Rio'yu serbest bırakın! Liverpool'un genç yeteneği Ngumoha, Mohamed Salah ve Cody Gakpo'nun zorlu mücadelesine devam ederken düzenli olarak ilk 11'de yer almalı

Liverpool, 2024 yazında Ngumoha'yı Stamford Bridge'den Anfield'a transfer etmeye ikna ettikten sonra gizlice kendileriyle gurur duyuyordu, ancak Reds, şüphesiz, halihazırda "yeni Raheem Sterling" olarak lanse edilen bir oyuncuyu çevreleyen heyecanı kamuoyunda en aza indirgemek için elinden geleni yaptı.

Ancak John Terry'nin Chelsea'nin "en iyi oyuncusunu" Premier League rakibine kaptırmasının hayal kırıklığı, Ngumoha'nın dünya çapındaki potansiyeli hakkında bilmemiz gereken her şeyi bize anlattı.

"O, birinci takımda oynamak isteyen ve bunun Liverpool'un birinci takımına girmenin yolu olduğuna inanan çok hırslı bir çocuk. Hala onunla iletişim halindeyim, ama o gerçekten fantastik bir oyuncu," dedi Terry, The Sun'a. "Gerçekten çok iyi bir 14 yaş altı takımımız vardı ve o da bunun önemli bir parçasıydı. Artık onun gibi heyecan verici çok fazla oyuncu görmüyoruz. Akademi olarak yıllar içinde kaybedeceğiniz çok daha fazla oyuncu olacak, ama her zaman 'Onu kaçırdığımız için biraz üzgünüm' diyeceğiniz bir oyuncu olacaktır.

"O çok kendine güvenen bir oyuncuydu, topu arka ayağıyla alırdı, çok karizmatikti, kendine çok güvenirdi. [Eden] Hazard ve Joe Cole gibi çok kendine güvenen ve taraftarları ayağa kaldıran oyuncuların ardından... Bence futbol son dört beş yılda biraz bayat ve taktiksel hale geldi."