

    Marsilya'yı gerçekten "anlamış" ve OM'un taraftarlar için ne anlama geldiğini kavramıştı. Eski Marsilya orta saha oyuncusu Samir Nasri'nin Canal+ Foot'a söylediği gibi, "De Zerbi, takımı çalıştıran bir taraftar gibiydi. Yenilgilerden çok etkilenirdi."

    Bu iddiaya kesinlikle itiraz edilemez. 8 Ocak'ta Trophee des Champions'da Marsilya'nın Paris Saint-Germain'e penaltı atışlarında acı bir şekilde yenilmesinden sonra, soyunma odasında gözyaşlarına boğuldu.

    "Hiçbir zaman bir yenilgiden sonra ağlamamıştım, ama bugün ağladım çünkü bu yenilgi çok acı verici" diye itiraf etti. "Bu kulübün tarihine iz bırakmak ve bir kupa kazanmak istiyorduk, ama başaramadık. 2025'te her şeyi kazanan Avrupa'nın en iyi takımı karşısında özellikle iyi hazırlanmıştık ve bu sefer kazanmayı hak etmiştik. Ama kendimizden her zaman karakter, teknik ve savunma ile böyle oynamayı talep etmeliyiz."

    Ancak Marsilya'nın tutarsızlığı De Zerbi'yi çileden çıkardı ve sonunda işini kaybetmesine neden oldu.

  • 'Benim hatam'

    Brighton'da olduğu gibi, De Zerbi Marsilya'da da başarılı bir ilk yıl geçirdi ve Ligue 1'de ikinci olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Ancak De Zerbi'nin sezon sonu Roma'da düzenlediği sıra dışı ama ilham verici antrenman kampı fikri de gösterdiği gibi, bu süreç hiç de sorunsuz geçmedi.

    Aksine, sonunda onun görevinden ayrılmasına neden olacak stres ve gerginliğin işaretleri çoktan ortaya çıkmıştı. Aslında, 2024-25 sezonunun başlamasından sadece üç ay sonra, De Zerbi 8 Kasım'da Auxerre'ye evinde 3-1 yenildikten sonra istifa etmekle tehdit etti.

    De Zerbi gazetecilere , "Sorun ben isem, ayrılmaya hazırım. Parayı bırakıp sözleşmemi iade edeceğim" dedi. " Velodrome için Marsilya'ya geldim, ancak oyuncuların antrenmanlarda ve deplasman maçlarında gördüğüm performansı burada sergilemelerini sağlayamıyorum. Bu benim hatam, benim sorumluluğum. "

    De Zerbi ile, Marseill'i temsil etmenin ne kadar "ayrıcalıklı" bir şey olduğunu tam olarak anlamayan veya bu konuda tembel davrandığını düşündüğü oyuncular arasında da birkaç çatışma yaşandı. Ismael Kone ile özellikle çirkin geçen bir tartışma sırasında De Zerbi, Kanadalı oyuncuyu çaba göstermediği gerekçesiyle antrenman sahasından kovdu ve ardından öfkeyle menajerini aramasını söyledi.

    Kone'nin, tüm takım arkadaşlarının önünde kulüpten ayrılması söylendiği için öfkeyle tepki vermesi şaşırtıcı değildi, ancak Marsilya'dan ayrıldıktan sonra önce Rennes'e kiralandı, ardından Sassuolo'ya kalıcı transfer oldu ve şimdi kulübün bu olayı 2024-25 sezonuna ilişkin bir belgeselin yayınlanmasını duyurmak için kullanmasından daha çok rahatsız.

    Ancak Marsilya, bu davranışıyla, kulübün bu kadar zorlu bir ortamda hayatta kalmak, hatta başarılı olmak için özel bir karakter gerektirdiği algısını pekiştirdi. Sonunda, bu durum De Zerbi için bile fazla oldu.

  • Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Kaçınılmaz çıkış

    Sadece iki ay önce, De Zerbi Marsilya'da "uzun vadede kalacağını" ısrarla belirtmişti. Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Üç sezondan fazla kalmak ve kulüp tarihinin en uzun süre görev yapan teknik direktörlerinden biri olmak istiyorum" demişti. "Eleştiriler ve kafa karışıklığına rağmen kendimi iyi hissediyorum . "

    Ancak, Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe arasında yaşanan şiddetli soyunma odası kavgasıyla başlayan ve şok olan De Zerbi'nin "bar kavgası"na benzettiği bir sezonun ardından, 28 Ocak'ta Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle birlikte sabrının sonuna geldiği çok açıktı. Elenme şekli biraz şanssızdı, çünkü Benfica kalecisi Anatoliy Trubin'in son saniyede attığı kafa golüyle play-off pozisyonlarından düştüler, ancak Marsilya, ligin son maçında Club Brugge'ye 3-0 gibi üzücü bir skorla yenildikten sonra bir üst tura çıkmayı hiç hak etmiyordu.

    De Zerbi, Jan Breydel Stadyumu'ndaki bu acınası yenilgi karşısında hem şaşkın hem de tiksinmişti, ancak kulüp başkanı Pablo Longoria ve sportif direktör Medhi Benatia ile yaptığı görüşmede istifasını sunduğu yönündeki haberlere rağmen, OM'nin sezonunu kurtarmaya karar verdi. Ancak bu çabası boşuna oldu.

    Bruges'deki fiyaskonun üç gün sonra, Marsilya, Paris FC ile berabere kaldığı maçın son sekiz dakikasında iki gol üstünlüğünü kaybetti. Rennes'i Coupe de France'da yenerek moralini düzeltti, ancak ardından Le Classique'de aldığı kesin yenilgiyle De Zerbi, bir kez daha "tamamen umutsuzluğa" düştüğünü itiraf etti.

    "Maça mümkün olduğunca hazırlandık ama açıkça görülüyor ki iyi hazırlanmamışız" diye itiraf etti. "Nedenini anlamamız gerekiyor. Neden Brugge'ye gidip öyle oynuyoruz? Neden buraya gelip öyle oynuyoruz? Oyuncuların kafasının içini bilmiyorum, neler olduğunu bilmiyorum."

  • Roberto De Zerbi Marseille 2025-26Getty

    'Koçtan çok psikolog'

    De Zerbi, takımının şizofrenisinin nedenini tam olarak anlayamamıştı. Bir hafta, dünya şampiyonu olabilecek gibi görünüyorlardı; ertesi hafta ise tamamen çaresizdiler.

    De Zerbi, 4 Ocak'ta Nantes'e karşı evinde aldığı özellikle sinir bozucu yenilginin ardından, "Marsilya'da neden sistematik olarak bu iniş çıkışları, bu iniş ve çıkışları yaşadığımızı anlamak istiyorum" dedi. "Bu benim 12. sezonum, ama bugün bir koçtan çok bir psikolog olmanız gerekiyor." İkincisi, De Zerbi'nin kesinlikle uygun olmadığı bir rol.

    Maçlara titiz bir yaklaşım sergiliyor olabilir, ancak özellikle oyuncularla ilgilenirken nadiren -eğer hiç- sakin, soğukkanlı ve kendinden emin davranıyor. Nitekim, De Zerbi'yi Klopp ile karşılaştırırken, eski Liverpool kanat oyuncusu Adam Lallana, Brighton'daki takım arkadaşlarına antrenman sahasında kendilerine söylenenleri ciddiye almamalarını sık sık söylemek zorunda kaldığını açıkladı. "Endişelenmeyin," derdi, "iyi niyetle söyleniyor."

    De Zerbi'nin kazanma arzusu kesinlikle sorgulanamaz ve yoğunluğu, takımlarını izlenebilir kılan unsurlardan biridir, ancak genel izlenim, tutku ve sakinlik arasında henüz doğru dengeyi bulamamış biri olduğu yönündedir. Bu bağlamda, Antonio Conte'ye biraz benziyor, ancak lig şampiyonluğu yok. Ve bu başarısızlık, birçok insanın De Zerbi ve yöntemlerine karşı giderek daha eleştirel olmasının nedenidir.

    Eski Marsilya ve Fransa forveti Christophe Dugarry, RMC Sport'a "Özgüven bir niteliktir, ama burada devasa bir egoyla karşı karşıyayız" dedi. "Sassuolo ve Brighton'ı çalıştırdı, ama sanki iki Şampiyonlar Ligi kazanmış gibi konuşuyor."

    De Zerbi'nin Velodrome'a geldiğinde büyük umutlar besleyen Dugarry, şimdi 46 yaşındaki teknik adamın "abartılmış", "vasat bir teknik direktör" ve oyuncu değişiklikleriyle maçlara etki etmekte zorlanan kötü bir menajer olduğunu düşünüyor.

    Elbette, böylesine sert bir eleştiri De Zerbi'nin yakında başka bir iş bulmasını engellemeyecektir. Aslında Velodrome'dan, yüzyılın başından bu yana Marsilya'nın tüm teknik direktörleri arasında en yüksek galibiyet yüzdesiyle (57) ayrıldı ve Pierre-Emerick Aubameyang, İtalyan teknik adamı öven birçok oyuncu arasında yer aldı. Tecrübeli forvet, sosyal medyada "Deneyimlerimden biliyorum ki, senin gibi bir teknik direktör her gün bulunmaz" diye yazdı.

    De Zerbi, takımların estetik ve hızlı bir futbol oynamasını sağlayan, nadir bulunan, eşsiz bir karakter. Bu nedenle, İtalya ve İngiltere'de hala çok sayıda hayranı var ve Tottenham'ın Thomas Frank'ın yerine teknik direktör olarak görev yapacak adaylar listesinde yer alıyor.

    Ancak Marsilya'daki deneyimi bize bir şey öğrettiyse, o da nereye giderse gitsin, muhtemelen uzun süre kalmayacağıdır.

