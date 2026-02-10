Richard Keys, Andy Gray ile birlikte 13 yılın ardından beIN Sports'tan ayrılmaya hazırlanırken sessizliğini bozdu.

Doha merkezli beIN Sports ağı, iki ana Premier Lig sunucusu Keys ve Gray'in 2025-26 sezonu sonunda görevlerinden ayrılmaya hazırlanmasıyla önemli bir geçiş sürecine hazırlanıyor. 2013 yılından bu yana ağın İngiliz futbolu yayınlarının simgesi haline gelen ikili, mevcut sezonun sona ermesinin ardından Mayıs ayında resmi olarak ayrılacak. Bu, deneyimli ikilinin beIN'i küresel bir yayıncılık devine dönüştürdüğü 13 yıllık bir dönemin sonunu işaret ediyor.

The Daily Mail'e göre, 68 yaşındaki Keys ve 70 yaşındaki Gray'in ayrılma kararı, yayıncı ile karşılıklı anlaşma sonucu alındı. Birçok sözleşme uzatması ve birkaç büyük uluslararası turnuva boyunca kanalın amiral gemisi yayınlarının yüzü olarak görev yapan ikilinin, mükemmel şartlarda ayrılması bekleniyor. Bu hareket, en çok izlenen futbol programlarını sunmak için ikilinin deneyimine güvenen kanal için önemli bir değişim sinyali veriyor.