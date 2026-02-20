Goal.com
Çeviri:

Richard Ledezma, Brian Gutiérrez ve Armando González, İzlanda ile karşılaşacak Meksika milli takım kadrosunun başını çekiyor

Meksika Milli Takımı, 25 Şubat Çarşamba günü Querétaro şehrindeki Estadio Corregidora'da oynanacak İzlanda ile dostluk maçı için resmi kadrosunu açıkladı. Bir kez daha, Chivas yedi temsilcisiyle kadroya en fazla oyuncu katkısı sağlayan kulüp oldu. Baş antrenör Javier Aguirre tarafından seçilen oyuncular Pazar gününden itibaren hazır bulunmak zorundadır.

    Kadroda yer alan eski USMNT oyuncuları

    Çağrılanlar arasında, 2026 Dünya Kupası'nın nihai kadrosunda yer almayı umarak Meksika'yı temsil etmeye karar veren, eski Chicago Fire oyuncusu ve şu anda Chivas'ta oynayan Meksika asıllı Amerikalı Brian Gutiérrez ve daha önce USMNT için oynamış ancak son zamanlarda Meksika'yı temsil etmeyi seçen Richard Ledezma da bulunuyor. Javier Aguirre, Chivas'ta oynayan ve daha önce LA Galaxy'de forma giyen Efraín Álvarez'i de kadroya dahil etti.

    'Vasco' oyuncuları değerlendirmeye devam ediyor

    İzlanda ile oynanacak maç, milli takımın hazırlık programının bir parçasıdır ve teknik ekip, çeşitli Liga MX kulüplerinden oyuncuları değerlendirebilecek. Bu maç resmi bir FIFA uluslararası maç penceresi olmadığı için, teknik ekip Meksika dışında oynayan oyuncuları kadroya çağıramadı. Bu nedenle kadro, yalnızca Liga MX oyuncularından oluşuyor.

    Chivas, çağrıların öncülüğünü yapıyor

    Chivas, Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado ve Armando González olmak üzere yedi oyuncuyla bu kadroya en fazla oyuncu katkısı sağlayan takım oldu. América ve Toluca ise dörder oyuncu ile kadroya katıldı.

    Meksika'nın kadrosu

    Kaleciler
    Luis Ángel Malagón (América)
    Raúl Rangel (Chivas)
    Carlos Acevedo (Santos)

    Defans
    Richard Ledezma (Chivas)
    Jesús Garza (Tigres)
    Víctor Guzmán (Rayados)
    Israel Reyes (América)
    Everardo López (Toluca)
    Jesús Gallardo (Toluca)
    Diego Campillo (Chivas)

    Orta saha oyuncuları
    Erik Lira (Cruz Azul)
    Erick Sánchez (América)
    Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
    Denzell García (FC Juárez)
    Marcel Ruiz (Toluca)
    Brian Gutiérrez (Chivas)
    Alexis Gutiérrez (América)

    Forvetler
    Efraín Álvarez (Chivas)
    Roberto Alvarado (Chivas)
    Guillermo Martínez (Pumas)
    Armando González (Chivas)

