Robert Lewandowski, Bayern Münih'in forveti Bundesliga gol rekorunu kırmakla tehdit ederken, Harry Kane hakkında dürüst bir değerlendirme yaptı

Lewandowski, Kane'in suçlamasına karşı hiçbir kızgınlık duymadığını ısrarla belirtiyor. Aksine, bu durumu kendi başarısına olan gururunu yeniden canlandıran bir kaynak olarak görüyor.

Sky Sports'a konuşan Lewandowski, İngiltere milli takımının oyuncusunun istikrarını ve etkisini övdü. "Harry Kane her zaman çok fazla gol atıyor, gerçekten iyi oynuyor ve harika bir iş çıkarıyor" dedi. "Sonra bunun 29 maçta olduğunu gördüm... 34 maç oynasaydım, daha da fazla gol atabileceğimi hayal edebiliyorum! Onun sayesinde, şimdi rekorumla daha fazla gurur duyabiliyorum!"