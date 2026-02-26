Goal.com
Rio'yu serbest bırakın! Liverpool'un genç yeteneği Ngumoha, Mohamed Salah ve Cody Gakpo'nun zorlu mücadelesine devam ederken düzenli olarak ilk 11'de yer almalı

Arne Slot, Pazar günü Nottingham Forest'ta Liverpool'un ciddi bir sıkıntıdan kurtulmasına yardımcı olmak için akıllıca Rio Ngumoha'ya başvurdu, ancak bunu yaparak, genç oyuncu ironik bir şekilde koçunu zor bir duruma düşürdü. Slot, sezonun büyük bir bölümünü Ngumoha'nın oyun süresini dikkatli bir şekilde yönetmeye çalışarak geçirdi. Ayrıca, İngiliz futbolunun en heyecan verici gelecek vaat eden oyuncularından biri olan Ngumoha'ya yönelik büyük beklentileri de yönetmeye çalıştı.

Ancak, kanat oyuncusunun City Ground'da maçı çevirmesini izledikten sonra, Hollandalı teknik adam Ngumoha'yı geride tutmak için artık hiçbir nedeni kalmadı - ve bunun nedeni sadece Ngumoha'nın Premier League'in beklerini açıkça zorlayabilecek yeteneklere sahip olması değil.

Bu aşamada, Chelsea akademisi ürünü olan Ngumoha, Mohamed Salah ve Cody Gakpo'dan çok daha büyük bir hücum tehdidi gibi görünüyor. Daniel Sturridge'in Nottingham'da alınan hayati 1-0 galibiyetin ardından X'te yazdığı gibi, "Rio Ngumoha'yı her izlediğimde, elektrik gibi görünüyor. Direkt, korkusuz, her zaman maça etki etmeye çalışıyor. Daha fazla süre hak ediyor. Bu kadar basit."

  • Liverpool FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Youth League 2024/25Getty Images Sport

    'Kaçırdığımız için çok üzgünüz'

    Liverpool, 2024 yazında Ngumoha'yı Stamford Bridge'den Anfield'a transfer etmeye ikna ettikten sonra gizlice kendileriyle gurur duyuyordu, ancak Reds, şüphesiz, halihazırda "yeni Raheem Sterling" olarak lanse edilen bir oyuncuyu çevreleyen heyecanı kamuoyunda en aza indirgemek için elinden geleni yaptı.

    Ancak John Terry'nin Chelsea'nin "en iyi oyuncusunu" Premier League rakibine kaptırmasının hayal kırıklığı, Ngumoha'nın dünya çapındaki potansiyeli hakkında bilmemiz gereken her şeyi bize anlattı.

    "O, birinci takımda oynamak isteyen ve bunun Liverpool'un birinci takımına girmenin yolu olduğuna inanan çok hırslı bir çocuk. Hala onunla iletişim halindeyim, ama o gerçekten fantastik bir oyuncu," dedi Terry, The Sun'a. "Gerçekten çok iyi bir 14 yaş altı takımımız vardı ve o da bunun önemli bir parçasıydı. Artık onun gibi heyecan verici çok fazla oyuncu görmüyoruz. Akademi olarak yıllar içinde kaybedeceğiniz çok daha fazla oyuncu olacak, ama her zaman 'Onu kaçırdığımız için biraz üzgünüm' diyeceğiniz bir oyuncu olacaktır.

    "O çok kendine güvenen bir oyuncuydu, topu arka ayağıyla alırdı, çok karizmatikti, kendine çok güvenirdi. [Eden] Hazard ve Joe Cole gibi çok kendine güvenen ve taraftarları ayağa kaldıran oyuncuların ardından... Bence futbol son dört beş yılda biraz bayat ve taktiksel hale geldi."

  • Liverpool v Accrington Stanley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    'Hayranlar gördüklerini beğendiler'

    Slot, Terry ile aynı sonuca varmak için fazla zaman harcamadı: Ngumoha, yıkıcı dripling becerileriyle kıdemli profesyonelleri bile şaşırtabilen, nadir bulunan ve seyircileri coşturan bir yetenekti.

    16 yaşındaki Ngumoha, geçen sezon Anfield'da Accrington Stanley ile oynanan FA Cup üçüncü tur maçında Liverpool'u temsil eden en genç oyuncu olduktan sonra Slot, "Her antrenmana geldiğinde onun niteliklerini görüyoruz" dedi. "Bire bir durumlarda üstünlük sağlayabiliyor, ayakları çok hızlı, yön değiştirebiliyor.

    Bu yüzden, bir oyuncu ilk kez sahaya çıkıp antrenman sahasında gördüklerimizi sergilediğinde, taraftarlar da bunu görebildiğinde her zaman mutlu olurum. Bunu, ilk yarıda ve onu oyundan çıkardığımda stadyumdaki taraftarların tepkisinden hissedebiliyordunuz - gördüklerini beğendiler."

    Ancak geçen yaz Ngumoha'nın sezon öncesi performansları taraftarları daha da etkilemişti.

  • Newcastle United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Bir şeyi kanıtlamak'

    Ngumoha, Stoke City, Yokohama F. Marinos ve Athletic Club ile oynanan hazırlık maçlarında gol attı, ancak taraftarları asıl heyecanlandıran şey, topu aldığında her seferinde bir şeyler başarabileceğine olan inancı ve topu kullanmadaki cesareti oldu. O kadar iyi görünüyordu ki, ayrılmak isteyen kanat oyuncusu Luis Diaz'ın kaçınılmaz ayrılığı o kadar da hayal kırıklığı yaratmadı, özellikle de Cody Gakpo da sezon öncesi hazırlık maçlarında formda görünüyordu.

    Bu anlamda, Ngumoha'nın Gakpo için harika bir yedek olacağına inanarak, Diaz'ın yerine doğrudan bir yedek transfer etmeye gerek olmadığına dair kulübün görüşüne katılmak kolaydı. Genç oyuncu, 2025-26 sezonunda büyük bir etki yaratmaya gerçekten hazır görünüyordu ve 25 Ağustos'ta Newcastle'da oyuna girip 100. dakikada muhteşem bir gol atarak Liverpool tarihinin en genç golcüsü olduğunda, tam da bunu yaptı.

    St. James' Park'ta tarihi golünü attıktan sonra Ngumoha, "16 yaşındayım ama yaşımın, daha büyük oyuncularla oynayamayacağımı göstermediğini istiyorum" dedi. "Sadece benim yaşımdaki insanlarla değil, benden çok daha büyük olanlarla da oynayabileceğimi kanıtlamak istiyorum... Kulüpte bana her zaman yardım eden insanlar var ve ben de her zaman öğreniyor ve gelişiyorum, bu yüzden şikayet edemem."

    Ancak diğerleri, Ngumoha adına uzun zamandır şikayet etmeye başladı, çünkü o, Tyneside'daki dramatik 3-2 galibiyetten bu yana Premier Lig'de sadece 88 dakika oynadı.

  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    'Çok dikkatli'

    Slot, Ngumoha'yı tükenmişlik tehdidinden korumak için yüzde 100 haklı. İngiliz futbolunun en yetenekli genç oyuncularından bazıları olan Michael Owen, Wayne Rooney ve Sterling'in, vücutları henüz gelişme aşamasındayken aşırı oynatılmaları nedeniyle 30 yaşına geldiklerinde neredeyse tükenmiş olmaları tesadüf değildir.

    Slot, geçen ay Barnsley ile oynanan FA Cup maçından önce, Liverpool'un bir başka gelecek vaat eden genç oyuncusu Jayden Danns'ın sakatlığını tartışırken bile bu noktaya değindi.

    Hollandalı teknik adam gazetecilere, "Jayden oynamak için yeterince formda değil" dedi. "Eğer yanılmıyorsam, antrenman bile yapmıyor. O, genç olduğu ve bize söylendiğine göre biraz fazla antrenman yaptığı için stres kırığı geçiren oyunculardan biri. Bu yüzden Rio Ngumoha'ya çok dikkat ediyoruz, mümkünse haftada iki gün sahadan uzak tutuyoruz, onun da aynı durumu yaşamaması için."

    Bu kesinlikle akıllıca bir yaklaşım. Uygun şekilde bakılırsa, Ngumoha önümüzdeki 15 yıl boyunca Liverpool için son derece değerli bir varlık olabilir ve Barnsley maçında ilk 11'de sahaya çıktıktan sonra 73. dakikada oyundan alınmadan önce kramp girdiğini unutmamak gerekir.

    "Bu, size ve Rio'ya, [FA Cup'tan] daha yoğun olan Premier League'de 90 dakika boyunca hazır olmak için hala çok çalışmak gerektiğini gösteriyor," diye belirtti Slot. "Ancak bu, 17 yaşındaki bir oyuncu için tamamen normal, buna şüphe yok. 17 yaşındaki bir oyuncunun Liverpool formasıyla bu kadar çok dakika oynaması, kendisi, Liverpool ve bizi takip eden herkes için zaten harika bir şey.

    "Öyleyse, umalım da devam edebilsin ve onu Premier Lig seviyesinde 90 dakikaya doğru daha da yaklaştırabilelim."

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    'Takıma katılmalıyım'

    Ancak, Ngumoha'nın bu kadar genç yaşta Premier Lig maçlarının her dakikasında oynaması gerektiğini savunan kimse yok. Bu, onun fiziksel gelişimine faydalı olmayacağı gibi, onu bir tür kurtarıcı olarak göstermenin zihinsel açıdan da son derece haksızlık olacağı anlamına gelir.

    Slot, bu sezon Ngumoha kadar Premier Lig'de fazla süre alan başka bir 17 yaşındaki oyuncu olmadığını söylerken haklıdır, ancak Ngumoha son altı ayda oynadığı dokuz maçta toplam 90 dakika bile oynamamıştır. Bu nedenle, özellikle Liverpool'un 22 Kasım'da Nottingham Forest'a evinde 3-0 yenilmesinden bu yana İngiltere'nin en üst liginde sadece dört kez forma giydiği düşünüldüğünde, onun aşırı yük altında kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia etmek biraz samimiyetsizdir.

    Bu nedenle, taraftarların ve eski oyuncuların Ngumoha'ya daha fazla süre verilmesini istemeleri gayet doğal. Ngumoha, Pazar günü City Ground'da oynanan rövanş maçının son dakikalarında oyuna girerek Slot'un takımına farklı bir boyut kattı.

    Eski Liverpool savunmacısı Jamie Carragher,Sky Sports'ta "Ngumoha 15 dakikada Salah ve Gakpo'nun daha önce yaptıklarından daha fazlasını yaptı" dedi. "Oyunu değiştirdi ve maçlara ilk 11'de başlaması gerekiyor. Bence bir noktada Rio Ngumoha takıma girmeli... Liverpool'un geniş alanlardaki penetrasyonu ve temposu gerçekten eksik."

    Gakpo ve Salah'ın formu, sezon boyunca olduğu gibi, kesinlikle sorunlu.

  • Rio Ngumoha Liverpool 2025-26Getty

    Daha fazla oynamaya hazır, istekli ve yetenekli

    Gakpo, Diaz'ın yerine geçecek bir oyuncu olamazdı, ancak geçen sezon kanatta çok daha rahat göründükten sonra, en azından Kolombiyalı oyuncuyla aynı performansı göstereceği bekleniyordu. Ancak şu ana kadar Hollandalı oyuncu, Liverpool'un şampiyonluk zaferinde 49 maçta 25 gol ve asist kaydederken, 35 maçta sadece 11 gol ve asistle doğrudan katkı sağladı. Sonuç olarak, sol kanatta sadece Diaz'ın driplingleri değil, aynı zamanda onun son vuruşları da özleniyor.

    Elbette, Gakpo'nun form düşüşü, geçen yıl tek bir Premier Lig sezonunda (daha az maçta) gol ve asist (47) rekorunu egale ederek "tanrı modunu" etkinleştiren Salah'ın form düşüşüyle karşılaştırıldığında hiçbir şey. Ancak Salah şu anda Bukayo Saka gibi sıradan bir oyuncu gibi performans gösteriyor (bu sezon her biri 10 gol katkısı).

    Bu endişe verici düşüş, Liverpool'un duran toplarda yaşadığı sıkıntılarla birleştiğinde, ligi domine eden bir takımın neden birdenbire ilk beşe girmek için mücadele ettiğini açıklıyor. Bu kadar hayal kırıcı bir performans düşüşü, Ngumoha'nın üç-dört haftada bir 10 dakika süre alırken, Salah'ın ve özellikle Gakpo'nun her maçta ilk 11'de yer almasını haklı çıkarmayı imkansız hale getiriyor.

    Slot'un dikkate alması gereken başka sorunlar da var elbette. Her şeyden önce, Ngumoha'ya doğru davranması gerekiyordu. Sonuçta, gençler bazen kendilerinden korunmaya ihtiyaç duyarlar. Ancak Ngumoha, hazır olduğunu, istekli olduğunu ve en önemlisi daha fazla maç oynayabileceğini kendisi söylüyor. Dahası, Slot'un daha önce kanatta her zaman çok daha iyi seçenekler olduğu yönündeki argümanı artık geçerliliğini yitirmiştir. Salah ve Gakpo'nun pazar günü Forest karşısında sergilediği son derece etkisiz performans, bunu acı bir şekilde ortaya koymuştur.

    Bu nedenle, Ngumoha'nın Liverpool'un önümüzdeki iki lig maçında, bu hafta sonu West Ham'a karşı evinde ve Salı günü Wolves'a karşı deplasmanda mutlaka ilk 11'de başlaması gerekmese de, onu her iki maçta da yedek kulübesinde tutmak için hiçbir mazeret olamaz. O daha fazla süreyi hak ediyor; Gakpo ise kesinlikle hak etmiyor. Cumartesi günü Anfield'da oynanacak maçın kadrosunu belirlerken, Slot için durum gerçekten bu kadar basit olmalı.

