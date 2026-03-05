AFP
Robert Lewandowski, MLS transfer söylentileri arasında Barcelona sözleşmesi konusunda nihayet sessizliğini bozdu
Baskı karşısında sabır
Lewandowski, Sky Sports ile yaptığı yeni röportajda "İyi olan şey, üzerimde baskı olmaması" dedi. "30 yaşında veya birkaç yıl daha gençken, bu tür bir his farklı olacaktır... Ama şu anda, bilmem gerekmiyor. Sabırlıyım. Ne yapmak istediğime karar vermek için kendime yaklaşık üç ay süre vereceğim. Ben, sadece ben."
MLS'de yeni bir meydan okuma mı geliyor?
La Liga'da mutlu olmasına rağmen, bu tecrübeli oyuncu Major League Soccer'a transfer olacağı yönünde güçlü söylentiler var. Haberlere göre Chicago Fire, onu bedelsiz transfer etmek için en önde gelen takım. Volkanik kül bulutu nedeniyle Blackburn'a transferinin iptal olması ve efsanevi Manchester United teknik direktörü Sir Alex Ferguson'un ilgisi de dahil olmak üzere geçmişteki transfer girişimlerini değerlendiren Lewandowski, "O zamanlar Dortmund'daydım ve beni bırakmadılar... ama sonuçta, kariyerimden çok memnunum!" diye ekledi.
Lewandowski için zorlu sezon
Lewandowski geçen sezon Barcelona formasıyla tüm turnuvalarda 42 gol attı, ancak bu sezon şu ana kadar sadece 14 gol kaydetti. Ferran Torres, Flick'in orta sahada ilk tercih ettiği isim olarak öne çıkarken, Lewandowski La Liga'da sadece 10 kez ilk 11'de yer aldı ve performansında düşüş belirtileri gösterdiği öne sürüldü.
Sırada ne var?
Lewandowski, bu hafta sonu Barça'nın Athletic Club ile oynayacağı La Liga maçında biraz daha fazla süre almasını umuyor. Ardından dikkatler, Newcastle ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına çevrilecek. Flick'in takımı, Lewandowski'nin yaz aylarında ayrılmaya karar vermesi halinde ona mükemmel bir veda hediyesi olabilecek, hem ulusal hem de Avrupa'da çifte kupayı kazanma yolunda ilerliyor.
