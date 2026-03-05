GOAL
Çeviri:
Robert Lewandowski, Bayern Münih'in forveti Bundesliga gol rekorunu kırmakla tehdit ederken, Harry Kane hakkında dürüst bir değerlendirme yaptı
Kane tarihi bir rekora yaklaşıyor
Lewandowski, İngiltere kaptanı Kane'in Bayern ile Alman futbolunu aydınlatmaya devam ederken, uzun süredir devam eden Bundesliga gol rekorunu yakından takip ettiğini açıkladı.
Şu anda 37 yaşında ve Barcelona'da oynayan Polonyalı forvet, 2020-21 sezonunda Bayern ile olağanüstü bir rekor kırdı ve sadece 29 maçta 41 lig golü atarak efsanevi Gerd Müller'in rekorunu aştı. Kane'in Bayern'in hücumunu verimli bir şekilde yönetmesiyle, bu rekorun kırılma ihtimali her geçen hafta daha da güçleniyor.
Gurur, acı değil
Lewandowski, Kane'in suçlamasına karşı hiçbir kızgınlık duymadığını ısrarla belirtiyor. Aksine, bu durumu kendi başarısına olan gururunu yeniden canlandıran bir kaynak olarak görüyor.
Sky Sports'a konuşan Lewandowski, İngiltere milli takımının oyuncusunun istikrarını ve etkisini övdü. "Harry Kane her zaman çok fazla gol atıyor, gerçekten iyi oynuyor ve harika bir iş çıkarıyor" dedi. "Sonra bunun 29 maçta olduğunu gördüm... 34 maç oynasaydım, daha da fazla gol atabileceğimi hayal edebiliyorum! Onun sayesinde, şimdi rekorumla daha fazla gurur duyabiliyorum!"
Değişen forvet dünyası
Lewandowski ayrıca modern futbolun evrimini değerlendirme fırsatını da kaçırmadı ve günümüz futbol ortamının gelecek vadeden forvetler için farklı zorluklar ortaya çıkardığını belirtti.
"Dünya değişiyor" dedi. "Forvet pozisyonu artık farklı. Akademide harika bir forvet olmayı öğrenemezsiniz. Farklı olmalısınız. Farklı düşünmelisiniz."
Lewandowski, elit forvetlerin içgüdülerine güvenmeleri ve katı taktik talimatlar yerine özgürce hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Bayern'de birlikte çalıştıkları dönemde Pep Guardiola ile yaptığı bir konuşmayı hatırladı. Koç, ona ceza sahası içindeki doğal hissine güvenmesini tavsiye etmişti.
"Bana tam olarak nereye gitmem gerektiğini bildiğimi söyledi," diye hatırladı Lewandowski. "Özgürlüğe ihtiyacım var. Özgürlüğüm olursa, en iyi performansı sergileyebilirim."
Kane, Gladbach maçında forma giyemeyecek
Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kane'in baldır sakatlığı nedeniyle Cuma günü Borussia Mönchengladbach ile oynanacak Bundesliga maçında forma giyemeyeceğini doğruladı.
Bu sezon olağanüstü bir formda olan İngiltere milli takım oyuncusunun, Salı günü Atalanta ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçına yetişmesi bekleniyor.
Kane'in yokluğu, Lewandowski'nin Bundesliga rekorunu kovalarken bir aksilik olarak görülüyor. Bayern forveti bu sezon ligde şimdiden 30 gol attı, ancak Lewandowski'nin rekoruna ulaşmak için Gladbach maçından sonra Bayern'in son dokuz maçında 11 gol daha atması gerekecek.
