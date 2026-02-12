AFP
Robert Lewandowski için yarış kızışıyor: Atletico, Barcelona yıldızına teklifte bulunan dört kulüpten biri
Avrupa devleri ve MLS takımı etrafında dolaşıyor
Avrupa'nın en golcü oyuncularından birinin hizmetlerini güvence altına alma yarışı resmen başladı. Lewandowski'nin Barcelona ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olması nedeniyle, dünyanın dört bir yanından kulüpler bu tecrübeli forveti bedelsiz transfer etmek için pozisyonlarını alıyor. Mundo Deportivo'ya göre, 37 yaşındaki oyuncu Katalonya dışında futbol kariyerine devam etmesi için beş ciddi teklif aldı.
En ilgi çekici taliplerden biri La Liga rakibi Atletico Madrid. Diego Simeone'nin takımı, David Villa, Luis Suarez ve Memphis Depay ile daha önce başarıya ulaşmış olan, eski Barcelona forvetlerini rehabilite etme konusunda zengin bir geçmişe sahip. İspanya'da kalıp en üst düzeyde rekabet etme ihtimali, Lewandowski'yi Blaugrana kadrosundan ayrılmak zorunda kalırsa cezbedebilir.
Ancak Atleti tek başına değil. İtalyan devi AC Milan da kadrosuna deneyimli bir forvet eklemek için ilgisini bildirdi. Daha uzaklarda, Türk devi Fenerbahçe durumu yakından takip ederken, Suudi Pro Ligi de forvetin kariyerini büyük bir maaşla sonlandırması için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.
Başkanlık seçimi geleceğin anahtarı
Dışarıdan gelen yoğun ilgiye rağmen Lewandowski aceleci davranmıyor. Rapora göre Polonya kaptanı karar verme süreci için net bir zaman çizelgesi belirlemiş ve Nisan ayına kadar hiçbir ön sözleşme anlaşması imzalamayacak.
Bu gecikmenin ana nedeni, Barcelona'daki siyasi durum. Kulüp, 15 Mart'ta başkanlık seçimleri düzenleyecek. Lewandowski, kulübün gidişatını ve daha da önemlisi, yeni yönetim kurulunun onu 2026-27 sezonu planlarının bir parçası olarak görüp görmediğini anlamak için bu oylamanın sonucunu beklemek istiyor.
Yeni yönetim kurulana ve spor projesi belirlenene kadar Lewandowski'nin tarafı beklemede kalacak. Yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmeden önce, yeni başkanın kendisiyle ilgili kararını doğrudan duymak istiyor.
Finansal kazançtan daha öncelikli olan aile istikrarı
Ağustos ayında 38 yaşına basacak olan Lewandowski'nin öncelikleri değişti. Suudi Arabistan'dan gelen teklifler şüphesiz finansal açıdan en cazip olanlar olsa da, haberlere göre para artık eski Bayern Münih oyuncusu için birincil motivasyon kaynağı değil.
Onun ana önceliği Barcelona'da kalmak. Lewandowski ve ailesi, Barcelona'nın hemen dışındaki bir sahil kasabası olan Castelldefels'e çok iyi uyum sağlamış durumda ve kesinlikle gerekli olmadıkça hayatlarını kökünden değiştirmek istemiyorlar. Yaşam tarzı, iklim ve çocukları için istikrar, sözleşmesinin yenilenmesi lehine olan önemli faktörler.
Ayrıca, Lewandowski'nin Camp Nou'da kalmak için maaşında indirime razı olacağı da anlaşılıyor. Kulübün sürekli olarak hassas bir mali denge içinde olduğunu biliyor ve yeni yönetim kurulu ona statüsüne ve takıma katkısına uygun bir sözleşme teklif ederse, maaş yapısına uyum sağlamak için şartlarını değiştirmeye hazır.
Chicago Fire ciddi bir rakip olarak ortaya çıkıyor
Barcelona ile sözleşme yenilemesi gerçekleşmezse, MLS rotası en güçlü alternatif olarak görünüyor ve Chicago Fire çok gerçekçi bir olasılık olarak gösteriliyor. Bu söylentileri besleyen haber, Lewandowski'nin eşi Anna'nın kısa süre önce Chicago'yu ziyaret ettiği. Bu seyahat resmi olarak kişisel markasıyla ilgili iş amaçlı olsa da, aynı zamanda şehrin aile için uygun bir yaşam ortamı olup olmadığını değerlendirmek için bir keşif görevi de gördü.
Şu an için top Barcelona'nın sahasında. Lewandowski kalmak istiyor, ancak Atletico, Milan ve Chicago Fire'ın ilgisiyle, yeni başkanlık onunla olmayan bir gelecek planlamaya karar verirse, ayrılma seçenekleri de az değil. Önümüzdeki iki ay, bu neslin en büyük golcülerinden birinin son sezonlarını nerede oynayacağının belirlenmesinde belirleyici olacak.
