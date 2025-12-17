Getty Images Sport
Robert Lewandowski, MLS'e transfer olmaya açık
Lewandowski, Chicago Fire ile masada
Robert Lewandowski, Chicago Fire ile yaptığı görüşmelerin ardından MLS’e bonservissiz transfer olmaya en yakın yıldız isimlerden biri olabilir. BBC Sport’un haberine göre deneyimli golcü, bu transfere olumlu yaklaşıyor ve maaş beklentisinin MLS ekibi için bir sorun oluşturmayacağı belirtiliyor. Chicago Fire’ın, Lewandowski’yi kulübün **“discovery list”**ine aldığı ifade ediliyor. Bu durum, MLS’te başka bir kulübün Polonyalı golcüyü transfer edebilmesi için Chicago Fire’a bedel ödemesi gerektiği anlamına geliyor. Son dönemde Lewandowski’nin Lionel Messi ile birlikte Inter Miami forması giyebileceği, hatta Miami kulübünün kendisi için ev arayışına başladığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak son gelişmeler, bu yarışta en avantajlı konumda olan tarafın Chicago Fire olduğunu gösteriyor.
- Getty Images Sport
Barcelona’ya veda vakti mi?
Lewandowski’nin, Barcelona’daki üç yılın ardından Katalan ekibine veda etmesi giderek daha olası görünüyor. Polonyalı golcü, 2022 yılında Bayern Münih’ten transfer olduğu Barcelona’da La Liga, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası zaferleri yaşadı. Ayrıca 2022-23 sezonunda, ligin en golcü oyuncusuna verilen Pichichi Ödülü’nün de sahibi oldu ve kulüp adına son derece başarılı bir transfer olarak öne çıktı. Ancak 37 yaşında olan Lewandowski artık Barcelona’da kesin ilk 11 oyuncusu konumunda değil. Sezon boyunca yaşadığı kas sakatlıkları da zaman zaman sahalardan uzak kalmasına neden oldu. Buna rağmen Flick’in ekibinde tüm kulvarlarda sekiz gol kaydetmeyi başardı. Yine de rolünün giderek azalması, Barcelona’nın yaz aylarında yeni bir sözleşme teklif etmemesi ihtimalini güçlendiriyor.
Barcelona, Lewandowski’nin yerini nasıl dolduracak?
Robert Lewandowski’nin takımdan ayrılması, mali koşullar elverdiği takdirde Barcelona’yı forvet hattı için transfer piyasasına yöneltebilir. Harry Kane, Erling Haaland ve Julián Álvarez, Camp Nou ile adı anılan isimler arasında yer alıyor ancak bu üç yıldızın da kulübün maddi sınırlarının oldukça dışında olduğu düşünülüyor. Buna karşın Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Borussia Dortmund’dan Serhou Guirassy ve Etta Eyong’un da Barcelona’nın takip listesinde olduğu bildiriliyor.
Kulüp başkanı Joan Laporta, Mundo Deportivo’nun aktardığına göre Foros de Vanguardia etkinliğinde yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulması hâlinde transfer için kaynak bulunduğunu dile getirdi: “Gerekirse önemli bir yatırım yapabilecek durumdayız ama transferlerde çılgınlık yapmayacağız. Barcelona’nın finansal seçenekleri var. Takımı düzeltmek için belirli bir oyuncuyu almamız gerektiğini düşünürsek, bunu rahatlıkla yapabiliriz; ancak bu bir zorunluluk değil. Çok güçlü ve oturmuş bir çekirdeğe sahibiz. Uyum sağlamayan oyuncular oluyor, bunun örneklerini gördük. Gerekli görürsek her türlü yatırımı yapabilecek kapasitedeyiz. Kasayı boşaltmamıza gerek yok.”
- Getty Images Sport
Lewandowski ve Barcelona için sırada ne var?
Lewandowski sezonu Barcelona’da tamamlayacak ve 2025-26 sezonunda koleksiyonuna yeni kupalar eklemeyi hedefleyecek. Katalan ekibi, takvim yılının son maçında pazar günü Villarreal ile karşılaşacak ve La Liga’da üst üste sekizinci galibiyetini almak istiyor. 37 yaşındaki golcünün önünde, sezonun ardından geleceğiyle ilgili karar vermek için aylar sürecek bir düşünme süreci olacak. Barcelona’dan yeni bir sözleşme teklifi gelmemesi hâlinde futbolu bırakabileceği de öne sürülürken, AC Milan ve Suudi Arabistan kulüplerinin de yaz aylarında devreye girebileceği konuşuluyor. Lewandowski’nin bir diğer büyük hedefi ise 2026 Dünya Kupası’nda forma giymek. Polonya, play-offlara kalmış durumda ve mart ayında Arnavutluk ile yarı finalde karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi, finalde Ukrayna ya da İsveç ile karşı karşıya gelecek.
Reklam