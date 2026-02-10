Getty Images Entertainment
Richard Keys, Andy Gray ile birlikte 13 yılın ardından beIN Sports'tan ayrılmaya hazırlanırken sessizliğini bozdu.
beIN teknik alanında büyük bir değişiklik
Doha merkezli beIN Sports ağı, iki ana Premier Lig sunucusu Keys ve Gray'in 2025-26 sezonu sonunda görevlerinden ayrılmaya hazırlanmasıyla önemli bir geçiş sürecine hazırlanıyor. 2013 yılından bu yana ağın İngiliz futbolu yayınlarının simgesi haline gelen ikili, mevcut sezonun sona ermesinin ardından Mayıs ayında resmi olarak ayrılacak. Bu, deneyimli ikilinin beIN'i küresel bir yayıncılık devine dönüştürdüğü 13 yıllık bir dönemin sonunu işaret ediyor.
The Daily Mail'e göre, 68 yaşındaki Keys ve 70 yaşındaki Gray'in ayrılma kararı, yayıncı ile karşılıklı anlaşma sonucu alındı. Birçok sözleşme uzatması ve birkaç büyük uluslararası turnuva boyunca kanalın amiral gemisi yayınlarının yüzü olarak görev yapan ikilinin, mükemmel şartlarda ayrılması bekleniyor. Bu hareket, en çok izlenen futbol programlarını sunmak için ikilinin deneyimine güvenen kanal için önemli bir değişim sinyali veriyor.
"Emekli olmuyorum" – Keys geleceği hakkında açıklama yaptı
Onun yaşında bir yayıncı için kaçınılmaz olan spekülasyonlara rağmen, Keys kameralardan uzak sakin bir hayat sürme konusundaki tüm söylentileri hemen reddetti. "BeINSPORTS ile aramda herhangi bir sorun yok" diye blogunda yazdı. "Benim için çok önemli olan Katar'da geçirdiğim her dakikayı sevdim. Bu ülkeye derin bir sevgi besliyorum, ancak artık yoluma devam etme zamanı geldi. Emekli olmuyorum, sadece yönümü değiştiriyorum. Daha yapacak çok şey var."
Sky Sports skandalının ardından mirası yeniden inşa etmek
Bu hamlenin önemini anlamak için, 2011 yılında yaşanan sarsıcı olaylara bakmak gerekir. Keys ve Gray, Sky Sports'un Premier Lig yayınlarının tartışmasız krallarıydılar, ancak yüksek profilli bir cinsiyetçilik skandalı, İngiliz yayıncısından acı bir şekilde ayrılmalarına neden oldu. Kısa bir süre ortadan kaybolduktan sonra, 2013 yılında beIN Sports tarafından kariyerlerine yeni bir soluk getirildi ve ağın iddialı spor programlarını yönetmek üzere Katar'a taşındılar.
O zamandan bu yana geçen 13 yıl içinde, markalarını başarıyla yeniden inşa ettiler ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki milyonlarca izleyici için ana analiz kaynağı oldular. Sky stüdyosunda yıllar boyunca geliştirdikleri uyum, uluslararası izleyiciler için cazibelerinin temel taşı olmaya devam etti. Yeni bir bölgeye geçişte sadece hayatta kalmakla kalmadılar, aynı zamanda dünya çapında futbol yayınlarını sunarak ve küresel oyunda en tanınmış, ancak tartışmalı seslerden biri olarak statülerini koruyarak büyük başarı elde ettiler.
Futbol yayıncılığının değişen yüzü
İlginç bir şekilde, ayrılma zamanlamaları nedeniyle ikili, bu yaz beIN'in 2026 Dünya Kupası yayınlarını sunma fırsatını kaçıracak. Ağ, sosyal medya entegrasyonu ve taraftar odaklı içeriğe daha fazla odaklanmak da dahil olmak üzere "yeni trendlere" yönelmeye çalışırken, iki geleneksel, eski usul sunucunun ayrılması, yayıncının stratejisinde bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Futbol medyasının manzarası hızla değişiyor ve Gray ve Keys gibi sadık isimler bile taraftarların sporu tüketme şeklindeki evrimden etkileniyor.
Keys için İngiltere'ye dönüş, ilginç bir soruyu gündeme getiriyor: 68 yaşındaki ve bu kadar köklü bir geçmişe sahip birinin modern İngiliz medya dünyasında yeri neresi? Dijital platformların ve bağımsız podcast'lerin yükselişiyle, deneyimli seslerin geleneksel televizyonun dışında bir izleyici kitlesi bulması için her zamankinden daha fazla yol var. Ana akım yayıncılığa geri döneceği mi yoksa dijital yolu mu seçeceği henüz belli değil. Kesin olan şey, 13 yıllık bir aradan sonra, futbolun en uzun soluklu ortaklıklarından biri nihayet evine dönüyor.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam