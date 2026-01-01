Roberto Carlos kalp krizi geçirdiği iddialarına yanıt verdi

Tüm vücudu kapsayan bir MR taramasında kalbiyle ilgili bir sorun tespit edilmesinin ardından, 52 yaşındaki Roberto Carlos acil bir operasyon geçirdi ve kendisine bir tüp yerleştirildi.

Diario AS’in aktardığına göre, normalde yaklaşık 40 dakika sürmesi beklenen bu işlem, yaşanan komplikasyonlar nedeniyle neredeyse üç saat sürdü. Carlos, 48 saat boyunca gözlem altında tutulmak üzere hastanede kaldı. Hakkında kalp krizi geçirdiğine dair çıkan haberlerin ardından ise, endişelenen hayranlarını sosyal medya üzerinden bilgilendirdi.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde dolaşan bazı bilgileri netleştirmek istiyorum. Doktor ekibimle önceden planlanmış, koruyucu amaçlı bir tıbbi müdahaleden geçtim. Operasyon başarılı geçti ve durumum iyi. Kalp krizi geçirmedim. İyileşme sürecim gayet olumlu ilerliyor. En kısa sürede tamamen toparlanıp hem profesyonel hem de kişisel hayatıma geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Gönderilen tüm destek, ilgi ve geçmiş olsun mesajları için içtenlikle teşekkür ederim. Herkesi rahatlatmak isterim; endişe edilecek bir durum yok. Bana büyük bir özveriyle bakan tüm sağlık ekibine yürekten teşekkür ediyorum.”

Brezilyalı futbol efsanesi, bu ayın başlarında GOAL’un Onur Listesi’ne dahil edilmişti.