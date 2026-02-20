Richard Ledezma, Brian Gutiérrez ve Armando González, İzlanda ile karşılaşacak Meksika milli takım kadrosunun başını çekiyor

Çağrılanlar arasında, 2026 Dünya Kupası'nın nihai kadrosunda yer almayı umarak Meksika'yı temsil etmeye karar veren, eski Chicago Fire oyuncusu ve şu anda Chivas'ta oynayan Meksika asıllı Amerikalı Brian Gutiérrez ve daha önce USMNT için oynamış ancak son zamanlarda Meksika'yı temsil etmeyi seçen Richard Ledezma da bulunuyor. Javier Aguirre, Chivas'ta oynayan ve daha önce LA Galaxy'de forma giyen Efraín Álvarez'i de kadroya dahil etti.