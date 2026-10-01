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Grafica Carlos Augusto Inter 2025 26 desktopCalciomercato
Çeviri:

Riso: "Frattesi Milano'da sönüktü ve mutsuzdu. Carlos Augusto konusunda Inter'e çok öfkeliyim"

Transfers
Inter
C. Augusto
D. Frattesi

İtalyan futbolunun en tanınmış menajerlerinden biri olan Beppe Riso, ağustos ayının sonunda Marco Nosotti’nin YouTube formatı 'Colpi da Maestro'nun konuğu oldu. Ele alınan başlıklar arasında Frattesi’nin geleceği de vardı: "Lazio’ya transferi, az süre aldığı için artık Inter’de kalamamasından kaynaklandı. O, inanılmaz bir kalbe ve büyük bir tutkuya sahip bir çocuk. Onu mutlu görmüyordum, üzgün ve sönük görüyordum. Birkaç transfer dönemi önce bir şeyler yapmayı denedik ama Inter ondan vazgeçmek istemedi. Bu yıl Lazio’ya geldi, başka bir kulübe gidebilirdi ama böyle seçti, yeniden başrolde hissetmeye ihtiyacı vardı. Lotito’yu bir dahi olarak görüyorum ama onunla çalışmak hiçbir zaman kolay değil, çok karmaşık. Herkes işin ekonomik tarafını konuşuyor ama o gülümsemeyle bir oyuncumu görmek için kendi cebimden para öderdim".


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  • Carlos Augusto ve Inter ile ilişkisi

    Sohbetin ardından Riso'dan transfer hamlelerini birden ona kadar sıralaması isteniyor ve Carlos Augusto'nun adı verildiğinde gülümseyerek şöyle cevap veriyor: "Inter'e kı***m için onu onuncu sıraya koyuyorum. Ama onlar bunu zaten biliyor".

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