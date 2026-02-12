Robert Lewandowski için yarış kızışıyor: Atletico, Barcelona yıldızına teklifte bulunan dört kulüpten biri

Avrupa'nın en golcü oyuncularından birinin hizmetlerini güvence altına alma yarışı resmen başladı. Lewandowski'nin Barcelona ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olması nedeniyle, dünyanın dört bir yanından kulüpler bu tecrübeli forveti bedelsiz transfer etmek için pozisyonlarını alıyor. Mundo Deportivo'ya göre, 37 yaşındaki oyuncu Katalonya dışında futbol kariyerine devam etmesi için beş ciddi teklif aldı.

En ilgi çekici taliplerden biri La Liga rakibi Atletico Madrid. Diego Simeone'nin takımı, David Villa, Luis Suarez ve Memphis Depay ile daha önce başarıya ulaşmış olan, eski Barcelona forvetlerini rehabilite etme konusunda zengin bir geçmişe sahip. İspanya'da kalıp en üst düzeyde rekabet etme ihtimali, Lewandowski'yi Blaugrana kadrosundan ayrılmak zorunda kalırsa cezbedebilir.

Ancak Atleti tek başına değil. İtalyan devi AC Milan da kadrosuna deneyimli bir forvet eklemek için ilgisini bildirdi. Daha uzaklarda, Türk devi Fenerbahçe durumu yakından takip ederken, Suudi Pro Ligi de forvetin kariyerini büyük bir maaşla sonlandırması için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.