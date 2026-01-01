Getty Images Sport
Roberto Carlos kalp krizi geçirdiği iddialarına yanıt verdi
Roberto Carlos ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Tüm vücudu kapsayan bir MR taramasında kalbiyle ilgili bir sorun tespit edilmesinin ardından, 52 yaşındaki Roberto Carlos acil bir operasyon geçirdi ve kendisine bir tüp yerleştirildi.
Diario AS’in aktardığına göre, normalde yaklaşık 40 dakika sürmesi beklenen bu işlem, yaşanan komplikasyonlar nedeniyle neredeyse üç saat sürdü. Carlos, 48 saat boyunca gözlem altında tutulmak üzere hastanede kaldı. Hakkında kalp krizi geçirdiğine dair çıkan haberlerin ardından ise, endişelenen hayranlarını sosyal medya üzerinden bilgilendirdi.
Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Son günlerde dolaşan bazı bilgileri netleştirmek istiyorum. Doktor ekibimle önceden planlanmış, koruyucu amaçlı bir tıbbi müdahaleden geçtim. Operasyon başarılı geçti ve durumum iyi. Kalp krizi geçirmedim. İyileşme sürecim gayet olumlu ilerliyor. En kısa sürede tamamen toparlanıp hem profesyonel hem de kişisel hayatıma geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Gönderilen tüm destek, ilgi ve geçmiş olsun mesajları için içtenlikle teşekkür ederim. Herkesi rahatlatmak isterim; endişe edilecek bir durum yok. Bana büyük bir özveriyle bakan tüm sağlık ekibine yürekten teşekkür ediyorum.”
Brezilyalı futbol efsanesi, bu ayın başlarında GOAL’un Onur Listesi’ne dahil edilmişti.
Carlos'un efsanevi kariyeri
Roberto Carlos, futbol tarihinin en iyi sol beklerinden biri olarak kabul ediliyor. Sol ayağının olağanüstü gücüyle tanınan Brezilyalı yıldız, hem kulüp hem de millî takım düzeyinde duran topların vazgeçilmez isimlerinden biriydi. 1998 Dünya Kupası öncesinde düzenlenen 1997 Tournoi de France turnuvasının açılış maçında Fransa’ya karşı yaklaşık 40 metreden attığı frikik, adeta fizik kurallarını zorlamıştı. Carlos, 1998 Dünya Kupası’nda finale yükselen Brezilya kadrosunda yer aldı ancak finalde ev sahibi Fransa’ya kaybetti.
Dört yıl sonra ise Güney Kore ve Japonya’da düzenlenen 2002 Dünya Kupası’nda Brezilya’nın kadrosunda bulunarak ülkesinin beşinci dünya şampiyonluğunu kazanmasına katkı sağladı. Futbola União São João altyapısında başlayan Carlos, 1995’te Inter’e transfer olarak Avrupa kariyerine adım attı. 1996’da Real Madrid’e katılan efsane isim, burada geçirdiği 11 yılda dört La Liga ve üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2007 yılında ise kariyerine Fenerbahçe’de devam etti.
2002 Ballon d’Or’da ikinci sırayı aldı
Roberto Carlos, 2002 Ballon d’Or ödülünü kazanmanın da eşiğinden döndü. O yıl Brezilya’nın Dünya Kupası zaferinde gol krallığına ulaşan vatandaşı Ronaldo’nun gerisinde ikinci sırada yer aldı. Bireysel ödülde ilk üçü ise Alman kaleci Oliver Kahn tamamladı. Carlos, Brezilya Millî Takımı’yla geçirdiği başarılarla dolu kariyerinde ayrıca iki kez Copa América, bir kez de Konfederasyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Roberto Carlos’u bundan sonra ne bekliyor?
2012 yılında aktif futbol kariyerini noktalamasının ardından sık sık yardım maçlarında boy gösteren Brezilya futbolunun efsane ismi, yeni yıla ülkesinde, hastanede girecek. Ancak operasyonun ani gelişmesine rağmen, doktorlar Carlos’un tamamen sağlığına kavuşmasını bekliyor.
