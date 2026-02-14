Roberto De Zerbi'nin eski Marsilya yıldızına uyguladığı acımasız muamele, ateşli İtalyan'ın sert ayrılışının ardından ortaya çıktı

De Zerbi'nin Marsilya'daki görevi sessizce sona ermedi ve özellikle Murillo'nun dahil olduğu bir olay, kulislerdeki ilişkilerin nasıl bozulduğunu simgeleyen bir örnek oldu.

Maç sonrası video analiz seansında İtalyan teknik direktör, takımın önünde Panama'lı milli oyuncuyu hedef aldı ve hem performansını hem de zihniyetini doğrudan sorguladı. Soyunma odasından gelen haberlere göre De Zerbi, defans oyuncusuna açıkça ileride planlarında yer almadığını bildirdi.

Murillo'nun, takım arkadaşlarının önünde, özel olarak değil, gerçekleşen bu konuşma karşısında şok olduğu bildirildi. Olay, takım içinde hemen yankı uyandırdı ve koçun son derece zorlu yaklaşımına uyum sağlamakta zorlanan oyuncular arasında hızla konuşma konusu oldu.

De Zerbi'nin koçluk tarzı her zaman yoğun olmuştur, ancak Marsilya'da sonuçlar dalgalandıkça giderek daha çatışmacı bir hal almıştır. Antrenmanlar acımasız, video toplantıları ise özellikle titiz olarak tanımlanmıştır ve oyuncular sık sık pozisyon hataları veya konsantrasyon eksiklikleri nedeniyle eleştirilmiştir.

Murillo için, eleştirinin kamuya açık olması en önemli sorundu. Defans oyuncusu, rotasyonun düzenli bir parçasıydı ve patronunun taktik talimatlarını yerine getirdiğine inanıyordu, bu da geleceği hakkındaki açıklamayı daha da rahatsız edici hale getirdi. O andan itibaren, teknik direktör ile takım arasındaki ilişkiler gözle görülür şekilde bozulmaya başladı.