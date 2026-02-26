Rio'yu serbest bırakın! Liverpool'un genç yeteneği Ngumoha, Mohamed Salah ve Cody Gakpo'nun zorlu mücadelesine devam ederken düzenli olarak ilk 11'de yer almalı

Slot, Ngumoha'yı tükenmişlik tehdidinden korumak için yüzde 100 haklı. İngiliz futbolunun en yetenekli genç oyuncularından bazıları olan Michael Owen, Wayne Rooney ve Sterling'in, vücutları henüz gelişme aşamasındayken aşırı oynatılmaları nedeniyle 30 yaşına geldiklerinde neredeyse tükenmiş olmaları tesadüf değildir.
Slot, geçen ay Barnsley ile oynanan FA Cup maçından önce, Liverpool'un bir başka gelecek vaat eden genç oyuncusu Jayden Danns'ın sakatlığını tartışırken bile bu noktaya değindi.
Hollandalı teknik adam gazetecilere, "Jayden oynamak için yeterince formda değil" dedi. "Eğer yanılmıyorsam, antrenman bile yapmıyor. O, genç olduğu ve bize söylendiğine göre biraz fazla antrenman yaptığı için stres kırığı geçiren oyunculardan biri. Bu yüzden Rio Ngumoha'ya çok dikkat ediyoruz, mümkünse haftada iki gün sahadan uzak tutuyoruz, onun da aynı durumu yaşamaması için."
Bu kesinlikle akıllıca bir yaklaşım. Uygun şekilde bakılırsa, Ngumoha önümüzdeki 15 yıl boyunca Liverpool için son derece değerli bir varlık olabilir ve Barnsley maçında ilk 11'de sahaya çıktıktan sonra 73. dakikada oyundan alınmadan önce kramp girdiğini unutmamak gerekir.
"Bu, size ve Rio'ya, [FA Cup'tan] daha yoğun olan Premier League'de 90 dakika boyunca hazır olmak için hala çok çalışmak gerektiğini gösteriyor," diye belirtti Slot. "Ancak bu, 17 yaşındaki bir oyuncu için tamamen normal, buna şüphe yok. 17 yaşındaki bir oyuncunun Liverpool formasıyla bu kadar çok dakika oynaması, kendisi, Liverpool ve bizi takip eden herkes için zaten harika bir şey.
"Öyleyse, umalım da devam edebilsin ve onu Premier Lig seviyesinde 90 dakikaya doğru daha da yaklaştırabilelim."