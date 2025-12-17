Robert Lewandowski, MLS'e transfer olmaya açık

Robert Lewandowski’nin takımdan ayrılması, mali koşullar elverdiği takdirde Barcelona’yı forvet hattı için transfer piyasasına yöneltebilir. Harry Kane, Erling Haaland ve Julián Álvarez, Camp Nou ile adı anılan isimler arasında yer alıyor ancak bu üç yıldızın da kulübün maddi sınırlarının oldukça dışında olduğu düşünülüyor. Buna karşın Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Borussia Dortmund’dan Serhou Guirassy ve Etta Eyong’un da Barcelona’nın takip listesinde olduğu bildiriliyor.

Kulüp başkanı Joan Laporta, Mundo Deportivo’nun aktardığına göre Foros de Vanguardia etkinliğinde yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulması hâlinde transfer için kaynak bulunduğunu dile getirdi: “Gerekirse önemli bir yatırım yapabilecek durumdayız ama transferlerde çılgınlık yapmayacağız. Barcelona’nın finansal seçenekleri var. Takımı düzeltmek için belirli bir oyuncuyu almamız gerektiğini düşünürsek, bunu rahatlıkla yapabiliriz; ancak bu bir zorunluluk değil. Çok güçlü ve oturmuş bir çekirdeğe sahibiz. Uyum sağlamayan oyuncular oluyor, bunun örneklerini gördük. Gerekli görürsek her türlü yatırımı yapabilecek kapasitedeyiz. Kasayı boşaltmamıza gerek yok.”