Roberto De Zerbi'nin eski Marsilya yıldızına uyguladığı acımasız muamele, ateşli İtalyan'ın sert ayrılışının ardından ortaya çıktı
Marsilya'da soyunma odasında gerginlik
De Zerbi'nin Marsilya'daki görevi sessizce sona ermedi ve özellikle Murillo'nun dahil olduğu bir olay, kulislerdeki ilişkilerin nasıl bozulduğunu simgeleyen bir örnek oldu.
Maç sonrası video analiz seansında İtalyan teknik direktör, takımın önünde Panama'lı milli oyuncuyu hedef aldı ve hem performansını hem de zihniyetini doğrudan sorguladı. Soyunma odasından gelen haberlere göre De Zerbi, defans oyuncusuna açıkça ileride planlarında yer almadığını bildirdi.
Murillo'nun, takım arkadaşlarının önünde, özel olarak değil, gerçekleşen bu konuşma karşısında şok olduğu bildirildi. Olay, takım içinde hemen yankı uyandırdı ve koçun son derece zorlu yaklaşımına uyum sağlamakta zorlanan oyuncular arasında hızla konuşma konusu oldu.
De Zerbi'nin koçluk tarzı her zaman yoğun olmuştur, ancak Marsilya'da sonuçlar dalgalandıkça giderek daha çatışmacı bir hal almıştır. Antrenmanlar acımasız, video toplantıları ise özellikle titiz olarak tanımlanmıştır ve oyuncular sık sık pozisyon hataları veya konsantrasyon eksiklikleri nedeniyle eleştirilmiştir.
Murillo için, eleştirinin kamuya açık olması en önemli sorundu. Defans oyuncusu, rotasyonun düzenli bir parçasıydı ve patronunun taktik talimatlarını yerine getirdiğine inanıyordu, bu da geleceği hakkındaki açıklamayı daha da rahatsız edici hale getirdi. O andan itibaren, teknik direktör ile takım arasındaki ilişkiler gözle görülür şekilde bozulmaya başladı.
Murillo çatışması, gelecekte olacakların bir işareti
Murillo'nun durumu, kulüpte daha geniş bir sorunu ortaya çıkardı. De Zerbi, takımda taktiksel disiplin ve rekabetçilik eksikliği olduğunu düşündüğü için hayal kırıklığına uğramıştı.
Teknik direktör, takımlarının oyun kurma ve savunma pozisyonlarında mutlak konsantrasyon gerektirdiğini defalarca vurguladı. Yapıdan, özellikle de savunmacılardan herhangi bir sapma, tüm sistemi zayıflatıyordu. Agresif ve atletik bir savunmacı olan Murillo, bazen pozisyon yapısından çok ikili mücadelelere öncelik veriyordu ve bu, De Zerbi için kabul edilemez bir durumdu.
Oyuncular, taleplerin titiz olmaktan çıkıp kişisel hale geldiğini hissetmeye başladı. Marsilya'nın dengesiz sonuçları baskıyı artırdı ve birkaç takım üyesinin güveninin artmak yerine azaldığını hissettiği bildirildi.
De Zerbi yaklaşımını ikiye katlıyor
De Zerbi, tavrını yumuşatmak yerine, standartlarının tavizsiz kalması gerektiğini savundu. Eski Brighton teknik direktörü, uzun süredir elit futbol için gerekli olduğunu savunarak yöntemlerini savunuyor.
Daha önce felsefesini şöyle açıklamıştı: "Açlık duyan oyuncular istiyorum. Yetenek yeterli değil. Bir saniye bile konsantrasyonunuzu kaybederseniz, tüm yapı çöker."
İç tartışmalarda, itibar veya statünün kimseyi eleştiriden korumayacağını yinelediği söyleniyor.
Ancak takımın tepkisi karışık oldu. Bazı oyuncular bu netliği takdir ederken, diğerleri kendilerini açıkta ve morali bozuk hissetti. Tekrarlanan kamuoyu eleştirileri, özellikle taraftarların ve medyanın dikkatini artıran ağır yenilgiler sırasında, rahatsız edici bir ortam yarattı.
Marsilya'dan uzakta bir hayat
De Zerbi'nin ayrılışı, iç gerilimin artık göz ardı edilemez hale gelmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Sonuçlar kötüye gitmiş ve kulüp çevresindeki atmosferin bozulduğu söyleniyordu. Murillo olayı, ilişkilerin gerçekten bozulduğu an olarak sık sık gösteriliyordu.
Defans oyuncusu profesyonel tavrını koruyarak antrenmanlara devam etti, ancak bu olay takım arkadaşları üzerinde kalıcı bir iz bıraktı. Bu olay, teknik direktörün beklentileri ile oyuncuların onun liderliği altındaki deneyimleri arasındaki uçurumu simgeleyen bir sembol haline geldi.
Sonuçta Marsilya, değişimi tercih etti ve çok olumlu başlayan bir görevi ani bir şekilde sona erdirdi. De Zerbi'nin taktiksel itibarı hala sağlam, ancak Güney Fransa'daki görevi artık koçluk yenilikleri kadar çatışmalarla da hatırlanıyor.
Murillo ise Beşiktaş'ta, spot ışıklarından uzak bir şekilde kariyerine devam etti.
